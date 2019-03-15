Ка-52 расширяет возможности с помощью ГОЭС-451 и системы РЭБ

Они [требования по модернизации] сформированы по результатам Сирии. Мы уже работаем по замене генераторов, чтобы они обеспечивали [вертолеты] большим количеством энергии

После практической работы в Сирии у нас появились определенные пожелания по повышению эффективности этой машины. Мы обговаривали вопросы модернизации с разработчиками основных боевых узлов