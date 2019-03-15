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Украинский генерал заявил, что Путин был "на ты" с пастором Меркель

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Украинские СМИ решили нанести своеобразный удар по канцлеру Германии Ангеле Меркель в отместку за то, что та продолжает поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2» и за то, что та не поддержала идею об отправке кораблей ВМС Германии в сторону Керченского пролива. Для этих целей решили подобрать «знающего эксперта». Таковым назвали часто мелькающего в украинских эфирах бывшего сотрудника внешней разведки Украины, генерал-лейтенанта в отставке Василия Богдана.

В интервью украинскому СМИ «Факты» отставной украинский генерал заявил, что Меркель «находится в зависимости от Москвы». По словам г-на Богдана, канцлер Германии «без сомнения пребывает под влиянием Владимира Путина».


Из интервью:
Расскажу о том, что знают немногие. Отец Меркель был с Путиным на «ты». Это достоверная информация. Дальше можете сами додумывать, почему советский разведчик под прикрытием поддерживал отношения с пастором Меркель и как давно знакомы этот разведчик и дочь пастора.


Украинский генерал заявил, что Путин был "на ты" с пастором Меркель


О том, почему же все последние годы г-н Богдан не распространялся о «связях» отца Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, - сам эксперт, конечно же, не сообщает. Главное – вбросить фейк, как обычно делают украинские СМИ на примере «смерти Бабченко» и «бегстве одной из ополченок ДНР на Украину», а дальше никакого подтверждения не нужно.

По словам генерала Богдана, именно Меркель "сыграла важную роль в том, чтобы США совместно со странами Европы не пришли на помощь Украине".

Если суммировать все данные, публикуемые в украинской и западной прессе, то имеем: Меркель зависит от Путина, Трамп – агент Путина, Макрон зависит от Трампа, который агент Путина, Путин выбрал Виктора Орбана, назначил Себастьяна Курца, полностью сменил итальянское правительство. Что ещё узнаем от украинских «экспертов» перед президентскими выборами?
Использованы фотографии:
сайт Кремля
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