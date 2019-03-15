Брилёв исключён из общественного совета при Минобороны РФ

Не моя прерогатива была включать меня в этот совет, не моя прерогатива была просить об исключении. Насколько мне известно, в начале года, как раз, примерно сейчас, планировалась ротация членов совета

Телеведущий Сергей Брилев больше не является членом Общественного совета при Минобороны России: в списке членов состава совета его фамилия не значится, передает ТАСС По словам самого журналиста, он не знает о своем выходе из состава совета. Официально об этом ему никто не сообщал. О своем исключении узнал из публикаций в СМИ.При этом Брилев сообщил, что ему было известно о планируемой в начале текущего года ротации совета.– сказал он.Журналист отметил, что это не первый общественный совет, в который он входил и из которого выходил в рамках ротации.Напомним, в конце прошлого года российские СМИ сообщили, что Сергей Брилев имеет второе гражданство. А по закону лицо с двойным гражданством не может входить в состав общественных организаций при министерстве обороны. Позже журналист подтвердил, что имеет паспорт гражданина Великобритании.Ранее Брилев написал на своей странице в «Фейсбуке», что факт двойного гражданства никогда не скрывал, и об этом прекрасно известно его работодателям, а также ФМС (Федеральной миграционной службе).Общественный совет при МО РФ создан в 2006 году. Одной из его основных задач является привлечение граждан к формированию государственной политики в оборонной сфере, выдвижению инициатив по защите прав, свобод и законных интересов граждан в рамках осуществления контроля деятельности военного ведомства.