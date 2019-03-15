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Правительство РФ опровергло сообщение об отмене авиасалона МАКС-2019

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Российское правительство опровергло информацию об отмене в этом году Международного авиакосмического салона (МАКС), передает РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.

фото с МАКС-2017


Авиасалон МАКС в 2019 году запланирован


– говорится в ответе на запрос агентства.

Ранее в пятницу ряд СМИ сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отмене авиасалона. В опубликованном на сайте правовой информации документе пункт 5-й (где, по данным СМИ, ранее значился МАКС-2019) изложен в следующей редакции: Международный военно-морской салон «МВМС-2019», июль, Санкт-Петербург.

При этом организаторы МАКСа заявили, что ничего не знают об отмене выставки.

Более подробно ситуацию разъяснили в Минпромторге. Ведомство сообщило, что авиакосмический салон пройдет в подмосковном Жуковском в августе-сентябре 2019 года.

Что касается военно-морского салона, то он попал в новое распоряжение от 13 марта в связи тем, что был перенесен с июня на июль в связи с проведением в июне форума «Армия-2019». Кроме того, МАКС в предыдущей версии распоряжения перенесен с пятой позиции на шестую.

Напомним, МАКС проводится один раз в два года на аэродроме близ города Жуковский. Первый авиасалон прошел в 1993 году. До 2009 года организаторами мероприятия выступали правительство Москвы и Федеральное агентство по промышленности, в настоящее время – ОАО «Авиасалон».

Традиционно в авиакосмических салонах принимают участие ВКС России. Так в 2017 году посетители выставки смогли увидеть выступления групп «Русские витязи», «Соколы России» и «Стрижи», а также ознакомиться с самолетами, стоящими на вооружении Воздушно-космических сил.
Использованы фотографии:
https://www.aviasalon.com
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