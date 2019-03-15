В США назвали помехой поставок СПГ на Украину ситуацию в Керченском проливе

Не знаю, является ли Черноморский регион жизнеспособным рынком для СПГ. Ситуация там немного изменилась

Азовское море слишком мелкое. Ни один танкер не имеет такой осадки, чтобы просто зайти в него. Так что пусть поставляют свой СПГ Украине через порты на Черном море