Роскосмос и НАСА для полётов к МКС будут использовать корабли РФ и США

Мы договорились с руководством НАСА, мы сохраняем договоренность и принципы взаимодействия. Астронавты будут летать на "Союзе", а мы – на американских кораблях

Американские астронавты и российские космонавты в будущем будут летать к МКС как на российских, так и американских пилотируемых кораблях, передает ТАСС сообщение гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.– сказал Рогозин на пресс-конференции.При этом он подчеркнул, что американскому кораблю сначала предстоит пройти сертификацию.Гендиректор добавил, что договоренность с американскими коллегами создает альтернативные пути доставки к Международной космической станции.Между тем космический корабль «Союз МС-12» в пятницу доставил на МКС новый международный экипаж.Ракета-носитель «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с Байконура 14 марта в 22:14 мск. Стыковка корабля со станцией проведена в 4:02 мск 15 марта. На МКС прибыли космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. Их встретили Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн.Кононенко и Овчинин должны выйти в космос 29 мая. НАСА запланировало для своих астронавтов 3 выхода – 22 и 29 марта и 8 апреля.Напомним, Овчинин с Хейгом не смогли попасть на МКС из-за аварии ракеты 11 октября прошлого года: после старта на 118 секунде полета не отделился один из боковых блоков первой ступени. Как позже выяснила комиссия, причиной аварии стал датчик, отвечающий за отделение блока – его погнули при сборке ракеты на космодроме.