Ка-52 расширяет возможности с помощью ГОЭС-451 и системы РЭБ
На днях Сергей Шойгу заявил, что 11 вертолетов и самолетов проходят модернизацию и модификацию в рамках полученного в Сирии опыта. Среди этих машин находится и Ка-52 «Аллигатор», потомок легендарной «Черной акулы».
Ка-52, как и его основной конкурент на российском поле Ми-28, имеет крайне противоречивую судьбу и сложную историю преодоления «детских болезней». В частности, много вопросов вызвала сама соосная схема несущих винтов (но это камовский вариант, который неоспорим). С одной стороны, повышенная мощность продольного управления позволяли вертолету выполнять фигуры высшего пилотажа и более эффективно маневрировать, с другой – ее считают менее надежной по сравнению с традиционной схемой.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что общее количество Ка-52 к 2027-му году должно составить 260 машин, что сделает «Аллигатора» главным ударным вертолетом России.
Впервые о предшественнике «Аллигатора», вертолете Ка-50, широко заговорили после появления в начале 90-х фильма «Черная Акула» - он стал бенефисом машины «Камова», лихо уничтожавшей боевиков противника десятками.
Вертолет прошел апробацию в боевых действиях в Чечне, по итогам которых родилась концепция Ка-52. На сегодняшний день «Аллигатор» фактически полностью вытеснил «Черную Акулу», которой осталось на вооружении не более 6 машин.
За время эксплуатации в мирное время было потеряно 2 аппарата этого типа – все от технических неполадок.
В ноябре 2018-го появились данные о том, что у Ка-52 «Катран», вертолетов морского базирования, закупленных Египтом для использования на УДК (вертолётоносцах) типа «Мистраль», имеются «технические проблемы с двигателями и авионикой», также у покупателей возникли вопросы к надежности навигационных систем.
Первое упоминание о появлении Ка-52 в Сирии зафиксировано 14 марта 2016-го года. За время действия машин этого типа в САР была потеряна одна машина, опять-таки - по причинам технической неисправности. Счет потерянных "Камовых" в итоге возрос до трех.
При этом в целом к Ка-52 у ВКС России имеется меньше нареканий, чем к Ми-28. Последний, как уже сообщалось, ранее подвергался резкой критике со стороны Минобороны.
11 февраля 2019 Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России», года рассказал журналистам о том, что Ка-52 пройдут модернизацию.
Богинский отметил, что Минобороны уже утвердило план как по обновлению систем «Аллигатора», так и «Ночного охотника»
На Ка-52 установят модифицированную версию гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-451, что расширит возможности вертолёта в нанесении ударов по дальним целям. Благодаря новым системам, Ка-52 обретет способность обнаружить танк на дистанции 10 км, а определять модификацию – на 8-ми. На сегодняшний день его возможности в этом плане ниже – 8 и 5 км соответственно.
Стоит отметить, что ГОЭС-451 производства «Уральского оптико-механического завода» имени Яламова» (УОМЗ) предназначена не только для продукции «Камова». Данная система уже устанавливается на «Ночной охотник», Ми-8 и Ми-24. На экспорт она не идет.
На египетской версии вертолета (на данный момент единственного контракта «Камова» за пределами РФ) установлена система ОЭС-52, тоже российской разработки, но на основе заграничной гиростабилизированной платформы Safran (Sagem) Strix, используемой также на европейском боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger.
Впервые о модернизации Ка-52 заговорили в 2015-м году. Тогда шла речь о замене РЛС вертолета. В апреле 2017-го года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил:
Тогда же Борисов упомянул о ведущихся работах по модернизации УР «Вихрь» (в целях повышения прицельной дальности последних) и разработке новой системы наведения артиллерийского вооружения.
На Ка-52, как и на Ми-28, появился новый комплекс обороны. Это модернизированная версия достаточно недавней системы «Витебск» (она пошла в серию в 2015-м году). В состав комплекса входит устройства выброса ложных целей, ультрафиолетовый и инфракрасный пеленгаторы пуска ПЗРК, станция оптико-электронного подавления и станция постановки радиолокационных помех (система РЭБ), аппаратура обнаружения лазерного излучения.
Анализ, опубликованный французским журналом Air&Cosmos в статье La montee en puissance des helicopteres russes, посвященной действиям российских вооруженных сил в Сирии, ставит этот комплекс в качестве одного из основных преимуществ как Ка-52, так и Ми-28 (на который он также установлен).
Для того, чтобы удовлетворить требования заказчика, «Вертолеты России» приобрели ударный и вакуумный стенды, была закуплена система для стендовых испытаний.
На данный момент КБ «Камов» создает на базе Ка-52 летающую лабораторию для работы над проектом по созданию перспективного скоростного ударного вертолета будущего. Машину будет разрабатываться на базе соосной схемы.
Ка-52, как и его основной конкурент на российском поле Ми-28, имеет крайне противоречивую судьбу и сложную историю преодоления «детских болезней». В частности, много вопросов вызвала сама соосная схема несущих винтов (но это камовский вариант, который неоспорим). С одной стороны, повышенная мощность продольного управления позволяли вертолету выполнять фигуры высшего пилотажа и более эффективно маневрировать, с другой – ее считают менее надежной по сравнению с традиционной схемой.
Издание «Коммерсантъ» отмечает, что общее количество Ка-52 к 2027-му году должно составить 260 машин, что сделает «Аллигатора» главным ударным вертолетом России.
Впервые о предшественнике «Аллигатора», вертолете Ка-50, широко заговорили после появления в начале 90-х фильма «Черная Акула» - он стал бенефисом машины «Камова», лихо уничтожавшей боевиков противника десятками.
Вертолет прошел апробацию в боевых действиях в Чечне, по итогам которых родилась концепция Ка-52. На сегодняшний день «Аллигатор» фактически полностью вытеснил «Черную Акулу», которой осталось на вооружении не более 6 машин.
За время эксплуатации в мирное время было потеряно 2 аппарата этого типа – все от технических неполадок.
В ноябре 2018-го появились данные о том, что у Ка-52 «Катран», вертолетов морского базирования, закупленных Египтом для использования на УДК (вертолётоносцах) типа «Мистраль», имеются «технические проблемы с двигателями и авионикой», также у покупателей возникли вопросы к надежности навигационных систем.
Первое упоминание о появлении Ка-52 в Сирии зафиксировано 14 марта 2016-го года. За время действия машин этого типа в САР была потеряна одна машина, опять-таки - по причинам технической неисправности. Счет потерянных "Камовых" в итоге возрос до трех.
При этом в целом к Ка-52 у ВКС России имеется меньше нареканий, чем к Ми-28. Последний, как уже сообщалось, ранее подвергался резкой критике со стороны Минобороны.
11 февраля 2019 Андрей Богинский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России», года рассказал журналистам о том, что Ка-52 пройдут модернизацию.
Они [требования по модернизации] сформированы по результатам Сирии. Мы уже работаем по замене генераторов, чтобы они обеспечивали [вертолеты] большим количеством энергии
Богинский отметил, что Минобороны уже утвердило план как по обновлению систем «Аллигатора», так и «Ночного охотника»
На Ка-52 установят модифицированную версию гиростабилизированной оптико-электронной системы ГОЭС-451, что расширит возможности вертолёта в нанесении ударов по дальним целям. Благодаря новым системам, Ка-52 обретет способность обнаружить танк на дистанции 10 км, а определять модификацию – на 8-ми. На сегодняшний день его возможности в этом плане ниже – 8 и 5 км соответственно.
Стоит отметить, что ГОЭС-451 производства «Уральского оптико-механического завода» имени Яламова» (УОМЗ) предназначена не только для продукции «Камова». Данная система уже устанавливается на «Ночной охотник», Ми-8 и Ми-24. На экспорт она не идет.
На египетской версии вертолета (на данный момент единственного контракта «Камова» за пределами РФ) установлена система ОЭС-52, тоже российской разработки, но на основе заграничной гиростабилизированной платформы Safran (Sagem) Strix, используемой также на европейском боевом вертолете Airbus Helicopters Tiger.
Впервые о модернизации Ка-52 заговорили в 2015-м году. Тогда шла речь о замене РЛС вертолета. В апреле 2017-го года заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил:
После практической работы в Сирии у нас появились определенные пожелания по повышению эффективности этой машины. Мы обговаривали вопросы модернизации с разработчиками основных боевых узлов
Тогда же Борисов упомянул о ведущихся работах по модернизации УР «Вихрь» (в целях повышения прицельной дальности последних) и разработке новой системы наведения артиллерийского вооружения.
На Ка-52, как и на Ми-28, появился новый комплекс обороны. Это модернизированная версия достаточно недавней системы «Витебск» (она пошла в серию в 2015-м году). В состав комплекса входит устройства выброса ложных целей, ультрафиолетовый и инфракрасный пеленгаторы пуска ПЗРК, станция оптико-электронного подавления и станция постановки радиолокационных помех (система РЭБ), аппаратура обнаружения лазерного излучения.
Анализ, опубликованный французским журналом Air&Cosmos в статье La montee en puissance des helicopteres russes, посвященной действиям российских вооруженных сил в Сирии, ставит этот комплекс в качестве одного из основных преимуществ как Ка-52, так и Ми-28 (на который он также установлен).
Для того, чтобы удовлетворить требования заказчика, «Вертолеты России» приобрели ударный и вакуумный стенды, была закуплена система для стендовых испытаний.
На данный момент КБ «Камов» создает на базе Ка-52 летающую лабораторию для работы над проектом по созданию перспективного скоростного ударного вертолета будущего. Машину будет разрабатываться на базе соосной схемы.
- Автор:
- Евгений Каменецкий
- Использованы фотографии:
- Вертолеты России
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