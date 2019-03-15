Белорусский огневой комплекс "Берсерк" покажут на выставке MILEX-2019

Точность огня феноменальная. На дальности 400 м из 100 выстрелов 100 пуль ложатся в круг диаметром 50 см

На 9-ой международной выставке вооружения и боевой техники MILEX-2019, которая пройдет в мае в Минске, белорусские разработчики представят роботизированный огневой комплекс "Берсерк". Об этом сообщает агенство БЕЛТА.Роботизированный комплекс разработан ООО "БСВТ - новые технологии". По заявлению разработчиков, "Берсерк" способен поражать легобронированную технику, живую силу противника и летательные аппараты.- рассказали в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.На вооружении "Берсерка" стоит спаренный авиационный четырехствольный пулемет ГШГ калибра 7,62 со скорострельностью до 6 тыс. выстрелов в минуту, предназначенный для ведения эффективного огня с места на дальностях до 1 км по наземным и воздушным целям, движущимся со скоростями до 300 км/ч.Роботизированный огневой комплекс оснащен оптико-электронной станцией с тепловизором. Дальность обнаружения от 3 км до 10 км в зависимости от размера цели. Установлен мощный передатчик для сигналов телеметрии и для передачи видеосигнала высокой четкости. обеспечивающий устойчивое управление в городе до 2 км, а на открытой местности - до 5 км. Управляется оператором с помощью универсально пульта.