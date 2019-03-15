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Депутат Госдумы задержан за получение взятки в размере 3,4 млрд. рублей

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Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство СК РФ об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в размере 3,4 млрд. рублей, сообщает ТАСС.

Депутат Госдумы задержан за получение взятки в размере 3,4 млрд. рублей



По словам адвоката, Белоусов был вызван на допрос к следователю и по прибытию был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие настаивает на его аресте.

Он также сообщил, что Белоусов не признаёт свою вину в совершении преступления.

Согласие на лишение депутата неприкосновенности Госдума дала еще в декабре прошлого года. Решение поддержали 353 парламентария, проголосовал против – 21 парламентарий (от «Справедливой России» и КПРФ). Вопрос решался в закрытом от прессы режиме.

Согласно материалам следствия, с мая 2014 года депутат Белоусов, губернатор Челябинской области Михаил Юревич и ряд должностных лиц в Москве и Челябинске, действуя в составе организованной преступной группы, получили от руководства холдинга «Автобан» взятку в размере 3,4 млрд. рублей за оказание общего покровительства.

Уголовное дело, фигурантом которого является Белоусов, возбуждено Главным следственным управлением СК РФ в 2017 году по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291 и ч.4 ст. 291.1 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», «Дача взятки в особо крупном размере» и «Посредничество во взяточничестве»).

Напомним, что ранее фигурантом громкого дела стал сенатор Рауф Арашуков, которого вывели в сопровождении правоохранителей прямо из зала заседаний Совфеда.
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