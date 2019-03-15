НАТО формирует штаб дивизии "Север" с оперативной группой в Латвии

На фото канадские и польские военнослужащие во время совместных учений

Реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.