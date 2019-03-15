Украина импортирует подержанные БМП-1 из Евросоюза
В 2018-м году компания «Спецтехноэкспорт», входящая в состав концерна «Укроборонпром», осуществила поставку пятидесяти БМП-1 на Украину. Поставка бронетехники была осуществлена из "запасов" стран Европейского союза.
В вооруженных силах Украины есть дефицит в боевых машинах пехоты. По утверждению поставщика, БМП-1, переданные в распоряжение армейских частей, никогда ранее не были в эксплуатации, а хранились на мощностях лицензионных предприятий ЕС. В течение 2017-2018 БМП-1 прошли полный капитальный ремонт с заменой всех необходимых узлов и агрегатов, в соответствии с техническими условиями ремонтных заводов ЕС.
Последняя партия боевых машин пехоты, согласно контракту, была доставлена на территорию Украины в декабре 2018. Все бронемашины были поставлены вовремя, претензии по комплектности и качеству со стороны принимающей стороны отсутствовали. На сегодня, бронемашины уже эксплуатируются военными ВСУ и выполняют боевые задачи. По крайней мере, всё так по официальным украинским отчётам.
Поставка «Спецтехноэкспортом» БМП-1 на Украину пока является единственным примером полного успешного выполнения контракта на поставку в страну крупной военной бронетехники из стран Евросоюза. В силу политических обстоятельств, большинство компаний, имеющих в наличии такие бронемашины, не могут получить экспортные лицензии для отправки БМП на Украину.
Поставка была осуществлена в интересах министерства обороны Украины в рамках государственного оборонного заказа. Итоговая сумма контракта так и не была опубликована, однако, по заявлению «Спецтехноэкспорта», стоимость одной БМП-1, после капитального ремонта и с «нулевым пробегом», поставленной предприятием из Европейского союза, приравнивается к расходам Министерства обороны Украины на ремонт одной собственной бронемашины. Это сколько? Тоже вопрос.
В 2018 году «Спецтехноэкспорт» заключил 148 новых внешнеэкономических контрактов с 30-ю странами мира на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 5млн долларов. При этом в прошлом году предприятие выполнило контрактов на сумму 152 600 000 долларов США, что на 27% больше чем в 2017 году.
Согласно информации, опубликованной в DefenseBlog, вооруженные силы Украины заказали недавно отремонтированные боевые машины пехоты БМП-1АК в Чехии.
По словам источника, знакомого с этой сделкой, покупка партии капитально отремонтированных боевых машин пехоты БМП-1АК (БМП) предназначена для "оперативного усиления боеспособности украинских сухопутных войск". БМП-1АК (АК - анти-кумулятивная) представляет собой особый вариант советской боевой машины пехоты, модернизированной под нужды ВСУ.
Внешне БМП-1АК практически не отличается от советской. Основные отличия БМП-1АК от базовой версии - в сборке и бортовой комплектации.
БМП-1АК оснащен оптическими приборами, ПНВ, современной радиостанцией и может лучше работать в любых погодных условиях м в ночное время. Экипаж защищен от воздействия ядерного, химического и биологического оружия специальным фильтрующим вентиляционным оборудованием.
В вооруженных силах Украины есть дефицит в боевых машинах пехоты. По утверждению поставщика, БМП-1, переданные в распоряжение армейских частей, никогда ранее не были в эксплуатации, а хранились на мощностях лицензионных предприятий ЕС. В течение 2017-2018 БМП-1 прошли полный капитальный ремонт с заменой всех необходимых узлов и агрегатов, в соответствии с техническими условиями ремонтных заводов ЕС.
Последняя партия боевых машин пехоты, согласно контракту, была доставлена на территорию Украины в декабре 2018. Все бронемашины были поставлены вовремя, претензии по комплектности и качеству со стороны принимающей стороны отсутствовали. На сегодня, бронемашины уже эксплуатируются военными ВСУ и выполняют боевые задачи. По крайней мере, всё так по официальным украинским отчётам.
Поставка «Спецтехноэкспортом» БМП-1 на Украину пока является единственным примером полного успешного выполнения контракта на поставку в страну крупной военной бронетехники из стран Евросоюза. В силу политических обстоятельств, большинство компаний, имеющих в наличии такие бронемашины, не могут получить экспортные лицензии для отправки БМП на Украину.
Поставка была осуществлена в интересах министерства обороны Украины в рамках государственного оборонного заказа. Итоговая сумма контракта так и не была опубликована, однако, по заявлению «Спецтехноэкспорта», стоимость одной БМП-1, после капитального ремонта и с «нулевым пробегом», поставленной предприятием из Европейского союза, приравнивается к расходам Министерства обороны Украины на ремонт одной собственной бронемашины. Это сколько? Тоже вопрос.
В 2018 году «Спецтехноэкспорт» заключил 148 новых внешнеэкономических контрактов с 30-ю странами мира на рекордную за последние 5 лет сумму 282,5 5млн долларов. При этом в прошлом году предприятие выполнило контрактов на сумму 152 600 000 долларов США, что на 27% больше чем в 2017 году.
Согласно информации, опубликованной в DefenseBlog, вооруженные силы Украины заказали недавно отремонтированные боевые машины пехоты БМП-1АК в Чехии.
По словам источника, знакомого с этой сделкой, покупка партии капитально отремонтированных боевых машин пехоты БМП-1АК (БМП) предназначена для "оперативного усиления боеспособности украинских сухопутных войск". БМП-1АК (АК - анти-кумулятивная) представляет собой особый вариант советской боевой машины пехоты, модернизированной под нужды ВСУ.
Внешне БМП-1АК практически не отличается от советской. Основные отличия БМП-1АК от базовой версии - в сборке и бортовой комплектации.
БМП-1АК оснащен оптическими приборами, ПНВ, современной радиостанцией и может лучше работать в любых погодных условиях м в ночное время. Экипаж защищен от воздействия ядерного, химического и биологического оружия специальным фильтрующим вентиляционным оборудованием.
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- Спецтехноэкспорт
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