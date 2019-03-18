Неатомные подводные лодки Agosta 90B. Французский проект для пакистанского флота
С конца девяностых годов в составе военно-морских сил Пакистана несут службу неатомные подводные лодки проекта Agosta 90B французской разработки. Эти корабли и контракт на их постройку имеют весьма интересную историю, отголоски которой еще долго влияли на политическую обстановку во Франции. Сами подлодки не менее серьезно влияют на стратегическую обстановку в своем регионе. Несмотря на свою малую численность, Agosta 90B обеспечивают пакистанскому флоту определенные преимущества перед вероятным противником.
Контракт и коррупция
В конце семидесятых годов Пакистан и Франция подписали контракт на поставку двух французских ДЭПЛ типа Agosta-70. Эти лодки изначально строились для ЮАР, но санкции ООН не позволили передать их заказчику. Интерес к уже построенным кораблям проявил Пакистан, и вскоре они вошли в состав его военно-морских сил. Так началось сотрудничество Исламабада и Парижа в сфере подводного кораблестроения.
В 1992 году стартовали новые двусторонние переговоры, целью которых было приобретение еще нескольких подлодок для пакистанского ВМС. В сентябре 1994-го был подписан контракт о совместном производстве трех субмарин нового проекта Agosta 90B. В соответствии с соглашением, головную подлодку серии должна была построить Франция. Также от нее требовалось передать Пакистану технологии и документацию для строительства еще двух и помочь с поставкой части агрегатов. Стоимость контракта почти достигла 1 млрд долларов США.
Через несколько лет после подписания контракта разразился скандал. Оказалось, что французская сторона через соответствующие организации и официальных лиц лоббировала проект «Агоста» и решала такие задачи не вполне законными методами. Часть средств, уплаченных за три подлодки, разошлась по счетам различных лиц в Пакистане и Франции. В зарубежной прессе эта история получила название «Дело Карачи». Те или иные отголоски той ситуации имели место и через два десятилетия после подписания контракта на подлодки.
Строительство
В соответствии с пакистано-французским договором, строительство первой подлодки возлагалось на компанию DCNS (ныне Naval Group), а именно на завод DCN Cherbourg. Закладка головной подлодки Agosta 90B для Пакистана состоялась 15 июля 1995 года. Впоследствии, после принятия в боевой состав ВМС Пакистана, корабль получил имя PNS Khalid (S-137).
Строительство продолжалось до декабря 1998 года. Еще несколько месяцев ушли на ходовые испытания, и 6 сентября 1999-го военно-морские силы Пакистана подписали акт о приемке. В декабре на подлодке подняли флаг, и она начала службу.
Вторая подлодка серии, PNS Saad (S-138), должна была строиться совместными усилиями. В Шербуре изготовили часть агрегатов корпуса и других изделий, предназначенных для отправки в Карачи. Пакистанский завод Karachi Shipyard and Engineering Works Ltd. выполнил окончательную сборку лодки. Закладка лодки «Саад» состоялась в июне 1998 года, спуск на воду – в августе 2002-го. Заказчику ее сдали в самом конце 2003 года.
1 марта 1997 года в Карачи состоялась закладка третьей подлодки PNS Hamza (S-139). Ее строительство являлось задачей пакистанской промышленности, хотя французские специалисты оказывали определенную помощь. Первую подлодку собственной сборки Пакистан спустил на воду только летом 2006 года. Испытания завершились осенью 2008-го. Вскоре ВМС Пакистана начали ее эксплуатацию.
Со сдачей третьей субмарины строительство серийных Agosta 90B завершилось. Пакистан оказался первым и последним заказчиком таких подлодок. Другие заказы не поступали и, по всей видимости, уже никогда не появятся.
Следует отметить, что три подлодки типа Agosta 90B отличались по своей конструкции, в первую очередь по типу энергетической установки. Первые два корабля получили только дизель-электрические системы, а третий сразу оснастили комбинированной установкой с дизельными двигателями и ВНЭУ. В 2011 году «Халид» и «Саад» прошли модернизацию, в ходе которой лишились части агрегатов дизель-электрической установки – вместо них разместили ВНЭУ.
В 2018 году ВМС Пакистана подписали контракт на модернизацию двух первых подлодок Agosta 90B. Он предусматривает замену части радиоэлектронного оборудования и вооружения с целью повышения основных характеристик. Контракт на проведение работ получила турецкая компания STM. Примечательно, что французские судостроители из DCNS тоже участвовали в тендере, но проиграли.
На данный момент субмарины Khalid и Saad находятся в Турции. Службу несет только третий представитель серии, Hamza. В 2020-21 годах две отремонтированные и модернизированные подлодки вернут в Пакистан. Вероятно, после этого будет проведена модернизация третьей «Агосты-90Б».
Особенности конструкции
Проект Agosta 90B был создан на основе предыдущего Agosta-70 путем его переработки с использованием современных материалов и технологий. Это позволило сохранить часть решений и тем самым упростить строительство. В то же время, новые компоненты и технологии обеспечили значительный прирост тактико-технических характеристик.
Лодки Agosta 90B имеют двухкорпусную конструкцию с разделением прочного корпуса на отсеки. Общая длина корабля – 76 м, ширина – 6,8 м. Водоизмещение в надводном положении – 1595 т, в подводном – 2083 т. Прочный корпус усилили за счет применения новых сплавов, что позволило довести рабочую глубину до 350-400 м.
Корабль в море. Фото Naval-technology.com
Сейчас три пакистанские субмарины имеют комбинированную энергетическую установку, включающую дизели и воздухонезависимые двигатели. ДЭУ включает пару двигателей SEMT-Pielstick 16 PA4 V 185 VG общей мощностью 3600 л.с. и ходовой электродвигатель фирмы Jeumont Schneider мощностью 3400 л.с., связанный с единственным гребным винтом, а также 160 аккумуляторов. До установки ВНЭУ две подлодки серии несли увеличенное количество аккумуляторных батарей. Для их размещения использовались объемы, изначально выделенные под ВНЭУ.
После модернизации 2011 года все корабли имеют дополнительную ВНЭУ типа MESMA (Module d’Energie Sous-Marine Autonome – «Автономная энергоустановка подлодки»). Это изделие является совместной разработкой нескольких французских компаний. Интересно, что при создании отдельных компонентов ВНЭУ использовались наработки по ракетно-космической тематике.
Система MESMA строится с применением камеры сгорания, в которую подаются этанол и сжиженный кислород. Парогазовая смесь из камеры сгорания поступает в парогенератор. Водяной пар из последнего идет на турбину с номинальной мощностью более 200 кВт. Отработанный пар конденсируется и возвращается в парогенератор. Выхлоп от камеры сгорания с высокой температурой и давлением может выбрасываться за борт. Электроэнергия от турбины и генератора поступает в аккумуляторы или на ходовой двигатель.
По данным разработчиков, изделие MESMA имеет КПД не менее 20% и отличается минимальным расходом топлива. В рекламных материалах такая установка сравнивается с атомным реактором – их отличает только источник тепла для работы механизмов.
Центральный пост корабля. Фото Naval-technology.com
В надводном положении неатомные подлодки типа Agosta 90B могут развивать скорость 12 узлов. Скорость в подводном положении превышает 20 узлов. Экономическая скорость в 9 узлов при использовании дизелей обеспечивает дальность хода до 10 тыс. морских миль. При использовании ВНЭУ подводная скорость ограничена 3-4 узлами. Дальность хода – 1500 миль, продолжительность подводного плавания – не менее 18 суток. Таким образом, по заявленным ходовым характеристикам французские подлодки являются одними из лучших в мире.
Основным средством наблюдения за обстановкой у Agosta 90B является гидроакустический комплекс Thales TSM 223 французского производства. В корме помещается гибкая буксируемая антенна. Также предусматривается использование оптического перископа и радиолокационной станции. В рамках текущей модернизации осуществляется замена части этой аппаратуры. В частности, теперь две субмарины будут нести РЛС Kelvin Hughes SharpEye и полноценный блок оптико-электронного оборудования Airbus OMS 200 на телескопической мачте, призванный дополнить стандартный перископ.
Основное вооружение лодок Agosta 90B – четыре носовых торпедных аппарата калибра 533 мм. С их помощью используется современное торпедное вооружение зарубежного производства. Также аппараты являются пусковыми установками для противокорабельных ракет SM-29 Exoset. Общий боекомплект в носовом отсеке – до 20 ракет или торпед. Возможно применение морских мин, до 28 единиц. По разным данным, в настоящее время ведутся работы по адаптации крылатых ракет Babur-III для использования на подлодках «Агоста». Так, в 2017 году сообщалось о проведении испытательного пуска такой ракеты с неназванной подводной платформы.
Сбор и обработка данных, а также управление всеми бортовыми системами осуществляется комплексом UDS SUBTICS Mk 2. Значительная часть задач по контролю и управлению возлагается на автоматику, что позволило сократить нагрузку на экипаж, а также уменьшить его численность. Экипаж включает 36 человек, в том числе 7 офицеров. Для сравнения, ДЭПЛ типа Agosta-70 требовали экипаж из 54 человек. Автономность по запасам продовольствия для экипажа – 90 суток.
Сила регионального масштаба
В настоящее время в списках ВМС Пакистана имеется две старые дизель-электрической подлодки типа Agosta-70 и три относительно новые субмарины Agosta 90B. Вместе они составляют не самые многочисленные, но достаточно мощные пакистанские подводные силы. Они достаточны для защиты морских границ страны от нападения надводных кораблей или подлодок, а кроме того, сами могут выполнять удары по объектам противника на значительных удалениях от баз.
Важнейшей особенностью французского проекта, реализованного при участии пакистанских судостроителей, является применение комбинированной энергоустановки с воздухонезависимой частью. Это резко повышает реальные технические и боевые характеристики. В зависимости от текущих условий и особенностей операции, неатомная подлодка типа Agosta 90B вполне способна стать серьезным конкурентом и соперником даже для АПЛ противника.
Подлодки «Агоста-90Б» закладывались и строились с середины девяностых годов, из-за чего их уже нельзя назвать в полной мере современными. Заявленный состав вооружения может приводить к сомнениям в отношении боевой эффективности. Тем не менее, необходимо учитывать не только характеристики подлодок ВМС Пакистана, но и возможности соседних стран. Флоты других государств региона, в том числе основного стратегического противника в лице Индии, не могут претендовать на мировое лидерство. Как следствие, требования к пакистанским подлодкам известным образом сокращаются.
Если учитывать текущий уровень развития флотов региона, подлодки PNS Khalid (S-137), PNS Saad (S-138) и PNS Hamza (S-139) оказываются весьма серьезной силой, способной решать поставленные задачи. Впрочем, реальные возможности подводных сил Пакистана пока серьезно ограничены. До 2020-21 годов две лодки из трех имеющихся будут проходить ремонт, из-за чего в строю остается только один современный корабль, дополненный двумя устаревшими.
Через несколько лет Пакистан восстановит свои подводные силы, причем две из пяти субмарин будут иметь новейшее бортовое оборудование, что известным образом скажется на их боевом потенциале. Странам региона необходимо учитывать это и готовиться к новой угрозе. Пакистан не может позволить себе крупные и мощные военно-морские силы и действует, исходя их имеющихся возможностей. И даже в такой ситуации его подлодки могут угрожать вероятному противнику. Впрочем, реальная эффективность подводных сил в целом и неатомных лодок Agosta 90B в частности может зависеть от ряда факторов и серьезно отличаться от ожидаемой.
По материалам сайтов:
https://naval-technology.com/
https://navyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
http://hisutton.com/
https://thediplomat.com/
http://ng.ru/
https://naval-group.com/
https://stm.com.tr/
Контракт и коррупция
В конце семидесятых годов Пакистан и Франция подписали контракт на поставку двух французских ДЭПЛ типа Agosta-70. Эти лодки изначально строились для ЮАР, но санкции ООН не позволили передать их заказчику. Интерес к уже построенным кораблям проявил Пакистан, и вскоре они вошли в состав его военно-морских сил. Так началось сотрудничество Исламабада и Парижа в сфере подводного кораблестроения.
В 1992 году стартовали новые двусторонние переговоры, целью которых было приобретение еще нескольких подлодок для пакистанского ВМС. В сентябре 1994-го был подписан контракт о совместном производстве трех субмарин нового проекта Agosta 90B. В соответствии с соглашением, головную подлодку серии должна была построить Франция. Также от нее требовалось передать Пакистану технологии и документацию для строительства еще двух и помочь с поставкой части агрегатов. Стоимость контракта почти достигла 1 млрд долларов США.
Через несколько лет после подписания контракта разразился скандал. Оказалось, что французская сторона через соответствующие организации и официальных лиц лоббировала проект «Агоста» и решала такие задачи не вполне законными методами. Часть средств, уплаченных за три подлодки, разошлась по счетам различных лиц в Пакистане и Франции. В зарубежной прессе эта история получила название «Дело Карачи». Те или иные отголоски той ситуации имели место и через два десятилетия после подписания контракта на подлодки.
Строительство
В соответствии с пакистано-французским договором, строительство первой подлодки возлагалось на компанию DCNS (ныне Naval Group), а именно на завод DCN Cherbourg. Закладка головной подлодки Agosta 90B для Пакистана состоялась 15 июля 1995 года. Впоследствии, после принятия в боевой состав ВМС Пакистана, корабль получил имя PNS Khalid (S-137).
Строительство продолжалось до декабря 1998 года. Еще несколько месяцев ушли на ходовые испытания, и 6 сентября 1999-го военно-морские силы Пакистана подписали акт о приемке. В декабре на подлодке подняли флаг, и она начала службу.
Вторая подлодка серии, PNS Saad (S-138), должна была строиться совместными усилиями. В Шербуре изготовили часть агрегатов корпуса и других изделий, предназначенных для отправки в Карачи. Пакистанский завод Karachi Shipyard and Engineering Works Ltd. выполнил окончательную сборку лодки. Закладка лодки «Саад» состоялась в июне 1998 года, спуск на воду – в августе 2002-го. Заказчику ее сдали в самом конце 2003 года.
1 марта 1997 года в Карачи состоялась закладка третьей подлодки PNS Hamza (S-139). Ее строительство являлось задачей пакистанской промышленности, хотя французские специалисты оказывали определенную помощь. Первую подлодку собственной сборки Пакистан спустил на воду только летом 2006 года. Испытания завершились осенью 2008-го. Вскоре ВМС Пакистана начали ее эксплуатацию.
Со сдачей третьей субмарины строительство серийных Agosta 90B завершилось. Пакистан оказался первым и последним заказчиком таких подлодок. Другие заказы не поступали и, по всей видимости, уже никогда не появятся.
Следует отметить, что три подлодки типа Agosta 90B отличались по своей конструкции, в первую очередь по типу энергетической установки. Первые два корабля получили только дизель-электрические системы, а третий сразу оснастили комбинированной установкой с дизельными двигателями и ВНЭУ. В 2011 году «Халид» и «Саад» прошли модернизацию, в ходе которой лишились части агрегатов дизель-электрической установки – вместо них разместили ВНЭУ.
В 2018 году ВМС Пакистана подписали контракт на модернизацию двух первых подлодок Agosta 90B. Он предусматривает замену части радиоэлектронного оборудования и вооружения с целью повышения основных характеристик. Контракт на проведение работ получила турецкая компания STM. Примечательно, что французские судостроители из DCNS тоже участвовали в тендере, но проиграли.
На данный момент субмарины Khalid и Saad находятся в Турции. Службу несет только третий представитель серии, Hamza. В 2020-21 годах две отремонтированные и модернизированные подлодки вернут в Пакистан. Вероятно, после этого будет проведена модернизация третьей «Агосты-90Б».
Особенности конструкции
Проект Agosta 90B был создан на основе предыдущего Agosta-70 путем его переработки с использованием современных материалов и технологий. Это позволило сохранить часть решений и тем самым упростить строительство. В то же время, новые компоненты и технологии обеспечили значительный прирост тактико-технических характеристик.
Лодки Agosta 90B имеют двухкорпусную конструкцию с разделением прочного корпуса на отсеки. Общая длина корабля – 76 м, ширина – 6,8 м. Водоизмещение в надводном положении – 1595 т, в подводном – 2083 т. Прочный корпус усилили за счет применения новых сплавов, что позволило довести рабочую глубину до 350-400 м.
Корабль в море. Фото Naval-technology.com
Сейчас три пакистанские субмарины имеют комбинированную энергетическую установку, включающую дизели и воздухонезависимые двигатели. ДЭУ включает пару двигателей SEMT-Pielstick 16 PA4 V 185 VG общей мощностью 3600 л.с. и ходовой электродвигатель фирмы Jeumont Schneider мощностью 3400 л.с., связанный с единственным гребным винтом, а также 160 аккумуляторов. До установки ВНЭУ две подлодки серии несли увеличенное количество аккумуляторных батарей. Для их размещения использовались объемы, изначально выделенные под ВНЭУ.
После модернизации 2011 года все корабли имеют дополнительную ВНЭУ типа MESMA (Module d’Energie Sous-Marine Autonome – «Автономная энергоустановка подлодки»). Это изделие является совместной разработкой нескольких французских компаний. Интересно, что при создании отдельных компонентов ВНЭУ использовались наработки по ракетно-космической тематике.
Система MESMA строится с применением камеры сгорания, в которую подаются этанол и сжиженный кислород. Парогазовая смесь из камеры сгорания поступает в парогенератор. Водяной пар из последнего идет на турбину с номинальной мощностью более 200 кВт. Отработанный пар конденсируется и возвращается в парогенератор. Выхлоп от камеры сгорания с высокой температурой и давлением может выбрасываться за борт. Электроэнергия от турбины и генератора поступает в аккумуляторы или на ходовой двигатель.
По данным разработчиков, изделие MESMA имеет КПД не менее 20% и отличается минимальным расходом топлива. В рекламных материалах такая установка сравнивается с атомным реактором – их отличает только источник тепла для работы механизмов.
Центральный пост корабля. Фото Naval-technology.com
В надводном положении неатомные подлодки типа Agosta 90B могут развивать скорость 12 узлов. Скорость в подводном положении превышает 20 узлов. Экономическая скорость в 9 узлов при использовании дизелей обеспечивает дальность хода до 10 тыс. морских миль. При использовании ВНЭУ подводная скорость ограничена 3-4 узлами. Дальность хода – 1500 миль, продолжительность подводного плавания – не менее 18 суток. Таким образом, по заявленным ходовым характеристикам французские подлодки являются одними из лучших в мире.
Основным средством наблюдения за обстановкой у Agosta 90B является гидроакустический комплекс Thales TSM 223 французского производства. В корме помещается гибкая буксируемая антенна. Также предусматривается использование оптического перископа и радиолокационной станции. В рамках текущей модернизации осуществляется замена части этой аппаратуры. В частности, теперь две субмарины будут нести РЛС Kelvin Hughes SharpEye и полноценный блок оптико-электронного оборудования Airbus OMS 200 на телескопической мачте, призванный дополнить стандартный перископ.
Основное вооружение лодок Agosta 90B – четыре носовых торпедных аппарата калибра 533 мм. С их помощью используется современное торпедное вооружение зарубежного производства. Также аппараты являются пусковыми установками для противокорабельных ракет SM-29 Exoset. Общий боекомплект в носовом отсеке – до 20 ракет или торпед. Возможно применение морских мин, до 28 единиц. По разным данным, в настоящее время ведутся работы по адаптации крылатых ракет Babur-III для использования на подлодках «Агоста». Так, в 2017 году сообщалось о проведении испытательного пуска такой ракеты с неназванной подводной платформы.
Сбор и обработка данных, а также управление всеми бортовыми системами осуществляется комплексом UDS SUBTICS Mk 2. Значительная часть задач по контролю и управлению возлагается на автоматику, что позволило сократить нагрузку на экипаж, а также уменьшить его численность. Экипаж включает 36 человек, в том числе 7 офицеров. Для сравнения, ДЭПЛ типа Agosta-70 требовали экипаж из 54 человек. Автономность по запасам продовольствия для экипажа – 90 суток.
Сила регионального масштаба
В настоящее время в списках ВМС Пакистана имеется две старые дизель-электрической подлодки типа Agosta-70 и три относительно новые субмарины Agosta 90B. Вместе они составляют не самые многочисленные, но достаточно мощные пакистанские подводные силы. Они достаточны для защиты морских границ страны от нападения надводных кораблей или подлодок, а кроме того, сами могут выполнять удары по объектам противника на значительных удалениях от баз.
Важнейшей особенностью французского проекта, реализованного при участии пакистанских судостроителей, является применение комбинированной энергоустановки с воздухонезависимой частью. Это резко повышает реальные технические и боевые характеристики. В зависимости от текущих условий и особенностей операции, неатомная подлодка типа Agosta 90B вполне способна стать серьезным конкурентом и соперником даже для АПЛ противника.
Подлодки «Агоста-90Б» закладывались и строились с середины девяностых годов, из-за чего их уже нельзя назвать в полной мере современными. Заявленный состав вооружения может приводить к сомнениям в отношении боевой эффективности. Тем не менее, необходимо учитывать не только характеристики подлодок ВМС Пакистана, но и возможности соседних стран. Флоты других государств региона, в том числе основного стратегического противника в лице Индии, не могут претендовать на мировое лидерство. Как следствие, требования к пакистанским подлодкам известным образом сокращаются.
Если учитывать текущий уровень развития флотов региона, подлодки PNS Khalid (S-137), PNS Saad (S-138) и PNS Hamza (S-139) оказываются весьма серьезной силой, способной решать поставленные задачи. Впрочем, реальные возможности подводных сил Пакистана пока серьезно ограничены. До 2020-21 годов две лодки из трех имеющихся будут проходить ремонт, из-за чего в строю остается только один современный корабль, дополненный двумя устаревшими.
Через несколько лет Пакистан восстановит свои подводные силы, причем две из пяти субмарин будут иметь новейшее бортовое оборудование, что известным образом скажется на их боевом потенциале. Странам региона необходимо учитывать это и готовиться к новой угрозе. Пакистан не может позволить себе крупные и мощные военно-морские силы и действует, исходя их имеющихся возможностей. И даже в такой ситуации его подлодки могут угрожать вероятному противнику. Впрочем, реальная эффективность подводных сил в целом и неатомных лодок Agosta 90B в частности может зависеть от ряда факторов и серьезно отличаться от ожидаемой.
По материалам сайтов:
https://naval-technology.com/
https://navyrecognition.com/
https://globalsecurity.org/
http://hisutton.com/
https://thediplomat.com/
http://ng.ru/
https://naval-group.com/
https://stm.com.tr/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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