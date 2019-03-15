МИД Украины обвинил Россию в подготовке наступления с моря

Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины в нарушение резолюции Генассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и вести переговоры с ней нужно с позиции силы

Но, пожалуйста, поймите, что Россия создает условия для нападения с моря, а санкции – это единственный мирный инструмент, который может остановить российские военные действия и агрессию