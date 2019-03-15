Нападение на мечеть в Новой Зеландии - названо имя нападавшего
СМИ сообщают о том, что терроризм смог добраться и до спокойной Новой Зеландии. По последним сведениям, была открыта стрельба в одной из мечетей. Речь идёт о мечети города Крайстчерч, в которой находились не менее 200 человек. Местные газеты сообщают, что в результате стрельбы погибли не менее шести человек, свыше десяти получили ранения.
Сообщается, что в связи со стрельбой в мечети в городе были закрыты объекты системы образования, включая школы и дошкольные учреждения.
Сначала полиция сообщала об одном стрелявшем. Теперь в полицейском департаменте Крайстчерча со ссылкой на очевидцев говорится, что нападавших могло быть двое.
Один из нападавших (если их было несколько) за несколько минут до начала стрельбы опубликовал видео, на котором назвал себя и мотивы нападения. Если верить данным видеозаписи, то это 28-летний Брентон Таррант – австралиец. По его словам, он выступает против исламизации Австралии и Новой Зеландии.
При этом стрельбу Таррант тоже снимал на видео, ведя так называемый «стрим» с трансляцией в Фейсбуке.
Судя по кадрам, которые «ВО» не может опубликовать по этическим причинам, стрелок всё же был один. Он, как в компьютерной игре, расхаживал по внутренним помещениям мечети и стрелял из автоматического оружия в любого, кто попадался ему на пути. Опять-таки, судя по опубликованным убийцей кадрам, число жертв может явно превосходить упомянутые 6 человек.
Сообщается, что в связи со стрельбой в мечети в городе были закрыты объекты системы образования, включая школы и дошкольные учреждения.
Сначала полиция сообщала об одном стрелявшем. Теперь в полицейском департаменте Крайстчерча со ссылкой на очевидцев говорится, что нападавших могло быть двое.
Один из нападавших (если их было несколько) за несколько минут до начала стрельбы опубликовал видео, на котором назвал себя и мотивы нападения. Если верить данным видеозаписи, то это 28-летний Брентон Таррант – австралиец. По его словам, он выступает против исламизации Австралии и Новой Зеландии.
При этом стрельбу Таррант тоже снимал на видео, ведя так называемый «стрим» с трансляцией в Фейсбуке.
Судя по кадрам, которые «ВО» не может опубликовать по этическим причинам, стрелок всё же был один. Он, как в компьютерной игре, расхаживал по внутренним помещениям мечети и стрелял из автоматического оружия в любого, кто попадался ему на пути. Опять-таки, судя по опубликованным убийцей кадрам, число жертв может явно превосходить упомянутые 6 человек.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
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