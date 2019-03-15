Минобороны России возрождает Военно-политическую академию

То, что в Конституции России прописан прямой запрет на идеологию, не значит, что солдатам не следует рассказывать о ситуации в мире и о том, для чего, в конечном итоге, они выполняют свой воинский долг

В России до конца года будет возрождена Военно-политическая академия (ВПА) Минобороны, считавшаяся одним из престижных учебных заведений Советской армии и до момента реорганизации в 1990 году носившая имя Владимира Ильича Ленина. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на российское военное ведомство.Академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. В новой ВПА будут готовить заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов. Инициатива возродить Военно-политическую академию им. В.И. Ленина поступила от недавно созданного Главного военно-политического управления ВС РФ. История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. Однако во времена СССР в ней преподавали не только марксизм-ленинизм. Слушатели получали основательную командирскую подготовку по своим армейским, флотским или летным специальностям. Стажировка слушателей проходила в воинских частях и на кораблях, а не в коридорах Минобороны СССР. В подмосковной Кубинке у академии был собственный боевой полигон. В новой ВПА хотят сохранить традиции и выпускать из академии офицеров, всесторонне подготовленных к несению службы.- заявил выпускник ВПА, ветеран Афганистана, член организации "Офицеры России" полковник Виктор Ольховский, говоря о необходимости политического воспитания в вооруженных силах.В настоящее время Министерство обороны рассматривает два варианта возрождения академии: переименование Военного университета с корректировкой учебных программ или разделение университета на ВПА и несколько специализированных военных институтов.