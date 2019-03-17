Итоги недели. Наш эксперимент

Жёсткий эксперимент «Итогов недели»

Анекдот времен Брежнева. Спорят русский и американец у кого больше демократии. Американец говорит: я вот выйду с плакатом " Рейган **** ( не пускает цензура ,ну вы поняли ) " к Белому дому и мне ни чего не будет. Наш отвечает я тоже могу выйти на Красную площадь с плакатом " Рейган**** " и мне тоже ничего не будет. Боюсь, скоро такие анекдоты станут актуальными.

К сожалению это они устанавливают правила игры и тарифы и зарплаты.

Не удивлюсь, если к этому закону появится дополнение, по которому будут выплачивать премию тем, кто указал на тех, кто критикует депутатов и прочие власти. В общем, всем МОЛЧАТЬ!

Жить стало веселее. 80 лет назад, за неправильное слово 10 лет без права переписки давали, а то и "зеленкой" лбы мазали. А сейчас только по карману бьют.

Ангельский флот

В этой истории более всего пугает то, что существо Урсула фон дер Ляйен, которая не просто существо, но еще и "министр обороны" сильного государства, даже не думая, не сомневаясь ни на йоту, повелась на американскую провокацию! А если бы не Меркель, у которой все ж есть какие-то мозги? Как можно, глупую курицу ставить министром обороны? Что, еще это существо выкинет по приказу из-за океана?

Она по профессии акушер-гинеколог, а посему в оценке последствий провокации рассуждает медицинскими терминами и оценками. Она просто профессионально не может посмотреть шире.

Самое интересное в этом вот что. Это как надо было допечь именно Меркель, которую все годы премьерства Штаты крепко держали на крючке? Вспоминайте, даже знаменитый скандал с прослушкой в Германии же немецких политиков спецслужбами США - именно Меркель спустила на тормозах, хотя очевидно этот скандал ей и стоил собственного провала, но тут уже уперлась рогом окончательно - кукла оборвала веревочки...

Выкопай и господствуй

Рыб не победили, а только распугали.

Беда в том, что они себя довели до крайней истерии , а на что способен психопат? , а они у нас под боком.

Однажды я прочитал пророческий роман-альтернативу, с элементами С.Т.А.Л.К.Е.Р.а.Он был посвящен прорыву плотин и авариям на АЭС Украины. Произошло радиоактивное заражение Киева и других городов.

Украина разделилась на Восток со столицей в Харькове, куда Россия ввела войска, и на Запад со столицей во Львове, куда ввело войска НАТО.

Пророчество?

Россия отстаёт, но атакует

Вся эта возня, не просто слова частных лиц! Достаточно вспомнить, о недавних территориальных претензиях к России правых в Финляндии и Эстонии, высказывания и заявления лидеров Прибалтийских стран, и Польши, - по вопросам "сдерживания", "исходящих от России угроз Европе", ее агрессивности и прочее.



США и НАТО активно готовятся к войне с Россией, и не на бумаге, а реально. И рост подобных высказываний, исходит из того, что, скорее всего, этот вопрос рассматривался в НАТО. Далее как всегда, - где-то на посиделках русофобов "маленько протекло", в виде намеков, что и докатилось до нижних чинов, это их и активизировало. Ну, а лидеры бывшего "Великого княжества Литовского", проговариваются исходя из предчувствия "радостного возбуждения", по поводу возможного решения своих проблем силами всего Запада.



И все то, что сегодня происходит в ВС России, по перераспределении сил и средств, говорит о том, что власть все понимает и принимает первоочередные меры, - не до жиру сегодня "Арматы", "Су-57" и прочие новшества. Все бросается на то, что способно сбыть "пыл" и уверенность в легкой прогулке! Это и есть ответ на статьи типа "Какие корабли нам нужны", "Когда будут Арматы и прочее".

Всё так. Они просчитывают разные варианты. Но последняя ядерная доктрина России - большая "заноза в заду" этих стратегов. Думаю, что в случае ограниченных конфликтов, как минимум, тактическое ядерное пойдёт сразу в ход.

Потомки тех, кого разбивала Россия множество раз, опять грезят о реванше. История ничему не учит. Вернее, они ее просто не знают, либо всё перевирают.

Приехали?

Рогозин и космонавтика: кто кого?

Если это тотализатор, то я ставлю на Рогозина - уверен, он умотает "Роскосмос".

Рогозин стал при жизни легендой, это при нём стали сверлить дырки в МКС!

А почему никто не восхищается вчерашним стартом "Союза"?

Хоть рогозин, хоть осокин, хоть травкин - толку не будет. Система, однако...

Купи себе кусочек демократии

Тираны и диктаторы плохо, рэкет хорошо. (с) Трамп.

Что говорит Трамп избирателям - это одно. А то, что США сейчас ведёт себя как бультерьер - это другое. Он везде хочет победить. Против России создал специализированное подразделение финансовой разведки Минфина США, структурирует военную помощь Украине и пр. Трамп вмешивается "во всё и вся".

На месте Трампа я бы делал то же самое... Терпилы должны платить за охрану, раз гинекологов министрами обороны ставят.

Новая услуга от США: Танкшеринг, если нет возможности содержать танковую дивизию, её можно взять в момент надобности и использовать только необходимое время! В дополнении вы сами можете выбрать модель танка, а так же заказать американские экипажи (тоже за отдельную плату). Постоянным клиентам предоставляется карта Нато-клуба (простого, серебряного, золотого и платинового уровня), предоставляющая скидки, бонусные баллы и мили в American Airlines!!!

Рубрика «Итоги недели» проводит уникальный эксперимент – буквально на себе. Барабанная дробь, смертельный номер… Внимание: не повторяйте этого на себе, знахари не рекомендуют.Чтобы испытать на себе всю жестокость репрессивного государственного аппарата, связанную с публикацией фейков, находим в себе смелость и публикуем: «Экономика России уже в ближайшие годы будет расти темпами, выше среднемировых» – р-р-рязь! «В стране появится 25 млн новых (высокотехнологичных, естественно) рабочих мест» – дь-Ва! Пенсионный возраст, пока президент тот же, повышаться не будет – ть-Ри!..Ну и после этого сразу же:Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не накликать… Далее – стук по голове. Да по своей, не по депутатской, конечно…Госпожа канцлерин прикинула, что отправка немецких кораблей в направлении российской Керчи – это совсем не то, что может греть добропорядочного немецкого бюргера. Совсем другое дело – газ напрямую. Да – агрессивный, да – недемократичный, да - нетолерантный, но… дешёвый и без посредников. Потому акушеру-гинекологу Урсуле и было объяснено, что стратегия министерства обороны всё же выходит за рамки известного кресла. Так что Ангела, и её «ангельский» флот остаётся преимущественно в родных водах – так, говорят, спокойнее.На неделе украинский военно-речной, тьфу ты – морской, естественно… флот провёл важные учения. Адмиралитет ВМСУ разработал план, который подразумевал получение полного господства над отдельно взятым квадратом акватории ранее выкопанного Чёрного моря, а вслед за ним и Азовского. На первом этапе морские волны были подавлены меткими бросками гранат. На втором – стрельба по пенным гребням показала окончательное преимущество украинских морских волков над морской стихией.Если с утра читать западную, в том числе шведскую, прессу, то может случиться с организмом всякое – особенно если читать её будет непосредственно западный обыватель. Одни и те же СМИ сначала пишут о том, что Россия – «всё», что никакого технологического задела у стране не осталось, танки ржавые, самолёты пешком ходят. А потом – вдруг – Россия уже чуть ли не атакует мирно спящих прибалтов гиперзвуковыми крылатыми ракетами и выживает демократичные американские спутники на геостационарной орбите лазерными установками. В общем, полный караул.Обсуждение руководства Рогозиным корпорацией «Роскосмос» с негативными нотками вызывает удивление. Будто бы до последнего времени мы только и делали, что бороздили просторы Вселенной, собирали кабачки на Марсе и играли в хоккей на Европе (на той, которая спутник). И тут, понимаешь, пришёл Рогозин – и сразу как-то не заладилось. Да все последние десятилетия развитие нашей космонавтики было каким-то, мягко говоря, странным. Дошло до того, что уже запуск ракеты, которая смогла вывести груз на орбиту, выставляется «космическим» достижением, будто на дворе не 2019-й, а 1961-й. Тогда поехали. А что теперь? – приехали?А Трамп – молодчага! Выбивает деньги, как может, куда руки доходят. А с наличием 700 с лишним баз по всему миру при 700 с лишним миллиардов долларов расходов на «оборону» доходят эти руки ой-ой-ой куда. Хочешь – плати и получай охрану. Не хочешь – не плати, и тогда могут обнаружить чуть меньше демократии, чем её нужно для американской лояльности. Вот многие и вынуждены приобретать для себя кусочек демократии, что мозаика сложилась.