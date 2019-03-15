Новый полк С-400 заступил на боевое дежурство в Калининградской области

В Калининградской области в пятницу на боевое дежурство по охране воздушного пространства России заступил новый полк ЗРС С-400 "Триумф". Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.Как сообщается в распространенном пресс-релизе, в преддверии заступления расчетов на боевое дежурство, на территории зенитно-ракетного полка соединения ПВО БФ была проведена торжественная церемония. Полковой комплект ЗРС С-400 поступил в самый западный регион России в начале марта прямо с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области после проведенных приемо-сдаточных испытаний. После прибытия в пункт дислокации была проведена работа по развертыванию комплексов и подготовке их к боевому дежурству.Как пишет блог bmpd, заступивший на боевое дежурство полк ЗРС С-400 (предположительно - двухдивизионного состава) является входящим в состав 44-й дивизии ПВО БФ 1545-ым зенитно ракетным полком, ранее имевшим на вооружении два дивизиона ЗРС С-300В. На данный момент, по сведениям из открытых источников, зенитно-ракетная группировка 44-й дивизии ПВО БФ, прикрывающая Калининградскую область, имеет на вооружении шесть дивизионов ЗРС С-400 и два дивизиона ЗРС С-300ПС. Возможно, что также имеются резервные неразвернутые дивизионы ЗРС С-300ПС.