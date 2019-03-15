ХАМАС снова заставил работать израильский "Железный купол"

Пришла угроза в отношении индийских полицейских со стороны террористов, лагерь подготовки которых находится на территории Пакистана, - ВВС Индии нанесли удар по лагерю. Попали или не попали – другой вопрос. Исходит, по мнению Израиля, угроза со стороны «Хизбаллы» с территории Сирии – наносят ракетные удары; со стороны ХАМАС с территории Газы – наносят ракетные удары по Газе, осуществляют танковые обстрелы.В подтверждение решимости – новый удар израильских ВВС по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.В сообщениях СМИ говорится о том, что в ночное время суток расчёты ПВО ЦАХАЛ были вынуждены использовать системы «Железный купол», которая сбила одну из двух ракет, летевших в направлении Сдот Негева и Шаар а-Негева. ХАМАС вновь заставил "Железный купол" работать по отражению атак.Ранее была выпущена ещё одна ракета, которая разорвалась в небе над Газой, не долетев до израильской границы.Через некоторое время ЦАХАЛ опубликовал заявление, в котором было указано, что обстрел осуществлялся представителями боевого крыла ХАМАС. На этом фоне израильская авиация уже наносила удары по сектору Газа.Основной целью для ракет ВВС Израиля стали объекты в центре Газы, а также в порту.После израильских ракетных ударов обстрелы территории Израиля из сектора Газа продолжились. Системы «Железный купол», как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, сбили в общей сложности не менее 6-ти ракет.Как показывает практика всех последних лет, стороны не готовы к цивилизованным переговорам и продолжают обмениваться ударами. В этой связи возникает вопрос: когда же начнёт работать широко разрекламированный «план Трампа», который самим американским президентом был назван сделкой века по урегулированию палестино-израильского конфликта? Или это урегулирование не входит в круг интересов хотя бы одной из сторон?