Радист-разведчик рассказал о своём последнем боевом выходе
Человек, который не сдается, обязательно достигает своей цели. Василий Гусаков, радист-разведчик и параатлет, может стать примером упорства и мужества для каждого. В этом году он принял участие в мотивирующем патриотическом фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто», который рассказывает истории современных героев России.
Василий Гусаков с детства хотел стать разведчиком ВДВ. Он не просто мечтал, а упорно готовился к армии: занимался бегом, боксом, тренировался со штангой. После призыва Василий попал в группу спецрадиосвязи роты спецвооружения, но, прослужив полгода, добился перевода в разведывательный батальон. Тут Гусакову пригодилась вся его подготовка: он стал радистом разведгруппы и должен был постоянно носить за спиной Р-159 весом в 20 кг, помимо основного снаряжения.
После подготовки молодых бойцов отправили в Моздок. Первое, что они увидели – это черные пакеты, которые выносили к вертолету. Это был «груз-200» - бойцы, на замену которых и прилетели товарищи. Через два дня разведчики приступили к боевым выходам. Операция по зачистке окрестностей Харачоя запомнилась Василию на всю жизнь.
Радист Гусаков десантировался с зависшей вертушки вместе с товарищами. Бойцы заняли оборону и услышали выстрелы и разрывы гранат из леса. Командир приготовился, но стрелять не стал – цели не было видно. Вскоре звуки затихли. До вечера десантники обследовали лес, но обнаружили только брошенную базу. Ближе к вечеру бойцы увидели два вертолета, которые сделали полукруг и стали с боевым креном заходить в сторону разведчиков. Командир велел сохранять спокойствие. Вертолеты пролетели дальше, обследовать следующий квадрат.
После короткого отдыха группа двинулась дальше. Было темно, шел сильный ливень, разведчики даже не видели друг друга. За ночь они преодолели большую часть дистанции. Василий позже рассказывал, что под утро почувствовал тревогу – может, бессонная ночь или ненастная погода дали о себе знать. Но оказалось, что он предчувствовал беду. Радиста подбросило от взрыва – он наступил на мину левой ногой. Гусаков открыл глаза и увидел, что из огромной раны льется кровь. Товарищи затянули его ногу жгутом и вынесли к БТР – вертолет не прилетел из-за погоды. Василий вспоминает, что лекарства не снимали боль, помогал ему товарищ, который не давал раненому заснуть. Гусаков рассказывал ему, как он хотел вернуться здоровым к родителям и девушке и исполнить свою вторую мечту – устроиться в СОБР.
В госпитале ногу ампутировали. Василию пришлось выбрать новую мечту, и он решил преодолеть себя и стать спортсменом, несмотря на травму. Он научился ходить на протезе, а потом начал регулярно тренироваться в толкании ядра и метании диска. Сейчас кавалер ордена Мужества Василий Гусаков – серебряный призер чемпионата России по паралимпийской легкой атлетике. Своим участием в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто» он доказывает, что никакие травмы не способны сломить настоящего мужчину.
Василий Гусаков с детства хотел стать разведчиком ВДВ. Он не просто мечтал, а упорно готовился к армии: занимался бегом, боксом, тренировался со штангой. После призыва Василий попал в группу спецрадиосвязи роты спецвооружения, но, прослужив полгода, добился перевода в разведывательный батальон. Тут Гусакову пригодилась вся его подготовка: он стал радистом разведгруппы и должен был постоянно носить за спиной Р-159 весом в 20 кг, помимо основного снаряжения.
После подготовки молодых бойцов отправили в Моздок. Первое, что они увидели – это черные пакеты, которые выносили к вертолету. Это был «груз-200» - бойцы, на замену которых и прилетели товарищи. Через два дня разведчики приступили к боевым выходам. Операция по зачистке окрестностей Харачоя запомнилась Василию на всю жизнь.
Радист Гусаков десантировался с зависшей вертушки вместе с товарищами. Бойцы заняли оборону и услышали выстрелы и разрывы гранат из леса. Командир приготовился, но стрелять не стал – цели не было видно. Вскоре звуки затихли. До вечера десантники обследовали лес, но обнаружили только брошенную базу. Ближе к вечеру бойцы увидели два вертолета, которые сделали полукруг и стали с боевым креном заходить в сторону разведчиков. Командир велел сохранять спокойствие. Вертолеты пролетели дальше, обследовать следующий квадрат.
После короткого отдыха группа двинулась дальше. Было темно, шел сильный ливень, разведчики даже не видели друг друга. За ночь они преодолели большую часть дистанции. Василий позже рассказывал, что под утро почувствовал тревогу – может, бессонная ночь или ненастная погода дали о себе знать. Но оказалось, что он предчувствовал беду. Радиста подбросило от взрыва – он наступил на мину левой ногой. Гусаков открыл глаза и увидел, что из огромной раны льется кровь. Товарищи затянули его ногу жгутом и вынесли к БТР – вертолет не прилетел из-за погоды. Василий вспоминает, что лекарства не снимали боль, помогал ему товарищ, который не давал раненому заснуть. Гусаков рассказывал ему, как он хотел вернуться здоровым к родителям и девушке и исполнить свою вторую мечту – устроиться в СОБР.
В госпитале ногу ампутировали. Василию пришлось выбрать новую мечту, и он решил преодолеть себя и стать спортсменом, несмотря на травму. Он научился ходить на протезе, а потом начал регулярно тренироваться в толкании ядра и метании диска. Сейчас кавалер ордена Мужества Василий Гусаков – серебряный призер чемпионата России по паралимпийской легкой атлетике. Своим участием в фотопроекте «Герои России, какими их не видел никто» он доказывает, что никакие травмы не способны сломить настоящего мужчину.
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