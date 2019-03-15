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Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом оружия

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В Росгвардии разрабатывается единая система контроля за оборотом оружия, приводит ТАСС сообщение главы силового ведомства Виктора Золотова.

Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом оружия



Создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении уставных задач, а также владельцев оружия


– рассказал Золотов.

Также, по его словам, в рамках этой системы постепенно произойдет отказ от бумажных лицензий и разрешений на приобретение оружия – все они поэтапно будут переводиться в цифровой вариант.

Кроме того, цифровая платформа создаст условия для развития мобильного доступа граждан к услугам Росгвардии в сфере оборота оружия.

Золотов уточнил, что для создания единой системы контроля будет использовано отечественное программное обеспечение.

Данная инициатива ведомства включена правительственной комиссией в федеральный проект «Информационная безопасность», входящий в национальную программу «Цифровая экономика», добавил директор Росгвардии.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин поручил руководству Росгвардии представить конкретные предложения, в том числе и законодательного характера, по усилению контроля за оборотом оружия. Власти вновь задумались об усилении контроля после кровавой бойни в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/gun_rights
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