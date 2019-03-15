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Утверждено постановление об открытии памятника Сталину в Новосибирске

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Стало известно, к 9 мая 2019 года в Новосибирске будет открыт памятник Иосифу Сталину. Соответствующее постановление утверждено мэром города, который является первым секретарём обкома КПРФ. Анатолий Локоть подписал согласованное с худсоветом города постановление.

Утверждено постановление об открытии памятника Сталину в Новосибирске

Памятник Сталину на могиле у Кремлёвской стены



Главный вопрос был связан с местом установки памятника Сталину. Решено, что скульптура разместится на территории, которая принадлежит Новосибирскому областному комитету КПРФ. Об этом сообщают местные СМИ. Именно по инициативе представителей новосибирского представительства партии памятник и появится в городе.

Чтобы памятник не стал жертвой вандалов, решено организовать постоянное видеонаблюдение. При этом памятник Сталину получит подсветку. Общая высота его составит около трёх метров.

Расходы на работы по созданию памятника и обустройство территории взяты на себя всё той же новосибирской ячейкой КПРФ. По последним данным, стоимость проекта составит до миллиона рублей.

Известия о том, что в Новосибирске будет открыт памятник Сталину, вызвали в сети дискуссию. Подтянулись либеральные массы, которые объявили, что памятник «палачу» ставить нельзя.

Напомним, что не так давно – в годовщину смерти Сталина – так называемые либеральные активисты пытались устроить акт вандализма в отношении памятника у Кремлёвской стены. Один из участников выходки был задержан, через некоторое время из полицейского участка его отпустили.
Использованы фотографии:
КПРФ
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