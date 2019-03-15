По словам Володина, Украина должна компенсировать потери Крыма за 25 лет

Через наши европейские парламентские структуры мы с вами возьмём и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совместном заседании Совета Госдумы и Госсовета Крыма выступил с предложением через международные инстанции добиться от Украины возмещения экономических потерь Крыма за все время пребывания полуострова в составе Незалежной.Володин предложил профильным комитетам Госдумы совместно с Госсоветом Крыма изучить и проанализировать этот вопрос, посчитать потери экономики полуострова за все время нахождения в составе Украины. После чего через европейские структуры обязать Украину выплатить все компенсации.- заявил Володин, добавив, что экономика Крыма и Севастополя была уничтожена полностью.При этом председатель Госдумы предложил с этим вопросом не тянуть, а заняться им как можно скорее. Он дал поручение вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, после того как эти цифры будут подсчитаны, довести их до сведения европейских парламентариев на очередных сессиях организации, а также в других международных организациях.Володин призвал российских парламентариев занимать более жесткую позицию по Украине на выступлениях в Европе, напоминая, что власть в Киеве была захвачена в результате государственного переворота.