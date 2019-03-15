Иран намерен получить контроль над коммерческим портом в Латакии

Сиюминутная выгода от соединения военных возможностей России и Ирана очевидна. Иранские войска будут выполнять задачи под прикрытием российских самолетов и ракет, а Россия сможет помогать Башару Асаду оставаться у власти, не ввязываясь в изнурительные наземные операции

Иран готовится получить контроль над главным коммерческим портом Сирии, расположенным в Латакии, сообщает газета The Times Речь идет о передаче контейнерного порта под руководство иранских менеджеров с 1 октября 2019 года, то есть, по истечении срока действия договора аренды с нынешней управляющей компанией. Контроль над гаванью позволит Тегерану обеспечить безопасность транзитного маршрута из Ирана к Средиземному морю через Ирак и Сирию, говорится в статье.Отмечается, что Латакию и другой крупнейший сирийский порт Тартус, где находится российская база, разделяют 80 км. Оба они практически не пострадали от войны и всегда находились под контролем Дамаска. К югу от Латакии расположена авиабаза Хмеймим, которую Россия использует для проведения боевых операций в Сирии.– пишет издание.В настоящее время эти страны действуют сообща, хотя и с осторожностью, поскольку традиционно не были друзьями. Вопрос в том, как долго продлится эта дружба. Асаду сейчас ничто не угрожает, его обновленная армия может постоять за себя без помощи извне. Однако ни Москва, ни Тегеран не хотят отказываться от присутствия в местах, за которые воевали, отмечает автор.В дальнейшем сосуществовать им будет непросто, так как у стран разные долгосрочные цели:Путин добивается стабильности в регионе, пытаясь доказать, что его правление может создать порядок в пучине хаоса, который распространяется из-за авантюризма Соединенных Штатов. Ирану же стабильность, по большому счету не нужна. Его цель – противодействие Израилю – сама по себе не несет стабильности, говорится в материале.Скорее всего, этот тройственный союз не будет вечным, особенно если учесть, что Асад уже показал себя искусным манипулятором, способным сталкивать между собой Россию и Иран, заключает газета.