Евросоюз ввёл санкции против восьми российских офицеров

Совет (ЕС) принял решение ( ... ), подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и продлить решение о введении санкций еще на шесть месяцев

Европа ввела санкции в отношении восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе, их фамилии добавлены в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины. О этом сообщается в официальном журнале Евросоюза.Согласно списку, опубликованному в журнале ЕС, под новые санкции попали: Сергей Станкевич - начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю; Александр Дворников - командующий войсками Южного военного округа; Андрей Шеин - замглавы погранслужбы ФСБ по Крыму; Александр Саляев - командир корабля "Дон"; Андрей Шипицин - командир сторожевого корабля "Изумруд"; Алексей Шатохин - начальник службы пограничного управления ФСБ РФ в Керчи; Руслан Ромашкин - начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю; Сергей Щербаков - командир малого противолодочного корабля "Суздалец".Решение вступает в силу со дня его публикации, т.е. с сегодняшнего дня.Кроме этого, ЕС продлил еще на шесть месяцев введенные ранее из-за событий на Украине антироссийские санкции.- говорится в опубликованном документе.Ранее о планах ввести санкции из-за инцидента в Керченском проливе заявили и США. Ограничительные меры могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор страны.