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Пентагон обвинил Россию в агрессивной модернизации своей армии

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Министерство обороны США обвинило Россию в "агрессивной модернизацией своих вооруженных сил". Об этом заявил в своем выступлении и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.

Пентагон обвинил Россию в агрессивной модернизации своей армии



Выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях по бюджету Пентагона, Шенахан уделил внимание модернизации вооруженных сил России и в частности заявил, что не смотря на небольшой объем экономики, который меньше чем у штата Техас, Россия пытается вернуть себе статус великой державы.

Не сумев стать великой державой, Россия продолжает агрессивно модернизировать свои вооруженные силы


- заявил и.о. главы Пентагона.

По его словам, Россия пытается получить асимметричное преимущество над США и НАТО и для этого модернизирует свое вооружение, запугивает соседние страны, используя для этого их зависимость от энергоресурсов, подрывает демократические процессы в других странах и проецирует свою военную мощь за пределы страны.

По мнению Шанахана, Россия прикладывает все силы, чтобы подорвать военное могущество США.

Кроме России в своем докладе и.о. главы Пнтагона отметил возрастающую мощь Китая, при этом уделив ему еще больше внимания, чем России.

Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем


- рассказал он конгрессменам.
Использованы фотографии:
http://www.defense.gov/
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