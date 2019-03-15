Росгвардия создаст электронную систему контроля за оборотом оружия

Создается единое электронное взаимодействие всех участников оборота: оружейных заводов, юридических лиц, осуществляющих торговлю, хранение или использование оружия при выполнении уставных задач, а также владельцев оружия

В Росгвардии разрабатывается единая система контроля за оборотом оружия , приводит ТАСС сообщение главы силового ведомства Виктора Золотова.– рассказал Золотов.Также, по его словам, в рамках этой системы постепенно произойдет отказ от бумажных лицензий и разрешений на приобретение оружия – все они поэтапно будут переводиться в цифровой вариант.Кроме того, цифровая платформа создаст условия для развития мобильного доступа граждан к услугам Росгвардии в сфере оборота оружия.Золотов уточнил, что для создания единой системы контроля будет использовано отечественное программное обеспечение.Данная инициатива ведомства включена правительственной комиссией в федеральный проект «Информационная безопасность», входящий в национальную программу «Цифровая экономика», добавил директор Росгвардии.Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин поручил руководству Росгвардии представить конкретные предложения, в том числе и законодательного характера, по усилению контроля за оборотом оружия. Власти вновь задумались об усилении контроля после кровавой бойни в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года.