Подводная лодка "Краснодар" и БПК "Североморск" прошли Босфор
Дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар" прошла из Черного моря в Мраморное преодолев турецкий пролив Босфор. Проход осуществлялся в надводном положении в сопровождении турецкого катера, как этого требуют правила прохода. Видео выложил канал Euronews.
Подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" следует в Средиземное море, где присоединится к постоянному соединению Военно-морского флота России. Краснодар" является четвертой "Варшавянкой", поступившей на Черноморский флот летом 2017 года. Следуя к месту базирования в Севастополь, нанесла удар по террористам на территории Сирии крылатыми ракетами "Калибр".
В этот же день, буквально следом за "Краснодаром", Босфор прошел БПК "Североморск", покинувший порт Севастополя после планового ремонта и идущий также в Средиземное море. Выполнив свои боевые задачи, БПК возьмет курс на базу Северного флота - Североморск, откуда корабль ушел в дальний поход еще в начале июля прошлого года.
Тем временем 15 марта, преодолев Сицилийский пролив, в Средиземное море вошел отряд кораблей и судов обеспечения Северного Флота в составе фрегата "Адмирал Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама".
Подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка" следует в Средиземное море, где присоединится к постоянному соединению Военно-морского флота России. Краснодар" является четвертой "Варшавянкой", поступившей на Черноморский флот летом 2017 года. Следуя к месту базирования в Севастополь, нанесла удар по террористам на территории Сирии крылатыми ракетами "Калибр".
В этот же день, буквально следом за "Краснодаром", Босфор прошел БПК "Североморск", покинувший порт Севастополя после планового ремонта и идущий также в Средиземное море. Выполнив свои боевые задачи, БПК возьмет курс на базу Северного флота - Североморск, откуда корабль ушел в дальний поход еще в начале июля прошлого года.
Тем временем 15 марта, преодолев Сицилийский пролив, в Средиземное море вошел отряд кораблей и судов обеспечения Северного Флота в составе фрегата "Адмирал Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательного буксира "Николай Чикер" и среднего морского танкера "Кама".
- Использованы фотографии:
- https://www.youtube.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter