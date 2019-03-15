Международные армейские игры "АрМИ-2019" расширяют свою географию

В этом году состоятся юбилейные - пятые Армейские международные игры. Приглашения на участие в играх направлены в 85 государств, заявки принимаются до 1 мая

Пятые Армейские международные игры (АрМИ-2019) пройдут в этом году на территории десяти стран, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью армейской газете "Красная Звезда".Расширяется география стран, на территории которых проводятся конкурсы. Если в прошлом году таких стран было семь, то в этом году к ним добавились еще три, рассказал Попов. Некоторые конкурсы впервые будут проведены на территории Индии, Монголии и Узбекистана. В играх примут участие представители государств четырех континентов.- сообщил Михаил ПоповВ этом году помимо команд от вооруженных сил государств-участников "АрМИ-2019" также будут участвовать команды от МЧС и их аналогов из других стран, подразделения других силовых структур. Соревнования пройдут с 3 по 17 августа. Планируется провести 31 международный конкурс.На прошлых играх "АрМИ-2018" приняло участие 189 команд от 32 государств. В конкурсах участвовало 4700 человек. Соревнования проводились в семи странах: России, Азербайджане, Белоруссии, Китае и Казахстане, Армении и Иране.