Западные страны не увидели в Сирии условий для восстановления

Москва и Дамаск должны уважать право сирийских беженцев на добровольное и безопасное возвращение домой, прекратить делать вид, что уже созданы необходимые условия для восстановления и нормализации обстановки

США, Британия, Франция и Германия не считают, что в Сирии созданы условия для восстановления нормальной жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление указанных стран в связи с 8-й годовщиной конфликта в республике.В документе отмечается, что страны продолжат добиваться привлечения к ответственности виновных за совершенные в ходе конфликта преступления.– говорится в заявлении.По словам авторов, Дамаск и его союзники пытаются убедить мир в том, что конфликт завершился и жизнь вернулась в нормальное русло, однако это далеко от истины: реальность такова, что угнетение сирийского народа правительством не прекратилось.Представители стран также подчеркнули, что не будут рассматривать вопрос о предоставлении Сирии какой-либо помощи для восстановления инфраструктуры до тех пор, пока не будет начат «подлинный и необратимый политический процесс».Напомним, в прошлом году Башар Асад заявил, что сирийское правительство не собирается привлекать США и европейские страны к проектам по восстановлению страны. По его словам, Дамаск будет полагаться на собственные силы, а в тяжелых ситуациях – на помощь друзей.В конце прошлого года СМИ сообщили, что в восстановлении арабской республики примут участие около ста российских частных компаний.