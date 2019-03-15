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В Минске посла РФ назвали «счетоводом» и обвинили в неуважении

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Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз обвинил посла РФ Михаила Бабича в неуважении к белорусам и незнании реалий страны пребывания. Слова представителя МИД опубликованы на официальном сайте ведомства.

В Минске посла РФ назвали «счетоводом» и обвинили в неуважении
Михаил Бабич


РИА Новости обратилось к пресс-секретарю с просьбой прокомментировать интервью, данное Бабичем агентству по вопросам развития белорусско-российских отношений.

Хотелось бы порекомендовать (послу) посвятить время тому, чтобы вникнуть в специфику страны пребывания, познакомиться с ее историей и проявить немного уважения


– сказал Анатолий Глаз, отметив, что такой стиль работы иногда дает гораздо большие результаты, чем нехарактерная для российской дипломатической школы роль «публичной дипломатии».

По его словам, отношения между Москвой и Минском глубже «подтасованного набора цифр, за который регулярно хватается» российский посол.

Однако это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера


– заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что Бабич, видимо, не понял разницы между федеральным округом и независимым государством. По словам Глаза, в ближайшее время будет дан более детальный ответ на заявление российского посла.

Напомним, в своем интервью Бабич, в частности, указал на жесткую позицию Москвы в вопросе развития дальнейшей интеграции двух стран. Он также заявил, что было бы странно платить Минску за размещение в Беларуси российских военных объектов. Кроме того, посол на примерах с цифрами показал, что наращивание торгового оборота Беларуси с ЕС достигается за счет поставки нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.
Использованы фотографии:
https://volga.news
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