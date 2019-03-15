Пентагон обвинил Россию в агрессивной модернизации своей армии

Не сумев стать великой державой, Россия продолжает агрессивно модернизировать свои вооруженные силы

Пентагон проводит модернизацию, чтобы выиграть конкуренцию с Россией и Китаем

Министерство обороны США обвинило Россию в "агрессивной модернизацией своих вооруженных сил". Об этом заявил в своем выступлении и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан.Выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях по бюджету Пентагона, Шенахан уделил внимание модернизации вооруженных сил России и в частности заявил, что не смотря на небольшой объем экономики, который меньше чем у штата Техас, Россия пытается вернуть себе статус великой державы.- заявил и.о. главы Пентагона.По его словам, Россия пытается получить асимметричное преимущество над США и НАТО и для этого модернизирует свое вооружение, запугивает соседние страны, используя для этого их зависимость от энергоресурсов, подрывает демократические процессы в других странах и проецирует свою военную мощь за пределы страны.По мнению Шанахана, Россия прикладывает все силы, чтобы подорвать военное могущество США.Кроме России в своем докладе и.о. главы Пнтагона отметил возрастающую мощь Китая, при этом уделив ему еще больше внимания, чем России.- рассказал он конгрессменам.