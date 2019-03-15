ВВС США нанесли удар по афганским солдатам

Кабул и Вашингтон расследуют удар США, нанесенный по афганской военной базе на юге страны. В результате бомбежки погибли по меньшей мере пять местных военнослужащих.Солдаты были убиты в результате т.н. «дружественного огня» в среду. Миссия должна была стать точечным авиаударом поддержки солдат, сражающихся с повстанцами в районе города Тарин-Кот в провинции Урузган.Ранее министерство обороны Соединенных Штатов сообщило, что гибель людей произошла в результате недопонимания между афганскими войсками на земле и американскими ВВС.Военно-воздушные силы нанесли удар близ контрольно-пропускного пункта афганской армии после того, как местные военнослужащие, находившиеся там, вступили в перестрелку с объединенной колонной сил США и Афганистана.Местный депутат Обайдулла Барекзай рассказал агентству Associated Press, что афганские солдаты на базе в Тарин-Кот посчитали, что приближающийся к базе конвой, двигавшийся в режиме затемнения, состоит из талибов, и открыли огонь на поражение.Барекзай заявил, что сторонники движения Талибан часто «путешествуют» в автоколоннах с выключенными фарами. Талибы контролируют обширные районы провинции Урузган, и афганские силы безопасности ожидали возможного нападения.После начала обстрела военнослужащие Соединенных Штатов, находившиеся в конвое, вызвали воздушную поддержку. Удар пришелся по базе афганской армии, расположенной всего в 4 километрах от дома губернатора, но в других сообщениях говорится, что бомбежка пришлась на другую точку, поскольку недавно блокпост был перенесен с одного места на другое.Несмотря на интенсивные переговоры между США и талибами о прекращении 17-летней войны в Афганистане, повстанцы совершают почти ежедневные нападения по всей стране, в основном нацеленные на государственных чиновников и силы безопасности, и число жертв в последнее время только растет.Тем временем в столице северной провинции Балх магазины и предприятия были закрыты в рамках общегородской забастовки. Она прошла в знак протеста против прибытия нового начальника полиции провинции, назначение которого состоялось несмотря на протест бывшего губернатора и влиятельного полевого командира Атто Мухаммеди Нура.Новый начальник полиции Абдул Ракиб Мубарез приземлился в аэропорту в Мазари-Шарифе в четверг, но полиция заблокировала ему путь в город, в котором Мубарез должен был занять свой пост. Противостояние переросло в перестрелку между правительственными войсками и ополченцами, преданными полевому командиру. Стрельба продолжалась несколько часов.В итоге 25 ополченцев были заключены в тюрьму, один из сотрудников правительственных сил безопасности был ранен.Ситуация может перерасти в тотальную вражду между президентом Афганистана Ашрафом Гани и Нуром, полевым командиром, влияние которого особенно сильно в провинции Балх. Атто Мухаммеди Нур также являлся видным членом так называемого Северного альянса, который возглавлял Ахмад Шах Масуд.Несколько лет назад Афганистан узаконил отряды местных полевых командиров, многие из которых заняли правительственные посты после свержения талибов. Первоначально, после падения движения «Талибан» (*запрещена в РФ) в 2001 году, Организация Объединенных Наций рекомендовала разоружить все ополченцев, но по мере ухудшения ситуации с безопасностью в стране многие боевики, как лояльные правительству, так и поддерживающие оппозицию, заново собрали и вооружили сторонников.Нур призвал к закрытию всего города и требует, чтобы Гани отказался от назначения Мубареза. Так же бывший губернатор требует чтобы президент, в соответствии с данным ему обещанием, поставил бы на пост начальника полиции назначенца, рекомендованного Нуром.