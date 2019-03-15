Польские СМИ заявили об отказе США в размещении постоянной военной базы
В Польше не будет постоянной американской военной базы, Вашингтон отказал Варшаве в увеличении военного присутствия в стране, пишет издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Польши.
Источник газеты сообщил, что польскому правительству не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на своих условиях, а то что предлагает США, "не совсем совпадает с ожиданиями Варшавы". Вместо военной базы в дальнейшем предполагается небольшое увеличение количества военнослужащих США в стране и расширение складов техники на польской территории. Более того, Пентагон сократит расходы на восточном фланге НАТО на 10 процентов, Польша получит 323 млн долларов, а Украина - 250 млн.
Между тем в США сообщают, что продолжают вести переговоры с Польшей о размещении на ее территории американской военной базы. В среду замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве встречу, в ходе которой польским властям было сделано "довольно серьезное предложение", которое они "обдумывают".
На сегодняшний день в Польше расквартированы около 4,5 тысяч американских военнослужащих в составе бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы. Состав новой базы планируется сделать смешанным. При этом в Конгрессе многие выражают недовольство возможным решением Трампа по размещению базы США в Польше.
Источник газеты сообщил, что польскому правительству не удалось уговорить Вашингтон создать постоянную военную базу на своих условиях, а то что предлагает США, "не совсем совпадает с ожиданиями Варшавы". Вместо военной базы в дальнейшем предполагается небольшое увеличение количества военнослужащих США в стране и расширение складов техники на польской территории. Более того, Пентагон сократит расходы на восточном фланге НАТО на 10 процентов, Польша получит 323 млн долларов, а Украина - 250 млн.
Между тем в США сообщают, что продолжают вести переговоры с Польшей о размещении на ее территории американской военной базы. В среду замминистра обороны США Джон Руд провел в Варшаве встречу, в ходе которой польским властям было сделано "довольно серьезное предложение", которое они "обдумывают".
На сегодняшний день в Польше расквартированы около 4,5 тысяч американских военнослужащих в составе бронетанковой бригады армии США и многонациональной батальонной группы. Состав новой базы планируется сделать смешанным. При этом в Конгрессе многие выражают недовольство возможным решением Трампа по размещению базы США в Польше.
- Использованы фотографии:
- https://racurs.ua/
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