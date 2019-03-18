Спаситель Петербурга. Почему генерала Витгенштейна прочили на смену Кутузову



Петрополя спаситель,



Хвала!.. Он щит стране родной,

Он хищных истребитель… Наш Витгенштейн, вождь-герой,Петрополя спаситель,Хвала!.. Он щит стране родной,Он хищных истребитель…

Хорошие стихи не так легко писать.

Как Витгенштейну французов побеждать,

В этом году исполнилось 250 лет со дня рождения Петра Христиановича Витгенштейна – русского военачальника, генерал-фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 года.Эти строки русского поэта Василия Жуковского посвящены именно графу Петру Витгенштейну.Имя генерал-фельдмаршала Витгенштейна сегодня как-то блекнет на фоне славы, которой покрыл себя его куда более знаменитый современник и сослуживец – Михаил Илларионович Кутузов. Но тогда, в 1812 году, генерала Витгенштейна русские офицеры уважали и любили едва ли не больше, чем Кутузова. Не зря звали его с огромным уважением Спасителем Петром и Спасителем Петербурга. Впрочем, слава Витгенштейна была довольно мимолетной, а вот имя Михаила Кутузова сегодня знает каждый школьник.Петр Христианович Витгенштейн, как и огромное количество других русских военных и государственных деятелей, по своему происхождению был этническим немцем, представителем немецкой аристократии. Отец будущего фельдмаршала Христиан Витгенштейн прибыл в Россию из графства Сайн-Витгенштейн-Берлебург, которым правил род Витгенштейнов. Кстати, Витгенштейны были рейнландской ветвью старинной немецкой династии Спанхеймов.Христиан Витгенштейн поступил на службу к императрице Елизавете Петровне. Мать будущего фельдмаршала была дочерью графа Финкенштейна, а мачеха – княжной Долгоруковой по рождению. Сам Петр Витгенштейн родился уже в России, в Нежине (по другим данным – в Переяславе) 5 января 1769 года. В 1781 году Петра, как и полагалось дворянским детям, зачислили сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк.В действительности же служить в гвардии Петр Витгенштейн начал лишь в 1789 году, в двадцать лет, в чине вахмистра Конного лейб-гвардии полка. В 1790 году он был произведен в корнеты, а в 1793 году перешел в армию – в Украинский легко-конный полк. Поскольку гвардейские чины шли выше армейских, в легко-конном полку Петр Витгенштейн сразу получил звание премьер-майора, а в 1794 году был произведен в подполковники. В том же 1794 году он участвовал в подавлении восстания Костюшко, а в 1796 году перевелся в корпус графа Зубова, сражавшийся на Кавказе. Именно Витгенштейн доставил в Санкт-Петербург ключи от взятого русскими войсками старинного города Дербента. В 1797 году подполковник Витгенштейн был переведен в Ростовский драгунский полк, а затем в Ахтырский гусарский полк.Карьера молодого офицера, учитывая его аристократическое происхождение и раннее начало службы в гвардии, складывалась весьма успешно. В 1798 году 29-летний Петр Витгенштейн был произведен в полковники, а чуть позже – в генерал-майоры. 20 июня 1799 года он был назначен шефом Мариупольского гусарского полка. Тридцать лет – а уже генерал-майор и шеф полка!Однако при вспыльчивом императоре Павле I Витгенштейн впал в немилость. 1 января 1801 года он был уволен в отставку с военной службы, но вернулся в армию, как только Павел был убит и его сменил на троне император Александр I. 2 октября 1801 года Витгенштейна назначили командиром Елисаветградского гусарского полка. В начале XIX века Витгенштейн участвовал в кампаниях против Турции и против Франции. 29 октября 1807 года его назначили шефом Лейб-гвардии Гусарского полка, а 12 декабря 1807 года произвели в генерал-лейтенанты.Когда Россия в 1808-1809 гг. воевала против Швеции, Витгенштейн командовал отрядом пехоты, охранявшим побережье Финского залива.Начало Отечественной войны 1812 года генерал Витгенштейн встретил в должности командира 1-го пехотного корпуса. Уже 16 (28) июня 1812 года войска под командованием Витгенштейна вступили в бой с французской армией под Вилькомиром. С силами, которыми командовал Витгенштейн, столкнулся 2-й пехотный корпус под командованием французского маршала Николя Удино.Со стороны корпуса Витгенштейна в сражении участвовали силы арьергарда под командованием шефа Гродненского гусарского полка генерал-майора Кульнева. В их состав входили 23-й и 25-й егерские полки, Нежинский, Рижский и Ямбургский драгунские полки, Гродненский гусарский полк (4 эскадрона), 1-й Бугский казачий полк (2 сотни), Донской казачий полк полковника Родионова 2-го (1 сотня), Донской казачий полк подполковника Платова 4-го (1 сотня), 3-я конно-артиллерийская рота 1-й резервной артиллерийской бригады (6 орудий) штабс-капитана Бистрома.Несмотря на то, что французские войска по численности существенно превосходили арьергард корпуса Витгенштейна, русским войскам удалось освободить город Вилькомир и задержать продвижение неприятеля. Французский корпус был вынужден остановиться в трех верстах от Вилькомира. Тем временем, основные силы корпуса Витгенштейна смогли под прикрытием арьергарда отойти в Перкеле. При отступлении командование возложило на корпус генерала Витгенштейна важную задачу обороны путей к Санкт-Петербургу.Под командованием графа к этому времени находилось около 20 тысяч солдат. Ему предстояло противостоять двум французским корпусам – корпусу маршала Удино на берегах Двины и корпусу Макдональда в Курляндии. В бою под Клястицами Витгенштейну удалось остановить продвижение войск маршала Удино, хотя сам граф получил ранение, а в бою под Полоцком был ранен повторно.Бой под Клястицами выдался очень тяжелым. Русские войска, изрядно потрепанные неприятелем, к этому времени имели 17 тысяч солдат и офицеров и 84 артиллерийских орудия против 28 тысяч военнослужащих и 114 орудий французской армии. Тем не менее, граф Витгенштейн не испугался численного превосходства французов и бесстрашно атаковал растянутые силы неприятеля в наиболее уязвимых для него точках. Хотя французам удалось разгромить отряд Кульнева, а сам генерал Кульнев погиб, войскам Витгенштейна все же удалось разгромить корпус маршала Удино. Витгенштейн доносил императору, что французы потеряли убитыми и ранеными до 10 тысяч солдат и офицеров, еще около 3 тысяч французских военнослужащих были взяты в плен.Именно личное мужество, проявленное графом в бою под Клястицами, и умелое руководство войсками гарантировали ему невероятный успех среди российской элиты. Александр I наградил Витгенштейна орденом Святого Георгия 2-й степени. Но куда большей наградой было прозвище Спаситель Петербурга, как стали называть генерала Витгенштейна после битвы под Клястицами. И генерал его вполне заслуживал, учитывая, что он, даже получив ранение, не выбыл из строя, а продолжал осуществлять командование войсками.— писал спустя десятилетия Александр Сергеевич Пушкин.Победа в сражении под Клястицами стала первым крупным военным успехом русской армии с момента начала войны. Естественно, что известие о победе способствовало росту авторитета Витгенштейна в войсках и при дворе. Многие «горячие головы» даже стали ставить Витгенштейна в пример фельдмаршалу Кутузову, подчеркивая, что именно молодой 43-летний Витгенштейн, а не 67-летний Михаил Илларионович Кутузов, должен стать главнокомандующим всей русской армией.7 (19) октября 1812 года корпус Витгенштейна, усиленный 40-тысячным петербургским ополчением, заставил войска неприятеля под командованием маршала Сен-Сира отступить от Полоцка. 22 октября 1812 года за взятие Полоцка генерал-лейтенант Витгенштейн был произведен в генералы от кавалерии. 26 октября корпус Витгенштейна, разгромив французские войска, занял Витебск, а 13—14 (25—26) ноября разгромил объединенные корпуса маршала Сен-Сира и маршала Виктора.Тем не менее, имел место и инцидент, который был способен несколько омрачить блестящую репутацию Спасителя Петра. Михаил Кутузов приказал Витгенштейну двигаться с севера в сторону Борисова, чтобы соединиться с Дунайской армией адмирала Павла Чичагова. Но Витгенштейн не стал спешить с выполнением приказа фельдмаршала, так как считал, что адмирал Чичагов может сам остановить отступавшую армию Наполеона.В итоге французам удалось прорваться через Березину в районе к северу от Борисова и вырваться из окружения. После того, как Чичагов упустил Наполеона, Кутузов стал винить в произошедшем не столько адмирала, сколько графа Витгенштейна, поскольку он не предпринял ровным счетом ничего для того, чтобы остановить отступающего императора. Но придворные круги склонились к тому, что виноват все же Чичагов.Граф Витгенштейн, прославленный Спаситель Петербурга, от своего отказа участвовать в задержании отступающих французских войск никак не пострадал. Тем более, что вскоре он выдвинулся преследовать остатки отступающей французской армии. 25 декабря 1812 (6 января 1813) года войсками под командованием Витгенштейна был занят Кенигсберг, а 27 февраля (11 марта) 1813 года – Берлин.Таким образом, именно граф Витгенштейн, русский полководец немецкого происхождения, командовал частями российской армии, маршировавшими по Берлину. Спустя месяц, 24 марта (5 апреля) 1813 года он нанес поражение армии Богарне. Когда 16 (28) апреля 1813 года скончался Михаил Илларионович Кутузов, именно генерал Петр Витгенштейн был назначен главнокомандующим объединенными русскими и прусскими войсками. Собственно, учитывая высокий авторитет графа в армии и при дворе и его былые заслуги в войне с Наполеоном, это назначение выглядело вполне естественным. Недоброжелатели Кутузова еще многими месяцами ранее считали, что командовать армией должен Витгенштейн.Но сражения при Бауцене и Лютцене оказались для русско-прусских войск неудачными. Войска России и Пруссии были вынуждены отступить за Эльбу, после чего многие генералы и офицеры засомневались в полководческих способностях Витгенштейна. Генерал от инфантерии Михаил Андреевич Милорадович обратился к Витгенштейну, попросив его уйти в отставку с поста главнокомандующего. Граф так и сделал. Он попросил императора Александра I об отставке и 25 мая 1813 года на посту главнокомандующего русской армией его сменил генерал Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Сам Витгенштейн остался на должности командира корпуса русской армии, воевал под Дрезденом и Лейпцигом. В бою при Бар-сюр-Обе Витгенштейн получил тяжелое ранение в ногу и был вынужден сдать командование корпусом.Вернувшись в Россию, Витгенштейн командовал войсками, дислоцировавшимися в Лифляндии и Курляндии. 3 (15) мая 1818 года граф Петр Витгенштейн был назначен главнокомандующим 2-й армией и включен в состав Государственного совета. Тем не менее, высший чин генерал-фельдмаршала Петр Витгенштейн в годы правления Александра I так и не получил. Лишь в 1826 году, уже при Николае I, граф был произведен в генерал-фельдмаршалы. Он был назначен командующим войсками на Дунае, которым в 1828 году предстояло действовать против Османской Турции, но в начале 1829 года подал в отставку по состоянию здоровья. 9 (21) февраля 1829 года, спустя сорок лет после начала действительной военной службы, граф Витгенштейн ушел в отставку.19 апреля (1 мая) 1834 года прусский король Фридрих Вильгельм III произвел генерал-фельдмаршала и графа Римской империи Петра Витгенштейна в княжеское достоинство Пруссии, а 16 (28) июня 1836 года такое же решение – о присвоении титула светлейшего князя – принял в отношении Витгенштейна и его потомства император Николай I.В 1843 году пожилой князь ушиб ногу. Врачи рекомендовали ему отбыть на лечение на заграничные воды, однако 11 (23) июня 1843 года, находясь в дороге в районе Лемберга (Львова), граф Петр Христианович Витгенштейн скончался. Ему было 74 года. Прах одного из самых известных русских военачальников Отечественной войны 1812 года был захоронен в имении Каменка, что в Подольской губернии.Большая фамилия Витгенштейнов имела родственников и в России, и в Германии. Спустя сто лет после смерти Петра Христиановича Витгенштейна, Спасителя Петербурга, его правнук по немецкой линии Генрих Александр Сайн-Витгенштейн, пилот люфтваффе, будет сражаться на Восточном фронте против РККА, собьет более 30 советских самолетов. Лишь в январе 1944 г. немецкий пилот Сайн-Витгенштейн погиб в бою с британской авиацией.Что касается Петра Христиановича Витгенштейна, то сегодня, вспоминая Отечественную войну 1812 года, его имя в числе русских полководцев называют не столь часто, как могли бы. У всех на слуху Кутузов, в меньшей степени – Багратион и Барклай-де-Толли. Но не стоит забывать и о человеке, которого все же не зря прозвали Спасителем Петербурга. Воевал он хорошо и бесстрашно.