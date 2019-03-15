США ужесточили антироссийские санкции в связи с Керченскими событиями

Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия и ввели санкции против шести российских оборонных компаний; двух физических лиц, вовлеченных в фиктивные "выборы" в подконтрольной России восточной Украине и и двух российских энергетических и строительных компаний, работающих в Крыму в ответ на ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября

Вслед за Евросоюзом о введенных санкциях против России отчитались и Соединенные Штаты. Министерство финансов США в пятницу ужесточило антироссийские санкции и внесли в черный список шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом сообщается в заявлении Минфина США.В обновленные санкционные списки США попали: Геннадий Медведев - замруководителя Пограничной службы ФСБ РФ; Сергей Станкевич - контр-адмирал, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму; Руслан Ромашкин - капитан первого ранга, начальник службы пограничного управления ФСБ по Крыму; Андрей Шеин - капитан первого ранга, заместитель начальника пограничного управления ФСБ РФ; Алексей Найденко - заместитель председателя ЦИК ДНР; Владимир Высоцкий - секретарь ЦИК ДНР.Ограничительные меры введены в отношении российских компаний: концерн "Океанприбор" и АО "Звезда" (Санкт-Петербург), крымские предприятия - "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", а также "Ярославский судостроительный завод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".Как заявил замруководителя пресс-службы американского Госдепа Роберт Палладино, ужесточение антироссийских санкций связано с инцидентом в Керченском проливе и ситуации вокруг Украины.- заявил американский чиновник.Ранее санкции в отношении восьми российских офицеров из-за событий в Керченском проливе ввел Евросоюз.