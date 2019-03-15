Пентагон не собирается отказываться от права на превентивный ядерный удар
Право превентивного удара ядерным оружием по вероятному противнику должно остаться, США не должны отказываться от возможности нанесения такого удара первыми, заявил на слушаниях в Сенате председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.
Генерал уверен, что способность США нанести превентивный ядерный удар заставляет противника задуматься, прежде чем нападать.
- заявил Данфорд, комментируя внесенное в Сенат США предложение по ограничению использования ядерного оружия.
Ранее американских несколько сенаторов предложили отказаться от применения Соединенными Штатами ядерного оружия первыми. Глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит заявил по этому поводу, что "единственная цель американского ядерного оружия - сдерживание, поэтому необходимо отказаться от применения этого оружия первыми".
Между тем, выступающий на этом же заседании Сената глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Москва готова к применению ядерного оружия первой, поскольку не имеет возможности противостоять США в длительном вооруженном конфликте с применением обычных вооружений. Он убежден, что Россия готовится применить ядерное оружие в конфликте с более "слабыми соседями", поскольку это "часть ее военной доктрины".
Генерал уверен, что способность США нанести превентивный ядерный удар заставляет противника задуматься, прежде чем нападать.
Не стоит облегчать противнику задачу по принятию решений о нападении
- заявил Данфорд, комментируя внесенное в Сенат США предложение по ограничению использования ядерного оружия.
Ранее американских несколько сенаторов предложили отказаться от применения Соединенными Штатами ядерного оружия первыми. Глава комитета палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит заявил по этому поводу, что "единственная цель американского ядерного оружия - сдерживание, поэтому необходимо отказаться от применения этого оружия первыми".
Между тем, выступающий на этом же заседании Сената глава Европейского командования ВС США и командующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Москва готова к применению ядерного оружия первой, поскольку не имеет возможности противостоять США в длительном вооруженном конфликте с применением обычных вооружений. Он убежден, что Россия готовится применить ядерное оружие в конфликте с более "слабыми соседями", поскольку это "часть ее военной доктрины".
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