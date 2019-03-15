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Западные страны не увидели в Сирии условий для восстановления

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США, Британия, Франция и Германия не считают, что в Сирии созданы условия для восстановления нормальной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление указанных стран в связи с 8-й годовщиной конфликта в республике.




В документе отмечается, что страны продолжат добиваться привлечения к ответственности виновных за совершенные в ходе конфликта преступления.

Москва и Дамаск должны уважать право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой, прекратить делать вид, что уже созданы необходимые условия для восстановления и нормализации обстановки


– говорится в заявлении.

По словам авторов, Дамаск и его союзники пытаются убедить мир в том, что конфликт завершился и жизнь вернулась в нормальное русло, однако это далеко от истины: реальность такова, что угнетение сирийского народа правительством не прекратилось.

Представители стран также подчеркнули, что не будут рассматривать вопрос о предоставлении Сирии какой-либо помощи для восстановления инфраструктуры до тех пор, пока не будет начат «подлинный и необратимый политический процесс».

Напомним, в прошлом году Башар Асад заявил, что сирийское правительство не собирается привлекать США и европейские страны к проектам по восстановлению страны. По его словам, Дамаск будет полагаться на собственные силы, а в тяжелых ситуациях – на помощь друзей.

В конце прошлого года СМИ сообщили, что в восстановлении арабской республики примут участие около ста российских частных компаний.
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https://varlamov.ru
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