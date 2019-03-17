С поля на фронт

Причудливо порой переплетаются ниточки судьбы.Недавно я получила письмо от Елены Болотских из Волово — одного из самых отдалённых районов Липецкой области. В годы Великой Отечественной войны здесь шли страшные бои, многие сёла несколько раз переходили из рук в руки. Очень трудно пришлось и селянам, и их защитникам. Но вернёмся к письму.Село Дубовик, что в Орловской области, стоит на реке с таким же названием. Здесь в 1925 году в крестьянской семье Богатырёвых родился сын Николай. Трудно жила семья, и сама её биография необычна. Оглянемся назад, на далёкие годы Первой мировой войны. Уходя на фронт, молодой парень Кирилл Богатырёв обручился с девушкой Александрой Хрусталёвой. Четыре года она преданно ждала жениха. А он вернулся с... женой, черноглазой немкой. Сердце Александры было разбито. Но немке не понравилась жизнь в глубинке, и она уехала. Кирилл, к тому времени осознавший ошибку, отважился на разговор с Александрой, покаялся.Любовь прощает всё. И Сашенька простила.Отшумела свадьба. Молодые жили дружно, простив друг другу все обиды. Родились у супругов трое сыновей и дочка. Но беда ходила около ворот, словно бездомная собака. Во время строительства нового дома старшего сыночка придавила стена. Средний подавился сливовой косточкой. Остались двое — Николай и Анна. Дети росли в любви и труде. Мама, Александра Иосифовна, ткала, вышивала, пряла, вязала. В доме, дворе, поле всё делала сноровисто. Кирилл Иванович сажал сады, разводил канареек, щеглов, голубей. Мастерил лыжи, салазки. Научил Николая всем деревенским работам. А в праздничные дни юноша играл на балалайке, мандолине, плясал. Хоть и младше Анны на год, был внимательным, заботливым братом.Напали на нашу землю фашисты. И Николай стал проситься на фронт. Его, конечно, не пускали, ведь совсем мальчишка ещё. Но не мог этот мальчишка сидеть дома, когда враг топтал родную землю. И осенью 1942 года Николай, отогнав в тыл скот, не заходя домой, ушёл на войну...Родители не знали, как пережить эту весть. Но что оставалось делать?Между тем в село Дубовик вошли немцы. Прежде трудно приходилось, а сейчас и вовсе нестерпимо. А когда село освободили, в избе, где жила семья Богатырёвых, расположился госпиталь.Несколько слов об Анне, сестре Николая. Она трудилась в госпитале, стирала бинты, подавала раненым воду. После оккупации наравне с мужчинами восстанавливала район. Ходила за семенами для посевной на станцию за десятки километров, носила на себе мешки.А потом пришла похоронка. Вот несколько её строк: «…проявив геройство и мужество, Николай Богатырёв погиб в бою 28 января 1943 года. Похоронен в Воловском районе...» Семнадцатилетний парнишка сражался на Воловскую землю. Освобождал Липецкую область.Теперь же перенесёмся вперёд, в лето прошлого года, когда на Воловскую землю из Подмосковья приехала племянница погибшего Николая, Валентина Михайловна Пирожкова. Привезла с собой дочку Галину, внучку Варюшу и внучка Ванюшу. Путь их сюда, на Братскую могилу, был труден. В базе данных «Память народа» они нашли Николая Богатырёва — сержанта, командира отделения. Совпали название района, села, имя. А дата рождения стояла иная — 1922 год, а не 1925. Значит, в военкомате парнишка приписал себе два года. С малых лет он много работал, вот и выглядел старше. Ему и поверили.В Волово случай свёл Пирожковых с поисковиком из села Ломигоры Николаем Веденичевым, который показал много интересных мест. А учитель Воловской школы Александр Сергеевич Большаков привёл их на братскую могилу……Судьба порой безжалостна. Но всё же не оборвалась ниточка рода Богатырёвых, продолжилась. За них, как и за всех-всех жителей нашей страны, и сражались семнадцатилетний герой и его однополчане…