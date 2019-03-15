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МИД Украины обвинил Россию в подготовке наступления с моря

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Перекрытие Россией в 2018 году Керченского пролива и последовавший затем инцидент с задержанием украинских судов являются предпосылкой нападения на Украину с моря, приводит ТСН заявление директора политического департамента украинского МИД Алексея Макеева.

МИД Украины обвинил Россию в подготовке наступления с моря



Выступая на специальном совместном заседании комитета Европарламента по иностранным делам, Макеев заявил, что действия россиян во время инцидента, закончившиеся задержанием трех украинских судов вместе с экипажами, нельзя назвать «случайными и спонтанными».

Это можно рассматривать только как акт агрессии против Украины в нарушение резолюции Генассамблеи ООН 1974 года. Россия понимает только силу и вести переговоры с ней нужно с позиции силы


– сказал украинский дипломат.

Он отметил, что слово «санкции» в Брюсселе и в других европейских столицах «стало, к сожалению, непопулярным».

Но, пожалуйста, поймите, что Россия создает условия для нападения с моря, а санкции – это единственный мирный инструмент, который может остановить российские военные действия и агрессию


– заключил Макеев.

Напомним, ранее Евросоюз ввел санкции против восьми россиян, которых посчитал виновными в «керченском» инциденте. Ограничительные меры планируют ввести также и США. Их санкции могут затронуть не менее 24 российских офицеров и весь судостроительный сектор РФ.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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