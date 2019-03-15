В ВМС Аргентины сделали окончательные выводы о гибели ДЭПЛ "Сан-Хуан"

В командовании ВМС Аргентины назвали причину гибели дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Напомним, что ДЭПЛ перестала выходить на связь с базой 15 ноября 2017 года, когда находилась в Атлантике, совершая переход в базы ВМС Ушуайя в Мар-дель-Плата. Ровно через год субмарину с деформированным корпусом обнаружили на глубине 920 м с помощью американского аппарата. При этом фрагменты субмарины обнаруживались в радиусе 75 м от самой лодки.Командующий аргентинскими ВМС контр-адмирал Д.Бурден официально сообщает о взрыве на борту. В результате расследования было установлено, что через один из клапанов вода смогла попасть в аккумуляторный отсек. Это привело к короткому замыканию и последовавшему взрыву. Именно к таким выводам пришло следствие.В результате аварии погибли 44 аргентинских подводника.Контр-адмирал Бурден отметил, что на момент выхода из Ушуайи подводная лодка была проверена. Её техническое состояние соответствовало всем необходимым требованиям.В прошлом году аргентинский контр-адмирал посещал Германию, где строилась ПЛ для Аргентины. После посещения была создана цифровая модель аварии и указаны места, через которые в аккумуляторный отсек попала вода.Напомним, что в поиске «Сан-Хуана» был задействован и российский глубоководный аппарат. Однако с его помощью ДЭПЛ ВМС Аргентины обнаружена не была. Злые языки в Буэнос-Айресе говорят о том, что субмарину нашли американцы, так как «знали, где искать», при этом «сознательно выжидая год с момента катастрофы».