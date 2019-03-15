Опыт войны в Сирии меняет облик и характеристики вертолёта Ми-28
11 марта министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Российская армия протестировала в Сирии 316 видов вооружения. 11 самолетов и вертолетов дорабатываются по результатам опыта сирийской кампании.
Вряд ли кто-то возьмётся отрицать тот факт, что война является лучшим полигоном для проверки новых образцов военной техники и поиска направлений модернизации уже имеющейся, и сирийский конфликт стал не исключением. За время Великой Отечественной легендарный танк Т-34 претерпел порядка тысячи модификаций. Тот танк, что начинал боевые действия, сильно отличался от того, что встретил победу в мае 45-го.
Одним из самых важных средств ведения военных действий в условиях локального конфликта остаются вертолеты. Они несут на себе весь груз ежедневной рутины, начиная от транспортных перевозок и заканчивая боевыми вылетами.
Для России особенно важным было то, что в боевых действиях приняли участие машины, которые только закрепляются в армии и ВВС, и должны в перспективе стать полноценными конкурентами западным образцам, воюющим уже десятки лет.
В первую очередь речь идет о двух машинах, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Два конкурента, построенных по разным схемам. Их вечное противостояние и вопрос «кто лучше» давно стали притчей во языцех.
Наверное, наиболее важным боевой опыт оказался для Ми-28. У машины было несколько серьезных недостатков, часть из которых сирийская кампания выявила в полной мере. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в прошлом занимавший пост Главкома Воздушно-Космических сил (ВКС) России, в декабре 2017-го года говорил:
Бондарев также отметил, что на тот момент доработка «Ночного охотника» по результатам военной кампании в Сирии неполная.
«Ночной охотник» действительно преследовали проблемы в этой сфере. Так, в 12 апреля 2016-го года Ми-28Н потерпел крушение из-за потери экипажем ориентации при ночном полете в условиях сложного рельефа местности. Погибли оба пилота. То есть «Ночной охотник» понес потери в стихии, в которой должен себя чувствовать, как рыба в воде.
Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский в интервью РБК 6 марта 2018-го года наличие проблем признавал. Комментируя в том числе и критику Бондарева, он заявил, что последние полтора года проблем с системой ночного видения у вертолета не наблюдалось. Она была доработана как раз по результатам сирийской кампании. Однако Богинский признал, что подобные проблемы были с Ми-28Н, которые приняли на себя весь груз начального этапа боевых действий.
Глава холдинга отметил, что модификаций, исправляющих недочеты - этого слова, как и слова проблемы руководитель «Вертолетов России» тщательно избегал – было достаточно много. Новые решения получили вспомогательно-силовая установка, система ночного видения, бортовой комплекс электроники. Кроме того, появилась оперативная необходимость внести изменения в конструкцию для более эффективной работы в условиях средиземноморского климата.
Результаты наработок позволили внести изменения в конструкцию новой версии «Ночного охотника», Ми-28УБ. Поменялись габариты кабины, появились энергопоглощающие кресла – они должны защитить экипаж при возможной жёсткой посадке.
Начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России генерал-майор Олег Чесноков в интервью «Эху Москвы» от 28 октября 2018-го года заявил:
Обновленный «Ночной охотник» получил двойную систему управления. А Ми-28НМ, который придёт ему на смену – и новую кабину, способную защитить от снарядов 20-мм пушек и бронебойных пуль. Кроме того, машина получила перспективный прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с повышенной вычислительной производительностью.
Новый вертолет уже вызвал интерес военных. Замглавы Минообороны Алексей Криворучко подтвердил заказ на Ми-28Н. По его словам, сейчас обсуждается число машин, которые будут поставлены в рамках первого контракта – 6 или 18.
Помимо всего вышеописанного, на вертолет будет установлен принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, Ми-28Н также сможет применять высокоточное оружие.
Вряд ли кто-то возьмётся отрицать тот факт, что война является лучшим полигоном для проверки новых образцов военной техники и поиска направлений модернизации уже имеющейся, и сирийский конфликт стал не исключением. За время Великой Отечественной легендарный танк Т-34 претерпел порядка тысячи модификаций. Тот танк, что начинал боевые действия, сильно отличался от того, что встретил победу в мае 45-го.
Одним из самых важных средств ведения военных действий в условиях локального конфликта остаются вертолеты. Они несут на себе весь груз ежедневной рутины, начиная от транспортных перевозок и заканчивая боевыми вылетами.
Для России особенно важным было то, что в боевых действиях приняли участие машины, которые только закрепляются в армии и ВВС, и должны в перспективе стать полноценными конкурентами западным образцам, воюющим уже десятки лет.
В первую очередь речь идет о двух машинах, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Два конкурента, построенных по разным схемам. Их вечное противостояние и вопрос «кто лучше» давно стали притчей во языцех.
Наверное, наиболее важным боевой опыт оказался для Ми-28. У машины было несколько серьезных недостатков, часть из которых сирийская кампания выявила в полной мере. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, в прошлом занимавший пост Главкома Воздушно-Космических сил (ВКС) России, в декабре 2017-го года говорил:
Электроника провальная: ничего лётчик не видит, ничего не слышит. Очки ночного видения называют «смерть пилота». Когда безоблачно — все прекрасно, как только дымочка какая-то, то лётчик потом три дня ходит с красными глазами
Бондарев также отметил, что на тот момент доработка «Ночного охотника» по результатам военной кампании в Сирии неполная.
«Ночной охотник» действительно преследовали проблемы в этой сфере. Так, в 12 апреля 2016-го года Ми-28Н потерпел крушение из-за потери экипажем ориентации при ночном полете в условиях сложного рельефа местности. Погибли оба пилота. То есть «Ночной охотник» понес потери в стихии, в которой должен себя чувствовать, как рыба в воде.
Гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский в интервью РБК 6 марта 2018-го года наличие проблем признавал. Комментируя в том числе и критику Бондарева, он заявил, что последние полтора года проблем с системой ночного видения у вертолета не наблюдалось. Она была доработана как раз по результатам сирийской кампании. Однако Богинский признал, что подобные проблемы были с Ми-28Н, которые приняли на себя весь груз начального этапа боевых действий.
Глава холдинга отметил, что модификаций, исправляющих недочеты - этого слова, как и слова проблемы руководитель «Вертолетов России» тщательно избегал – было достаточно много. Новые решения получили вспомогательно-силовая установка, система ночного видения, бортовой комплекс электроники. Кроме того, появилась оперативная необходимость внести изменения в конструкцию для более эффективной работы в условиях средиземноморского климата.
Результаты наработок позволили внести изменения в конструкцию новой версии «Ночного охотника», Ми-28УБ. Поменялись габариты кабины, появились энергопоглощающие кресла – они должны защитить экипаж при возможной жёсткой посадке.
Начальник боевой подготовки армейской авиации ВКС России генерал-майор Олег Чесноков в интервью «Эху Москвы» от 28 октября 2018-го года заявил:
На сегодняшний день вертолёты армейской авиации, которые проходили апробацию в Сирийской Арабской Республике, оснащены бортовыми комплексами обороны. Это средство радиоэлектронной борьбы, которое противодействует применению ПЗРК (ПЗРК - переносные зенитно-ракетные комплексы) по низколетящим малоскоростным целям.
Обновленный «Ночной охотник» получил двойную систему управления. А Ми-28НМ, который придёт ему на смену – и новую кабину, способную защитить от снарядов 20-мм пушек и бронебойных пуль. Кроме того, машина получила перспективный прицельно-пилотажно-навигационный комплекс с повышенной вычислительной производительностью.
Новый вертолет уже вызвал интерес военных. Замглавы Минообороны Алексей Криворучко подтвердил заказ на Ми-28Н. По его словам, сейчас обсуждается число машин, которые будут поставлены в рамках первого контракта – 6 или 18.
Помимо всего вышеописанного, на вертолет будет установлен принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, Ми-28Н также сможет применять высокоточное оружие.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- Вертолёты России
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter