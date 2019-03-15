Главе ЕП грозит импичмент за высказывание о «хороших делах» Муссолини

Однако членов фракции GUE/NGL извинения Таяни не удовлетворили, и они намерены поднять вопрос об импичменте

Главе Европарламента Антонио Таяни пригрозили импичментом за слова о «хороших делах» диктатора Бенито Муссолини, передает РИА Новости сообщение источника в депутатском корпусе ЕП.Вопрос об импичменте намерена поднять парламентская фракция GUE/NGL (Европейские объединённые левые/Лево-зеленые Севера).В среду Таяни, представляющий ведущую в ЕС политическую силу – Европейскую народную партию, которая располагает самой крупной фракцией в ЕП, заявил в интервью итальянскому Radio24, что Муссолини «сделал некоторые хорошие дела». Например, он строил мосты, дороги, здания и спортивные сооружения.После того как в Европе разразился громкий скандал Таяни поспешил принести свои извинения за необдуманные слова. Он отметил также, его высказывание никоим образом не имело цель минимизировать или оправдать действия тоталитарного и антидемократического режима.– сказал источник.Он пояснил, что в соответствии с регламентом, процедуру отстранения от должности председателя ассамблеи можно запустить после того, как инициативу одобрят не менее трех пятых участников голосования, по меньшей мере, из трех политических групп.До сих пор процедура импичмента в отношении главы ЕП не проводилась.Напомним, в 2016 году стало известно о том, что членом фракции правоцентристской Европейской народной партии в Европарламенте стала внучка Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини. Кстати, она активно высказывалась в поддержку скорейшей отмены санкций против России.