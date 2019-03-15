НАТО формирует штаб дивизии "Север" с оперативной группой в Латвии
Замсекретаря Совбеза России Михаил Попов дал интервью газете «Красная Звезда», в котором рассказал об очередном этапе продвижения натовской инфраструктуры к границам России. При этом Попов сделал акцент на переброске сил и средств США и Канады.
По словам Михаила Попова, Вашингтон и Оттава реанимируют систему трансатлантической переброски войск к границам нашей страны. Такая система в НАТО использовалась во времена существования СССР – когда полным ходом шла холодная война.
Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что НАТО направляет свои силы на восток для развёртывания крупных группировок военного блока непосредственно у границ России.
Численность войск НАТО так называемого первоочередного оперативного задействования только с 2016 года выросла в 1,6 раза.
Из заявления Михаила Попова:
Отмечается подготовка по созданию штаба многонациональной дивизии «Север» на базе командования Датской дивизии мотопехоты. При этом оперативная группа этого штаба развёрнута на территории Латвии – в Адажи. Это к тем штабам, которые уже созданы в Польше и Румынии. Речь идёт о штабах «Северо-Восток» и «Юго-Восток».
Ситуация выглядит сложной, даже исходя из исторической ретроспективы. Формирования натовскими силами командных штабов во многом схоже с формированием нацистским командованием штабов групп армий «Юг», «Север» и «Центр» перед началом Великой Отечественной войны. НАТО хочет повторения большой войны в Европе?
На фото канадские и польские военнослужащие во время совместных учений
По словам Михаила Попова, Вашингтон и Оттава реанимируют систему трансатлантической переброски войск к границам нашей страны. Такая система в НАТО использовалась во времена существования СССР – когда полным ходом шла холодная война.
Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что НАТО направляет свои силы на восток для развёртывания крупных группировок военного блока непосредственно у границ России.
Численность войск НАТО так называемого первоочередного оперативного задействования только с 2016 года выросла в 1,6 раза.
Из заявления Михаила Попова:
Реализуется американская инициатива «3 по 30», которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.
Отмечается подготовка по созданию штаба многонациональной дивизии «Север» на базе командования Датской дивизии мотопехоты. При этом оперативная группа этого штаба развёрнута на территории Латвии – в Адажи. Это к тем штабам, которые уже созданы в Польше и Румынии. Речь идёт о штабах «Северо-Восток» и «Юго-Восток».
Ситуация выглядит сложной, даже исходя из исторической ретроспективы. Формирования натовскими силами командных штабов во многом схоже с формированием нацистским командованием штабов групп армий «Юг», «Север» и «Центр» перед началом Великой Отечественной войны. НАТО хочет повторения большой войны в Европе?
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