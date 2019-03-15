ВВС США заказали разработку новых катапультных кресел
Военно-воздушные силы США объявили тендер на разработку и производство новых катапультных кресел сразу для нескольких типов самолетов, передает интернет-издание "Nplus1" со ссылкой на Flightglobal.
Американские ВВС объявили тендер на новые катапультные кресла. На первом этапе военные намерены составить список возможных разработчиков и их возможности для начала разработки. После этого начнется прием заявок на участие в тендере.
На сегодняшний день большинство американских военных самолетов оборудованы катапультными креслами ACES II, разработанными в начале 1990-х годов. Кресло позволяет катапультировать летчика с массой тела от от 46,7 до 111,1 кг с автоматически регулируемой тягой в зависимости от массы тела. ACES II допускает катапультирование на нулевой высоте и нулевой скорости. Максимальная скорость, на которой возможно катапультирование, составляет 1,1 тысячи км/час. Допускается катапультирование и из перевернутого самолета, но не ниже 43 метров от земли и не больше 277,8 км/час.
Кресла ACES II стоят на истребителях F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, штурмовиках A-10 Thunderbolt II и бомбардировщиках B-1B Lancer и B-2 Spirit.
Новые кресла, которые хотят получить ВВС США, должны будут устанавливаться на все вышеперечисленные самолеты, кроме бомбардировщиков В-2, обеспечивать катапультирование с грузом от 62,6 до 153 кг (летчик+экипировка+спасательный набор) на скорости не менее 1,1 тысяч км/час и на высоте от 0 до 18,3 тысячи метров. При этом парашют системы должен обеспечивать скорость вертикального снижения не более 7 метров в секунду и позволять управлять снижением.
Американские ВВС объявили тендер на новые катапультные кресла. На первом этапе военные намерены составить список возможных разработчиков и их возможности для начала разработки. После этого начнется прием заявок на участие в тендере.
На сегодняшний день большинство американских военных самолетов оборудованы катапультными креслами ACES II, разработанными в начале 1990-х годов. Кресло позволяет катапультировать летчика с массой тела от от 46,7 до 111,1 кг с автоматически регулируемой тягой в зависимости от массы тела. ACES II допускает катапультирование на нулевой высоте и нулевой скорости. Максимальная скорость, на которой возможно катапультирование, составляет 1,1 тысячи км/час. Допускается катапультирование и из перевернутого самолета, но не ниже 43 метров от земли и не больше 277,8 км/час.
Кресла ACES II стоят на истребителях F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, штурмовиках A-10 Thunderbolt II и бомбардировщиках B-1B Lancer и B-2 Spirit.
Новые кресла, которые хотят получить ВВС США, должны будут устанавливаться на все вышеперечисленные самолеты, кроме бомбардировщиков В-2, обеспечивать катапультирование с грузом от 62,6 до 153 кг (летчик+экипировка+спасательный набор) на скорости не менее 1,1 тысяч км/час и на высоте от 0 до 18,3 тысячи метров. При этом парашют системы должен обеспечивать скорость вертикального снижения не более 7 метров в секунду и позволять управлять снижением.
- Использованы фотографии:
- Martin-Baker
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