ВО-пятница: Гонка вооружений со спринтерским финишем
Наступает вечер заключительного рабочего дня недели (мск), а значит, самое время для соответствующей рубрики – ВО-пятница (она же – Клуб любителей пятницы). Тема для разговора сегодня – новая гонка вооружений, которая набирает обороты по всему миру, и этой тенденции вряд ли кто-то до сих пор не заметил.
Американские переводчики уже с ног сбились, пересматривая все советские и российские мультипликационные фильмы, перечитывая русские сказки и учебники истории Древней Руси в поисках глубинного смысла названий оружия «Чебурашка», «Буратино», «Пересвет», «Лошарик». Иные усиленно учат географию России по подводным лодкам российского Военно-морского флота.
В свою очередь наша страна пытается вести летопись нового повышения объёмов американского военного бюджета на фоне развёртывания всё новых и новых американских военных баз. Было 600. Мало! Надо 700. И 700 тоже мало. Даёшь 800!
Также ведётся учёт числа обещаний американских президентов по выводу американских войск из (загибаем пальцы) Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и т.д.
Едва прошёл месяц с того момента, как США заявили о приостановке своего участия в ДРСМД, как тут же было объявлено о скором начале испытаний наземной версии крылатой ракеты с дальностью до 1000 км и баллистической ракеты с дальностью около 4 тыс. км. Вот что значит демократическая технология! За месяц - наземные версии. И все, конечно же, поверили, что до этого никаких разработок не велось, а договор нарушала исключительно недемократическая Россия.
Не стоит забывать, что гонка вооружений – это уже не только наша страна и США. Изначально не обременённые никакими договорами, в процессе теперь активно задействованы десятки стран мира: Китай, Индия, Израиль, Иран, Франция, Британия, КНДР, Турция, Япония, другие. Силится войти в этот круг избранных даже такое государство как Украина, участвуя в гонке вооружений по-своему – «успей воплотить в металле, пока не растащили выделенные бюджетные средства или растащи вместе с другими».
Одни непременно хотят патрулировать воды других, другие категорически против такого патрулирования. Третьи сдерживают четвёртых, четвёртые вводят санкции против пятых, «шестые» ищут свою нишу на обслуживании седьмых, восьмых, девятых и т.д.
Эта история с созданием вооружений, прикидываниями того, сколько боеголовок скорости Х Махов достигнут за время t побережья страны N, сделав так, чтобы страна стала N/2, может продолжаться бесконечно. Но у всего бывает свой предел. Тот же военный бюджет США можно распилить и при полутора триллионах долларов. Тот же Китай может заниматься строганием боевых кораблей по три десятка в сутки. Да и мы можем рассказать про «Махи» с непредсказуемыми траекториями, про ядерные силовые установки на рыбных глубинах. И показать можем тоже.
Но результат в любом случае будет один: где-то в один совсем не прекрасный момент всё это «прорвёт». И в современном случае гонка вооружений для мира может оказаться спринтерской - в том смысле, что финиш для всех наступит быстро...
В каком виде, - вот это, пожалуй, главный вопрос. Поддержкой одних бородатых «пацанят» те же заокеанские друзья ограничиваться уже не намерены. Явно делают ставку на нечто большее.
Хочется, конечно, рассчитывать и надеяться на здравый смысл, на знание фактов истории, на мир во всём мире и тому подобное. Но при сегодняшней скорости изменения событий и на фоне тотального надругательства над обязательствами и международным правом такая надежда сама по себе выглядит до крайней степени наивной.
Американские переводчики уже с ног сбились, пересматривая все советские и российские мультипликационные фильмы, перечитывая русские сказки и учебники истории Древней Руси в поисках глубинного смысла названий оружия «Чебурашка», «Буратино», «Пересвет», «Лошарик». Иные усиленно учат географию России по подводным лодкам российского Военно-морского флота.
В свою очередь наша страна пытается вести летопись нового повышения объёмов американского военного бюджета на фоне развёртывания всё новых и новых американских военных баз. Было 600. Мало! Надо 700. И 700 тоже мало. Даёшь 800!
Также ведётся учёт числа обещаний американских президентов по выводу американских войск из (загибаем пальцы) Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии и т.д.
Едва прошёл месяц с того момента, как США заявили о приостановке своего участия в ДРСМД, как тут же было объявлено о скором начале испытаний наземной версии крылатой ракеты с дальностью до 1000 км и баллистической ракеты с дальностью около 4 тыс. км. Вот что значит демократическая технология! За месяц - наземные версии. И все, конечно же, поверили, что до этого никаких разработок не велось, а договор нарушала исключительно недемократическая Россия.
На фото - гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" (носитель - МиГ-31)
Не стоит забывать, что гонка вооружений – это уже не только наша страна и США. Изначально не обременённые никакими договорами, в процессе теперь активно задействованы десятки стран мира: Китай, Индия, Израиль, Иран, Франция, Британия, КНДР, Турция, Япония, другие. Силится войти в этот круг избранных даже такое государство как Украина, участвуя в гонке вооружений по-своему – «успей воплотить в металле, пока не растащили выделенные бюджетные средства или растащи вместе с другими».
Одни непременно хотят патрулировать воды других, другие категорически против такого патрулирования. Третьи сдерживают четвёртых, четвёртые вводят санкции против пятых, «шестые» ищут свою нишу на обслуживании седьмых, восьмых, девятых и т.д.
Эта история с созданием вооружений, прикидываниями того, сколько боеголовок скорости Х Махов достигнут за время t побережья страны N, сделав так, чтобы страна стала N/2, может продолжаться бесконечно. Но у всего бывает свой предел. Тот же военный бюджет США можно распилить и при полутора триллионах долларов. Тот же Китай может заниматься строганием боевых кораблей по три десятка в сутки. Да и мы можем рассказать про «Махи» с непредсказуемыми траекториями, про ядерные силовые установки на рыбных глубинах. И показать можем тоже.
Но результат в любом случае будет один: где-то в один совсем не прекрасный момент всё это «прорвёт». И в современном случае гонка вооружений для мира может оказаться спринтерской - в том смысле, что финиш для всех наступит быстро...
В каком виде, - вот это, пожалуй, главный вопрос. Поддержкой одних бородатых «пацанят» те же заокеанские друзья ограничиваться уже не намерены. Явно делают ставку на нечто большее.
Хочется, конечно, рассчитывать и надеяться на здравый смысл, на знание фактов истории, на мир во всём мире и тому подобное. Но при сегодняшней скорости изменения событий и на фоне тотального надругательства над обязательствами и международным правом такая надежда сама по себе выглядит до крайней степени наивной.
- Автор:
- Володин Алексей
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ, Пентагон
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