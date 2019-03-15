Минобороны России возрождает Военно-политическую академию
В России до конца года будет возрождена Военно-политическая академия (ВПА) Минобороны, считавшаяся одним из престижных учебных заведений Советской армии и до момента реорганизации в 1990 году носившая имя Владимира Ильича Ленина. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.
Академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. В новой ВПА будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов. Инициатива возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина поступила от недавно созданного Главного военно-политического управления ВС РФ.
История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. Однако во времена СССР в ней преподавали не только марксизм-ленинизм. Слушатели получали основательную командирскую подготовку по своим армейским, флотским или летным специальностям. Стажировка слушателей проходила в воинских частях и на кораблях, а не в коридорах Минобороны СССР. В подмосковной Кубинке у академии был собственный боевой полигон. В новой ВПА хотят сохранить традиции и выпускать из академии офицеров, всесторонне подготовленных к несению службы.
- заявил выпускник ВПА, ветеран Афганистана, член организации "Офицеры России" полковник Виктор Ольховский, говоря о необходимости политического воспитания в вооруженных силах.
В настоящее время Министерство обороны рассматривает два варианта возрождения академии: переименование Военного университета с корректировкой учебных программ или разделение университета на ВПА и несколько специализированных военных институтов.
Академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. В новой ВПА будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов. Инициатива возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина поступила от недавно созданного Главного военно-политического управления ВС РФ.
История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. Однако во времена СССР в ней преподавали не только марксизм-ленинизм. Слушатели получали основательную командирскую подготовку по своим армейским, флотским или летным специальностям. Стажировка слушателей проходила в воинских частях и на кораблях, а не в коридорах Минобороны СССР. В подмосковной Кубинке у академии был собственный боевой полигон. В новой ВПА хотят сохранить традиции и выпускать из академии офицеров, всесторонне подготовленных к несению службы.
То, что в Конституции России прописан прямой запрет на идеологию, не значит, что солдатам не следует рассказывать о ситуации в мире и о том, для чего, в конечном итоге, они выполняют свой воинский долг
- заявил выпускник ВПА, ветеран Афганистана, член организации "Офицеры России" полковник Виктор Ольховский, говоря о необходимости политического воспитания в вооруженных силах.
В настоящее время Министерство обороны рассматривает два варианта возрождения академии: переименование Военного университета с корректировкой учебных программ или разделение университета на ВПА и несколько специализированных военных институтов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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