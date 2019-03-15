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Российский МИД предупредил о подготовке инсценировки химатаки в Сирии

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Министерство иностранных дел России сообщает о вновь подготавливаемой в сирийском Идлибе боевиками запрещенной в России террористической группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" (Джабхат ан-Нусра) инсценировке химатаки. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Российский МИД предупредил о подготовке инсценировки химатаки в Сирии



Российский МИД внимательно следит за ситуацией в сирийском Идлибе. Действующие террористы не прекращают провокационные вылазки против правительственных войск. С начала года зафиксировано 460 подобных инцидентов, говорится в заявлении.

По сведениям из различных источников террористы из запрещенной в России группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" при содействии "Белых касок" подготавливают очередную инсценировку с применением отравляющих веществ, чтобы в последствии обвинить правительство Сирии в применении химоружия против мирного населения страны.

Боевики "Хейат Тахрир аш-Шам" при содействии пресловутых белокасочников ведут подготовку к провокации с химоружием. Террористы рассредотачивают соответствующие боевые снаряды и тайники в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама


- заявила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Госдеп США принял решение профинансировать организацию "Белые каски" на 5 млн. долларов. Ранее 2 млн. долларов им выделил Катар. Также сообщалось, что инсценировки с применением химоружия нужны США, чтобы сохранить свое присутствие в Сирии.
Использованы фотографии:
https://russianpulse.ru/
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