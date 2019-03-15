В США назвали помехой поставок СПГ на Украину ситуацию в Керченском проливе
В Соединенных Штатах усомнились в перспективах поставок сжиженного природного газа на Украину. По словам первого замминистра энергетики США Дэна Бруиллетта, этому может помещать ситуация вокруг Керченского пролива, передает РИА Новости.
Ситуация вокруг Керченского пролива осложняет перспективы продажи сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, заявил американский чиновник, при этом он не смог внятно пояснить планы США на поставку углеводородов на Украину.
- сообщил он.
Ранее сообщалось о планах США расширить поставки американского СПГ в Европу, в том числе и за счет Украины.
В Совете Федерации РФ заявление американского чиновника назвали "направленным на публику". По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, Керченский пролив никакого отношения к поставкам СПГ на Украину не имеет, поскольку украинские порты имеются на Черном море и они достаточно глубоки для принятия танкеров с сжиженным газом.
- сказал политик
Ситуация вокруг Керченского пролива осложняет перспективы продажи сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину, заявил американский чиновник, при этом он не смог внятно пояснить планы США на поставку углеводородов на Украину.
Не знаю, является ли Черноморский регион жизнеспособным рынком для СПГ. Ситуация там немного изменилась
- сообщил он.
Ранее сообщалось о планах США расширить поставки американского СПГ в Европу, в том числе и за счет Украины.
В Совете Федерации РФ заявление американского чиновника назвали "направленным на публику". По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, Керченский пролив никакого отношения к поставкам СПГ на Украину не имеет, поскольку украинские порты имеются на Черном море и они достаточно глубоки для принятия танкеров с сжиженным газом.
Азовское море слишком мелкое. Ни один танкер не имеет такой осадки, чтобы просто зайти в него. Так что пусть поставляют свой СПГ Украине через порты на Черном море
- сказал политик
- Использованы фотографии:
- http://www.korabli.eu/
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