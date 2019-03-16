Когда мы говорим о «холодной войне», то имеем в виду противостояние двух сверхдержав США и СССР во второй половине 20 века.Историк Леонид Млечин использует этот термин для описания политических бурь, ни на минуту не утихающих на американском континенте. Эта «холодная война» сейчас идёт внутри самих Соединённых Штатов, именно она расколола американское общество.По мнению Млечина, в США идёт борьба между капитализмом и социализмом. Эта борьба навеяна, прежде всего, личностью американского президента Дональда Трампа.Неужели был прав Молотов, который в бытность министром иностранных дел приезжал в США и говорил, что Америка является самым подходящим местом для торжества социализма.Однако Леонид Млечин советует не торопиться в своих выводах.Когда американцы говорят о социализме, они не имеют в виду социализм советского образца, когда государство берёт на себя управление всем. Речь идёт больше о социализме скандинавского типа, когда берутся большие налоги, и на эти налоги создаются совершенные системы социальной помощи: высокие пенсии, замечательное здравоохранение, пособие нуждающимся и т.д.В Америке же всегда торжествовал совсем другой принцип: не забирать деньги у тех, кто в состоянии их создавать, а наоборот, давать деньги тем, кто умеет ими пользоваться. Другими словами, сокращать налоги и, тем самым, давать возможность развиваться. Но до Трампа эта политика начала испытывать трудности. И именно её придерживается сегодня американский лидер - политики, которая сегодня имеет невероятный успех. То есть именно Трамп ведёт США к социализму. Парадоксально, но что-то в этом есть.Почему же тогда такая политика Трампа вызывает недовольство у немалой части американского общества?