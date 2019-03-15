Минобороны РФ приняло на вооружение новый боевой модуль "БМ-3"
Новый боевой модуль БМ-3, предназначенный для для установки на любую бронетехнику сухопутного назначения, а также морские катера, принят на вооружение Министерством обороны, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По информации источника, боевой модуль с дистанционным управлением принят на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун-У". БМ-3 вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", стабилизированным в двух плоскостях, позволяющим поражать цели в движении на большой дальности. Скорость поворота оружия составляет 40 градусов в секунду, в боекомплект модуля входит 250 патронов. Прицел имеет два канала - телевизионный, позволяющий обнаружить цель на расстоянии до пяти тысяч метров, и тепловизионный, с вдвое меньшей дальностью обнаружения - до 2,5 км. Установленный лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 км. Температурный диапазон работы модуля от –60 до +50 °С.
Разработка модуля велась на НПО "Электромашина" (Челябинск), входящего в корпорацию Уралвагонзавод.
По заявлению разработчиков оригинальная конструкция модуля БМ-3 позволяет устанавливать его на любую технику сухопутного и морского назначения, в частности, на бронеавтомобили класса "Тигр","Тайфун", БТР, а также любые гусеничные машины на базе БМП, МТ-ЛБ, БМД и т.д. Возможно применение на стационарных объектах.
Презентация данного боевого модуля была проведена в мае прошлого года, тогда же в Минобороны была передана документация, необходимая для серийного производства.
По информации источника, боевой модуль с дистанционным управлением принят на вооружение в составе бронеавтомобиля "Тайфун-У". БМ-3 вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд", стабилизированным в двух плоскостях, позволяющим поражать цели в движении на большой дальности. Скорость поворота оружия составляет 40 градусов в секунду, в боекомплект модуля входит 250 патронов. Прицел имеет два канала - телевизионный, позволяющий обнаружить цель на расстоянии до пяти тысяч метров, и тепловизионный, с вдвое меньшей дальностью обнаружения - до 2,5 км. Установленный лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 км. Температурный диапазон работы модуля от –60 до +50 °С.
Разработка модуля велась на НПО "Электромашина" (Челябинск), входящего в корпорацию Уралвагонзавод.
По заявлению разработчиков оригинальная конструкция модуля БМ-3 позволяет устанавливать его на любую технику сухопутного и морского назначения, в частности, на бронеавтомобили класса "Тигр","Тайфун", БТР, а также любые гусеничные машины на базе БМП, МТ-ЛБ, БМД и т.д. Возможно применение на стационарных объектах.
Презентация данного боевого модуля была проведена в мае прошлого года, тогда же в Минобороны была передана документация, необходимая для серийного производства.
- Использованы фотографии:
- АО НПО "Электромашина"
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