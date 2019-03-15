Главе ЕП грозит импичмент за высказывание о «хороших делах» Муссолини
Главе Европарламента Антонио Таяни пригрозили импичментом за слова о «хороших делах» диктатора Бенито Муссолини, передает РИА Новости сообщение источника в депутатском корпусе ЕП.
Вопрос об импичменте намерена поднять парламентская фракция GUE/NGL (Европейские объединённые левые/Лево-зеленые Севера).
В среду Таяни, представляющий ведущую в ЕС политическую силу – Европейскую народную партию, которая располагает самой крупной фракцией в ЕП, заявил в интервью итальянскому Radio24, что Муссолини «сделал некоторые хорошие дела». Например, он строил мосты, дороги, здания и спортивные сооружения.
После того как в Европе разразился громкий скандал Таяни поспешил принести свои извинения за необдуманные слова. Он отметил также, его высказывание никоим образом не имело цель минимизировать или оправдать действия тоталитарного и антидемократического режима.
– сказал источник.
Он пояснил, что в соответствии с регламентом, процедуру отстранения от должности председателя ассамблеи можно запустить после того, как инициативу одобрят не менее трех пятых участников голосования, по меньшей мере, из трех политических групп.
До сих пор процедура импичмента в отношении главы ЕП не проводилась.
Напомним, в 2016 году стало известно о том, что членом фракции правоцентристской Европейской народной партии в Европарламенте стала внучка Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини. Кстати, она активно высказывалась в поддержку скорейшей отмены санкций против России.
Вопрос об импичменте намерена поднять парламентская фракция GUE/NGL (Европейские объединённые левые/Лево-зеленые Севера).
В среду Таяни, представляющий ведущую в ЕС политическую силу – Европейскую народную партию, которая располагает самой крупной фракцией в ЕП, заявил в интервью итальянскому Radio24, что Муссолини «сделал некоторые хорошие дела». Например, он строил мосты, дороги, здания и спортивные сооружения.
После того как в Европе разразился громкий скандал Таяни поспешил принести свои извинения за необдуманные слова. Он отметил также, его высказывание никоим образом не имело цель минимизировать или оправдать действия тоталитарного и антидемократического режима.
Однако членов фракции GUE/NGL извинения Таяни не удовлетворили, и они намерены поднять вопрос об импичменте
– сказал источник.
Он пояснил, что в соответствии с регламентом, процедуру отстранения от должности председателя ассамблеи можно запустить после того, как инициативу одобрят не менее трех пятых участников голосования, по меньшей мере, из трех политических групп.
До сих пор процедура импичмента в отношении главы ЕП не проводилась.
Напомним, в 2016 году стало известно о том, что членом фракции правоцентристской Европейской народной партии в Европарламенте стала внучка Бенито Муссолини – Алессандра Муссолини. Кстати, она активно высказывалась в поддержку скорейшей отмены санкций против России.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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