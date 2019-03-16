На границе между Киргизией и Таджикистаном снова пролилась кровь

13 марта в Баткенской области Кыргызстана произошёл приграничный конфликт из-за строящейся дороги Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык. Таджики решили помешать строительству, ведущемуся на спорной территории. Их протест попытались остановить киргизские пограничники. Потом в конфликт ввязались жители ближайшего киргизского села Ак-Сай. Противоборствующие стороны забросали друг друга камнями. В конце концов дело дошло до стрельбы.Киргизские пограничники обвинили в стрельбе своих таджикских визави. Якобы они стреляли в воздух, но умудрились при этом ранить селянина из Ак-Сая. Обстановка накалилась до предела. Киргизы, ведомые заместителем председателя Ак-Сайского сельсовета (айыл окмоту) Эркином Жалчиевым, в ответ взяли в заложники пассажиров двух таджикских микроавтобусов (61 человека) и отвезли их в расположение своей пограничной части.К конфликту подключились жители соседнего таджикского села Ходжаи Ало. Тут уже в дело пошли охотничьи ружья. По данным «Независимой газеты», из ружья убили учителя сельской школы, таджика Хакима Хусейнова. Ещё четыре человека получили ранения. В ходе конфликта сожгли здание склада, мельницу, легковой автомобиль и прицеп к грузовику.Напряжение на границе сохраняется. Дорогу блокируют с двух сторон примерно по сто таджиков и киргизов. Люди не расходятся, хотя представители местных таджикских и киргизских властей уже вступили в переговоры. Ситуацию взяли под контроль силовики и локализовали конфликт.Судя по всему, он не должен взорвать киргизско-таджикские отношения. В пользу этого свидетельствует отъезд президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в европейское турне. Перед этим киргизский лидер провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. Договорились создать «совместную комиссию для объективного расследования и недопущения подобных ситуаций в будущем».Тем не менее, несмотря на кровавый приграничный инцидент, Жээнбеков в четверг полетел с официальным визитом сразу в пять европейских стран – Германию, Швейцарию, Францию, Венгрию и Азербайджан. Президент не стал отменять столь важные для Кыргызстана визиты.От них многие в Бишкеке ожидают серьёзного прогресса в отношениях с Западом. По словам самого Жеенбекова, его нынешнее турне поможет укрепить взаимовыгодное сотрудничество со странами Европы в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Речь в первую очередь идёт об использовании возможностей таких киргизских отраслей, как перерабатывающая, легкая, пищевая промышленность, энергетика и туризм.Ожидаемые плюсы от европейского турне превысили по своей важности конфликт на киргизско-таджикской границе. Это можно понять. За постсоветские годы пограничные инциденты в Баткенской области стали уже рутиной. По оценкам экспертов, они случаются «в среднем раз в квартал». Правда, кровавые стычки бывают реже.Повод для конфликта может быть самый разный. В одном случае стенка на стенку сошлись и затеяли камнепад жители уже знакомых нам Ак-Сая и Ходжаи Ало из-за того, что таджики не пропустили через свою территорию киргизский грейдер, направленный на расчистку просёлочных дорог.В другом – таджики перекрыли жителям села Кок-Таш проезд к кладбищу. Киргизы в долгу не остались и перекрыли воду в канале, идущем на территорию Таджикистана. Обильный камнепад травмировал семь граждан Кыргызстана. Попала в больницу даже глава Кок-Ташского сельсовета Разия Осорова.Ещё один бытовой повод для конфликта. Жительница киргизского села Уч-Добо решила поставить вокруг своего участка заградительный забор. Таджики возмутились, поскольку на этой территории села не согласована государственная граница, и пошли на киргизов с камнями. В инциденте приняли участие около 50 человек. По счастью, он закончился бескровно.А вот конфликт из-за дороги Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык уже приводил к крови. В самом начале строительства таджикские пограничники попытались остановить дорожные работы. В докладе Погранслужбы Кыргызстана это описано (цитирую по изданию KNEWS) так: «В ходе словесной перепалки майор Погранвойск ГКНБ РТ, зарядив свой пистолет, приставил его к виску одного из пограничников Кыргызской Республики. Командир подразделения спецназа ГПС КР «Бору» старший лейтенант Изат Буйлашев потребовал от таджикского пограничника прекратить подобные действия, в ответ майор ПВ ГКНБ Таджикистана выстрелил Буйлашеву в область живота. После произошла перестрелка, в ходе которой таджикской стороной был применен миномет. Перестрелка и минометный огонь длились около 45 минут». В этом бою ранения получили пять военнослужащих.Кроме пограничников постреливают на спорном участке киргизско-таджикской границы наркоторговцы, контрабандисты. Дело в том, что через Баткенскую область проходит один из важных маршрутов афганского наркотрафика. Здесь же через границу в афганском и таджикистанском направлениях переправляют контрабандой российские и казахстанские ГСМ, другие востребованные на местных рынках товары.Так что место тут бойкое, а главное – бесконтрольное. Ещё с советских времён местные села поделили эксклавами между соседними республиками. Теперь это независимые государства с чересполосицей этнических поселений. Их центральные правительства, увлечённые борьбой за деньги, влияние и власть, не особо заботятся о решении проблем приграничного населения.Достаточно сказать, что за всё постсоветское время Душанбе и Бишкек так и не провели демаркацию и делимитацию границы. До сих пор не описаны и считаются спорными 472 из 976 километров совместной границы. В прошлом феврале на двусторонних переговорах в Душанбе президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещали ускорить решение этой проблемы.Однако обещания двух лидеров оказались пустыми словами. Вместо наведения административного порядка в приграничных анклавах и эксклавах Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Киргизии здесь вполне комфортно чувствует себя криминальные, радикальные религиозные и даже террористические группировки. Как отметил в «Независимой газете» эксперт Александр Князев, эти группировки уже срослись с местными правоохранительными органами.Они пока «мало проявляют себя, но их – пока непрямое – участие в приграничных конфликтах прослеживается постоянно», – отметил Князев. Потому властям двух республик теперь всё сложнее дистанцироваться от решения приграничной проблемы. Новое её обострение некоторые связывают с предстоящим в конце марта визитом в Киргизию президента России Владимира Путина.По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, опубликованного в газете «Взгляд», в Бишкеке сильны ожидания, что Путин приедет и «всех рассудит». С этим можно было бы согласиться. Однако ведь не Путин будет делить границу между двумя странами.Эту дорогу Бишкек и Душанбе должны пройти сами. Кровавый конфликт вокруг строящейся дороги, по мнению бывшего премьер-министра Киргизии Феликса Кулова, стал результатом недоработки киргизских госструктур, которые не провели «разъяснительную работу с населением, не использовали методы народной дипломатии». Что бы там ни говорили, но новая дорога выгодна всем сторонам конфликта. В этом их нужно убедить.Тем временем главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана обсудили конфликт в Ак-Сае и заявили о «необходимости снятия напряжения». Министры пообещали «укреплять добрососедские отношения двух братских народов». Использование изрядно потрёпанной риторики в совместном заявлении дипломатов не обещает скорых перемен в киргизско-таджикском приграничье.