Не спешите «хоронить» экономику России

Западные СМИ и многие отечественные эксперты дают крайне пессимистические прогнозы относительно развития российской экономики в 2019 году. Отдельные эксперты практически не сомневаются в том, что экономика в этом году обязательно рухнет.Авторы проекта «Время-вперёд!» понимают, что экономической стабильности нанесён ощутимый удар международными санкциями, что в этом году экономические показатели оставляют желать лучшего. Тем не менее, они увидели и позитивные моменты, которые в будущем смогут благоприятно отразиться на росте экономики в нашей стране.Так, в феврале завершилось строительство железнодорожного пути в обход Краснодара и транзитного пути к азово-черноморскому побережью. Этот проект позволит теперь освободить существующий путь от грузового потока и тем самым обеспечить беспрепятственное движение пассажирских поездов.Самым значимым энергетическим проектом прошедшего месяца стало завершение строительства в Омске подстанции нового поколения стоимостью 6 млрд рублей. Её функционирование приведёт к снижению транзита электроэнергии через Казахстан, а также даст российскому бюджету ежегодную экономию в размере 1,5 млрд рублей.О каких ещё стратегических проектах февраля идёт речь? Видеоролик, в котором авторы призывают не торопиться хоронить экономику России: