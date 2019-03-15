Боевому дебюту РСЗО «Град» — пятьдесят лет
15 марта 1969 года небо над островом Даманским прорезали огненные стрелы, они пересекли реку Уссури и обрушились на китайский берег, покрыв территорию, на которой располагались китайские части, морем огня. Так в приграничном вооруженном конфликте вокруг острова Даманского была поставлена жирная точка. Залпы РСЗО «Град» из состава 135-й мотострелковой дивизии перевели данный конфликт в затухающую стадию. После 15 марта на этом участке государственной границы с Советским Союзом китайские пограничники и войска НОАК больше не предпринимали активных враждебных действий.
Это сейчас каждый имеет представление о том, что из себя представляет РСЗО «Град», а в марте 1969 года данное оружие являлось секретным. До того момента, пока «Град» широко разойдется по всему миру, оставалось еще много лет. Уже после завершения серийного производства к 1995 году на вооружении армий 50 государств будет находиться более двух тысяч боевых машин БМ-21. А всего за время серийного производства только для вооружения Советской Армии было поставлено 6536 боевых машин БМ-21 «Град». Также за время серийного производства было выпущено более трех миллионов реактивных снарядов различного назначения для данной РСЗО. Объемы производства и распространение по всему миру позволяют сравнить систему «Град» со знаменитым автоматом Калашникова.
БМ-21, получившая индекс ГРАУ – 9К51, активно разрабатывалась с конца 1950-х годов. Предварительные испытания новых установок, которые становились наследницами легендарных «Катюш», прошли в конце 1961 года и были признаны успешными. Полномасштабные испытания нового оружия проводились весной 1962 года на полигонах, расположенных на территории Ленинградской области, во время этих испытаний переданные военным системы должны были осуществить около 650 залпов и пройти 10 тысяч километров. По результатам проведенных испытаний в конце марта 1963 года новая самоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм была официально принята на вооружение Советской Армии, а уже в следующем году первые серийные образцы начали поступать в действующие части.
РЗСО «Град», которые впервые использовались в реальных боевых условиях 15 марта 1969 года, входили в состав 13-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 135-й мотострелковой дивизии и были составной частью ее штатной артиллерии. Именно 15 марта произошла кульминация вооруженного конфликта вокруг приграничного острова Даманский, а первый по-настоящему серьезный бой на острове произошел 2 марта 1969 года. Уже после первого серьезного обострения ситуации на границе в тылу усиленных пограничных нарядов началось развертывание 135-й мотострелковой дивизии с приданной ей артиллерией, в том числе боевыми машинами БМ-21 «Град». Дивизион был неполного состава, в нем не было 3-й батареи, поэтому в составе имелось 12 боевых машин БМ-21 «Град» вместо штатных 18 установок. Помимо этого в распоряжении дивизии имелся 378-й артполк, в составе которого имелись 152-мм гаубицы Д-1 в количестве 12 штук и 122-мм гаубицы М-30 в количестве 24 штук.
Примерно в 15:00 – 15:30 15 марта два артиллерийских дивизиона 378-го артиллерийского полка, вооруженных 122-мм гаубицами М-30, уже находились на оборудованных огневых позициях, расположенных восточнее острова Даманский, примерно в 4-5 километрах от него. Третий дивизион артполка прибыл на место с опозданием из-за смены места развертывания и сложнопроходимой местности. К тому моменту, когда его артиллеристы достигли новых позиций, два других дивизиона уже вели обстрел китайских войск, при этом каждая из участвующих в бою батарей уже успела выпустить по противнику примерно по 300 снарядов. По воспоминаниям очевидцев, артиллерийские расчеты были настолько разгорячены боем, что некоторые из бойцов работали у орудий, раздевшись по пояс до нательного белья, при этом на улице стояла морозная погода, примерно -10 градусов по Цельсию.
По воспоминаниям командира 13-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона майора Михаила Тихоновича Ващенко, к 16:20 в результате воздействия огня ствольной артиллерии по огневым средствам и позициям китайцев, а также активных действий бойцов-пограничников, продвижение китайских войск вглубь острова Даманского удалось остановить. Китайские военные перешли к обороне на позициях, расположенных в западной части острова. При этом китайцы продолжали подтягивать к острову свои резервы, рассчитывая массированной атакой выбить советские пограничные части с восточной части острова и захватить его целиком. К этому моменту огневые позиции РСЗО «Град» находились примерно в 9 километрах восточнее Даманского, а командно-наблюдательный пункт дивизиона был оборудован на горе Кафыла, на её юго-западных скатах.
В дело советское секретное оружие вступило в 17 часов, когда стало понятно, что китайцы за счет численного превосходства смогут сбить пограничников с занимаемых на острове позиций. Считается, что приказ на использование секретных на тот момент времени РСЗО «Град» отдал лично генерал-лейтенант Олег Лосик командующий войсками Дальневосточного военного округа. За короткое время 12 боевых машин БМ-21 могли выпустить по войскам противника 480 реактивных снарядов (по 40 направляющих на машине) калибра 122-мм.
Огневой налет, который производился одновременно с использованием развернутой ствольной артиллерии и продолжался 10 минут, имел катастрофические последствия для китайской стороны. Под раздачу попали артиллерийские орудия, минометы и китайские резервы, которые выдвигались к острову. Огневой налет позволил за короткое время уничтожить большую часть имеющихся в распоряжении китайской военной группировки материально-технических ресурсов, в том числе открыто расположенных штабелей снарядов. Последовавшая после огневого налета атака советских пограничников и солдат из состава 2-го мотострелкового батальона 199-го мотострелкового полка позволила выбить китайские силы с острова Даманского.
Потери китайской стороны в живой силе до сих пор являются закрытой информацией. По разным оценкам они могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек только убитыми. При этом наиболее адекватной все-таки представляется оценка китайских безвозвратных потерь на уровне примерно в 300 военнослужащих, которые стали жертвами не только удара РСЗО «Град», но и огня ствольной артиллерии советских войск. В целом же можно констатировать, что удар реактивных систем залпового огня произвел на китайских военных большое впечатление. Помимо того, что было применено какое-то секретное оружие, высказывались гипотезы о применении специальных зажигательных (термитных) снарядов и даже фантастические версии об использовании лазера.
В действительности же в тот день никакие особые боеприпасы не использовались, залп по противнику был произведен с использование стандартных 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов 9М22 с боевой частью массой 18,4 кг. Данные снаряды позволяли уверенно поражать пехоту, артиллерийские батареи и технику противника, расположенные на открытой местности на удалении до 20,4 км. При этом психологический эффект от использования подобного оружия отмечался и в годы Великой Отечественной войны, огонь реактивных систем залпового огня оказывал деморализующее впечатление на противника. Подобное оружие недолюбливали не только немцы, но и советские бойцы. К примеру, в сражении за Остров в начале июля 1941 года немцы достаточно массово применили свои шестиствольные минометы. Советские командиры отметили появление нового оружия и оценили его эффективность, но не смогли понять, что это было. В отчетах о боях за Остров 3-й танковой дивизии упоминалось одновременное накрытие больших площадей снарядами с зажигательной смесью, также упоминалось использование немцами самолетов с зажигательными бомбами и некой горючей смесью. В марте 1969 года китайские военные оказались примерно в той же ситуации, что и атакующие Остров в 1941 году советские войска. До этого момента НОАК с подобным оружием никогда не сталкивался.
Стоит отметить, что свои собственные «Грады» появились в распоряжении китайских военных лишь в 1982 году, когда на вооружение НОАК поступила реактивная система залпового огня «Тип 81». Она представляла собой практически полную копию советской боевой машины БМ-21. Считается, что китайцам удалось скопировать данную установку после того, как несколько машин были захвачены ими во время китайско-вьетнамской войны 1979 года. При этом организационно-штатная структура НОАК также повторяла советскую – по 18 боевых машин на дивизион. Помимо РСЗО «Тип-81», которая размещалась, в том числе, и на автомобилях повышенной проходимости с колесной формулой 6х6, в Китае в 1983 году был принят на вооружение облегченный вариант пиратского «Града» – установка «Тип-83», получившая 24-ствольный пакет направляющих.
Сам же остров Даманский, который стал ареной самого крупного вооруженного конфликта между КНР и СССР, был передан китайской стороне 19 мая 1991 года и сейчас носит название Чжэньбао дао (дословно переводится «Драгоценный остров»).
Источники информации:
Рябушкин Д. С. Мифы Даманского. Москва, АСТ, 2004.
https://vpk-news.ru.
https://vladnews.ru.
rbase.new-factoria.ru.
Материалы из открытых источников.
Это сейчас каждый имеет представление о том, что из себя представляет РСЗО «Град», а в марте 1969 года данное оружие являлось секретным. До того момента, пока «Град» широко разойдется по всему миру, оставалось еще много лет. Уже после завершения серийного производства к 1995 году на вооружении армий 50 государств будет находиться более двух тысяч боевых машин БМ-21. А всего за время серийного производства только для вооружения Советской Армии было поставлено 6536 боевых машин БМ-21 «Град». Также за время серийного производства было выпущено более трех миллионов реактивных снарядов различного назначения для данной РСЗО. Объемы производства и распространение по всему миру позволяют сравнить систему «Град» со знаменитым автоматом Калашникова.
БМ-21, получившая индекс ГРАУ – 9К51, активно разрабатывалась с конца 1950-х годов. Предварительные испытания новых установок, которые становились наследницами легендарных «Катюш», прошли в конце 1961 года и были признаны успешными. Полномасштабные испытания нового оружия проводились весной 1962 года на полигонах, расположенных на территории Ленинградской области, во время этих испытаний переданные военным системы должны были осуществить около 650 залпов и пройти 10 тысяч километров. По результатам проведенных испытаний в конце марта 1963 года новая самоходная реактивная система залпового огня калибра 122 мм была официально принята на вооружение Советской Армии, а уже в следующем году первые серийные образцы начали поступать в действующие части.
РЗСО «Град», которые впервые использовались в реальных боевых условиях 15 марта 1969 года, входили в состав 13-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона 135-й мотострелковой дивизии и были составной частью ее штатной артиллерии. Именно 15 марта произошла кульминация вооруженного конфликта вокруг приграничного острова Даманский, а первый по-настоящему серьезный бой на острове произошел 2 марта 1969 года. Уже после первого серьезного обострения ситуации на границе в тылу усиленных пограничных нарядов началось развертывание 135-й мотострелковой дивизии с приданной ей артиллерией, в том числе боевыми машинами БМ-21 «Град». Дивизион был неполного состава, в нем не было 3-й батареи, поэтому в составе имелось 12 боевых машин БМ-21 «Град» вместо штатных 18 установок. Помимо этого в распоряжении дивизии имелся 378-й артполк, в составе которого имелись 152-мм гаубицы Д-1 в количестве 12 штук и 122-мм гаубицы М-30 в количестве 24 штук.
Примерно в 15:00 – 15:30 15 марта два артиллерийских дивизиона 378-го артиллерийского полка, вооруженных 122-мм гаубицами М-30, уже находились на оборудованных огневых позициях, расположенных восточнее острова Даманский, примерно в 4-5 километрах от него. Третий дивизион артполка прибыл на место с опозданием из-за смены места развертывания и сложнопроходимой местности. К тому моменту, когда его артиллеристы достигли новых позиций, два других дивизиона уже вели обстрел китайских войск, при этом каждая из участвующих в бою батарей уже успела выпустить по противнику примерно по 300 снарядов. По воспоминаниям очевидцев, артиллерийские расчеты были настолько разгорячены боем, что некоторые из бойцов работали у орудий, раздевшись по пояс до нательного белья, при этом на улице стояла морозная погода, примерно -10 градусов по Цельсию.
По воспоминаниям командира 13-го отдельного реактивного артиллерийского дивизиона майора Михаила Тихоновича Ващенко, к 16:20 в результате воздействия огня ствольной артиллерии по огневым средствам и позициям китайцев, а также активных действий бойцов-пограничников, продвижение китайских войск вглубь острова Даманского удалось остановить. Китайские военные перешли к обороне на позициях, расположенных в западной части острова. При этом китайцы продолжали подтягивать к острову свои резервы, рассчитывая массированной атакой выбить советские пограничные части с восточной части острова и захватить его целиком. К этому моменту огневые позиции РСЗО «Град» находились примерно в 9 километрах восточнее Даманского, а командно-наблюдательный пункт дивизиона был оборудован на горе Кафыла, на её юго-западных скатах.
В дело советское секретное оружие вступило в 17 часов, когда стало понятно, что китайцы за счет численного превосходства смогут сбить пограничников с занимаемых на острове позиций. Считается, что приказ на использование секретных на тот момент времени РСЗО «Град» отдал лично генерал-лейтенант Олег Лосик командующий войсками Дальневосточного военного округа. За короткое время 12 боевых машин БМ-21 могли выпустить по войскам противника 480 реактивных снарядов (по 40 направляющих на машине) калибра 122-мм.
Огневой налет, который производился одновременно с использованием развернутой ствольной артиллерии и продолжался 10 минут, имел катастрофические последствия для китайской стороны. Под раздачу попали артиллерийские орудия, минометы и китайские резервы, которые выдвигались к острову. Огневой налет позволил за короткое время уничтожить большую часть имеющихся в распоряжении китайской военной группировки материально-технических ресурсов, в том числе открыто расположенных штабелей снарядов. Последовавшая после огневого налета атака советских пограничников и солдат из состава 2-го мотострелкового батальона 199-го мотострелкового полка позволила выбить китайские силы с острова Даманского.
Потери китайской стороны в живой силе до сих пор являются закрытой информацией. По разным оценкам они могут составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч человек только убитыми. При этом наиболее адекватной все-таки представляется оценка китайских безвозвратных потерь на уровне примерно в 300 военнослужащих, которые стали жертвами не только удара РСЗО «Град», но и огня ствольной артиллерии советских войск. В целом же можно констатировать, что удар реактивных систем залпового огня произвел на китайских военных большое впечатление. Помимо того, что было применено какое-то секретное оружие, высказывались гипотезы о применении специальных зажигательных (термитных) снарядов и даже фантастические версии об использовании лазера.
В действительности же в тот день никакие особые боеприпасы не использовались, залп по противнику был произведен с использование стандартных 122-мм осколочно-фугасных реактивных снарядов 9М22 с боевой частью массой 18,4 кг. Данные снаряды позволяли уверенно поражать пехоту, артиллерийские батареи и технику противника, расположенные на открытой местности на удалении до 20,4 км. При этом психологический эффект от использования подобного оружия отмечался и в годы Великой Отечественной войны, огонь реактивных систем залпового огня оказывал деморализующее впечатление на противника. Подобное оружие недолюбливали не только немцы, но и советские бойцы. К примеру, в сражении за Остров в начале июля 1941 года немцы достаточно массово применили свои шестиствольные минометы. Советские командиры отметили появление нового оружия и оценили его эффективность, но не смогли понять, что это было. В отчетах о боях за Остров 3-й танковой дивизии упоминалось одновременное накрытие больших площадей снарядами с зажигательной смесью, также упоминалось использование немцами самолетов с зажигательными бомбами и некой горючей смесью. В марте 1969 года китайские военные оказались примерно в той же ситуации, что и атакующие Остров в 1941 году советские войска. До этого момента НОАК с подобным оружием никогда не сталкивался.
Стоит отметить, что свои собственные «Грады» появились в распоряжении китайских военных лишь в 1982 году, когда на вооружение НОАК поступила реактивная система залпового огня «Тип 81». Она представляла собой практически полную копию советской боевой машины БМ-21. Считается, что китайцам удалось скопировать данную установку после того, как несколько машин были захвачены ими во время китайско-вьетнамской войны 1979 года. При этом организационно-штатная структура НОАК также повторяла советскую – по 18 боевых машин на дивизион. Помимо РСЗО «Тип-81», которая размещалась, в том числе, и на автомобилях повышенной проходимости с колесной формулой 6х6, в Китае в 1983 году был принят на вооружение облегченный вариант пиратского «Града» – установка «Тип-83», получившая 24-ствольный пакет направляющих.
Сам же остров Даманский, который стал ареной самого крупного вооруженного конфликта между КНР и СССР, был передан китайской стороне 19 мая 1991 года и сейчас носит название Чжэньбао дао (дословно переводится «Драгоценный остров»).
Источники информации:
Рябушкин Д. С. Мифы Даманского. Москва, АСТ, 2004.
https://vpk-news.ru.
https://vladnews.ru.
rbase.new-factoria.ru.
Материалы из открытых источников.
- Автор:
- Юферев Сергей
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