Опыт войны в Сирии меняет облик и характеристики вертолёта Ми-28

Электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего не слышит. Очки ночного видения называют «смерть пилота». Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то лётчик потом три дня ходит с красными глазами

На сегодняшний день вертолёты армейской авиации, которые проходили апробацию в Сирийской Арабской Республике, оснащены бортовыми комплексами обороны. Это средство радиоэлектронной борьбы, которое противодействует применению ПЗРК (ПЗРК - переносные зенитно-ракетные комплексы) по низколетящим малоскоростным целям.