МИД Украины обвинил Россию в подготовке наступления с моря
Перекрытие Россией в 2018 году Керченского пролива и последовавший затем инцидент с задержанием украинских судов являются предпосылкой нападения на Украину с моря, приводит ТСН заявление директора политического департамента украинского МИД Алексея Макеева.
Выступая на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, Макеев заявил, что действия россиян во время инцидента, закончившиеся задержанием трех украинских судов вместе с экипажами, нельзя назвать «случайными и спонтанными».
– сказал украинский дипломат.
Он отметил, что слово «санкции» в Брюсселе и в других европейских столицах «стало, к сожалению, непопулярным».
– заключил Макеев.
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, которых посчитал виновными в «керченском» инциденте. Ограничительные меры планируют ввести также и США. Их санкции могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор РФ.
Выступая на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, Макеев заявил, что действия россиян во время инцидента, закончившиеся задержанием трех украинских судов вместе с экипажами, нельзя назвать «случайными и спонтанными».
Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины в нарушение резолюции Генассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и вести переговоры с ней нужно с позиции силы
– сказал украинский дипломат.
Он отметил, что слово «санкции» в Брюсселе и в других европейских столицах «стало, к сожалению, непопулярным».
Но, пожалуйста, поймите, что Россия создает условия для нападения с моря, а санкции – это единственный мирный инструмент, который может остановить российские военные действия и агрессию
– заключил Макеев.
Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, которых посчитал виновными в «керченском» инциденте. Ограничительные меры планируют ввести также и США. Их санкции могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор РФ.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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