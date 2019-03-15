Терминал СПГ Independence в Литве превратился в убыточный
На днях компания Klaipedos Nafta, обслуживающая плавучий терминал сжиженного природного газа Independence, размещённый в литовском порту Клайпеда, представила отчёт о деятельности терминала за прошлый год. Данные этого отчёта были представлены и в профильном журнале «Геоэнергетика».
В материале заявлено, что в течение года компания смогла осуществить лишь 22% от объёмов так называемой регазификации (получение обычного газа для промышленных и потребительских нужд из СПГ), на которые терминал рассчитан.
Это позволило литовской компании получить около 74 млн долларов дохода. С одной стороны – доход есть, но здесь важно учитывать немаловажную деталь. Литовский оператор должен направлять норвежской Höegh LNG с долей в оффшоре на Бермудах 66 млн долларов в год в качестве арендной платы. Таким образом, итоговая прибыль литовской компании составила около 8 млн долларов, что явно не соответствует тем первоначальным целям, которые ставили власти Литвы при реализации проекта терминала СПГ.
Также отмечается, что на данный момент регазификация с терминала Independence вообще не проводится. Причина в том, что оборудование Independence нуждается в техническом обслуживании. Завершат это обслуживание лишь к концу марта.
Независимые эксперты в Прибалтике (а такие там ещё остались) отмечают, что после ввода в строй газопровода "Северный поток-2" литовский энергетический рынок окончательно свалится в штопор кризиса. Может дойти до того, что цены на газ в Литве в связи с попытками использовать терминал СПГ будут как минимум на четверть выше, чем в Германии. С такими ценами всё развитие литовской экономики без европейских дотаций оказывается под угрозой. Но власти Литвы продолжают заявлять, что терминал Independence "обеспечивает энергетическую независимость страны".
Портал "БалтНьюс" приводит мнение литовского эксперта в области энергетики Альгирдаса Стумбраса, отметившего, что терминал СПГ убыточен для экономики Литвы, так как нужно учитывать расходы на его обслуживание. Это десятки миллионов долларов в год. Если их вычесть из "чистой прибыли" в 8 млн, то убытки более чем существенны.
Из презентационного текста компании Klaipedos Nafta о "преимуществе терминала СПГ":
Первый терминал, обеспечивающий энергетическую безопасность во всем Балтийском регионе;
обеспечивает доступ третьих стран к мощностям СПГ-терминала;
Привлекательные тарифы на регазификацию СПГ стимулируют развитие газового рынка в стране
Схема использования плавучей регазификационной установки:
Почему же в таком случае (на фоне "привлекательных тарифов") регазификация коснулась лишь 22 процентов от общих возможностей терминала?
В материале заявлено, что в течение года компания смогла осуществить лишь 22% от объёмов так называемой регазификации (получение обычного газа для промышленных и потребительских нужд из СПГ), на которые терминал рассчитан.
Это позволило литовской компании получить около 74 млн долларов дохода. С одной стороны – доход есть, но здесь важно учитывать немаловажную деталь. Литовский оператор должен направлять норвежской Höegh LNG с долей в оффшоре на Бермудах 66 млн долларов в год в качестве арендной платы. Таким образом, итоговая прибыль литовской компании составила около 8 млн долларов, что явно не соответствует тем первоначальным целям, которые ставили власти Литвы при реализации проекта терминала СПГ.
Также отмечается, что на данный момент регазификация с терминала Independence вообще не проводится. Причина в том, что оборудование Independence нуждается в техническом обслуживании. Завершат это обслуживание лишь к концу марта.
Независимые эксперты в Прибалтике (а такие там ещё остались) отмечают, что после ввода в строй газопровода "Северный поток-2" литовский энергетический рынок окончательно свалится в штопор кризиса. Может дойти до того, что цены на газ в Литве в связи с попытками использовать терминал СПГ будут как минимум на четверть выше, чем в Германии. С такими ценами всё развитие литовской экономики без европейских дотаций оказывается под угрозой. Но власти Литвы продолжают заявлять, что терминал Independence "обеспечивает энергетическую независимость страны".
Портал "БалтНьюс" приводит мнение литовского эксперта в области энергетики Альгирдаса Стумбраса, отметившего, что терминал СПГ убыточен для экономики Литвы, так как нужно учитывать расходы на его обслуживание. Это десятки миллионов долларов в год. Если их вычесть из "чистой прибыли" в 8 млн, то убытки более чем существенны.
Из презентационного текста компании Klaipedos Nafta о "преимуществе терминала СПГ":
Первый терминал, обеспечивающий энергетическую безопасность во всем Балтийском регионе;
обеспечивает доступ третьих стран к мощностям СПГ-терминала;
Привлекательные тарифы на регазификацию СПГ стимулируют развитие газового рынка в стране
Схема использования плавучей регазификационной установки:
Почему же в таком случае (на фоне "привлекательных тарифов") регазификация коснулась лишь 22 процентов от общих возможностей терминала?
- Использованы фотографии:
- https://www.kn.lt
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