Украинский генерал заявил, что Путин был "на ты" с пастором Меркель

Расскажу о том, что знают немногие. Отец Меркель был с Путиным на «ты». Это достоверная информация. Дальше можете сами додумывать, почему советский разведчик под прикрытием поддерживал отношения с пастором Меркель и как давно знакомы этот разведчик и дочь пастора.

Украинские СМИ решили нанести своеобразный удар по канцлеру Германии Ангеле Меркель в отместку за то, что та продолжает поддерживать строительство газопровода «Северный поток-2» и за то, что та не поддержала идею об отправке кораблей ВМС Германии в сторону Керченского пролива. Для этих целей решили подобрать «знающего эксперта». Таковым назвали часто мелькающего в украинских эфирах бывшего сотрудника внешней разведки Украины, генерал-лейтенанта в отставке Василия Богдана.В интервью украинскому СМИ «Факты» отставной украинский генерал заявил, что Меркель «находится в зависимости от Москвы». По словам г-на Богдана, канцлер Германии «без сомнения пребывает под влиянием Владимира Путина».Из интервью:О том, почему же все последние годы г-н Богдан не распространялся о «связях» отца Ангелы Меркель с Владимиром Путиным, - сам эксперт, конечно же, не сообщает. Главное – вбросить фейк, как обычно делают украинские СМИ на примере «смерти Бабченко» и «бегстве одной из ополченок ДНР на Украину», а дальше никакого подтверждения не нужно.По словам генерала Богдана, именно Меркель "сыграла важную роль в том, чтобы США совместно со странами Европы не пришли на помощь Украине".Если суммировать все данные, публикуемые в украинской и западной прессе, то имеем: Меркель зависит от Путина, Трамп – агент Путина, Макрон зависит от Трампа, который агент Путина, Путин выбрал Виктора Орбана, назначил Себастьяна Курца, полностью сменил итальянское правительство. Что ещё узнаем от украинских «экспертов» перед президентскими выборами?