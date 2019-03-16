60 «Геркулесов» ВВС США оказались прикованы к земле из-за старых пропеллеров

Сейчас нет самолетов, летающих с лопастями, выпущенными до 1971 года

В феврале 60 самолетов C-130H Hercules ВВС США оказались прикованными к земле из-за дефекта в лопастях пропеллеров. По заявлению пресс-службы ведомства, опасность растрескивания грозила деталям до 1971-го года выпуска.По словам пресс-секретаря ВВС США Анны Стефанек на всех С-130, кроме пяти, пропеллеры были заменены, и они вернулись в строй. Остальные пять находятся на регулярном техническом обслуживании, в ходе которого им заменят и лопасти.Всего на балансе ВВС США в 2017-м году находилось 188 «Геркулесов» этого типа, что означает, что почти треть флота транспортных самолетов C-130H было выведено из строя в течение нескольких недель. Помимо более старых машин, в авиации имеется 110 новых C-130J.Ситуация была обнародована на слушаниях в Конгрессе США, прошедших в минувший четверг. ВВС перешли на более тщательную работу с лопастями винтов после авиакатастрофы самолета KC-130T, в результате которой в 2017 году погибли 15 матросов и морских пехотинцев. Расследование показало, что авария была вызвана повреждением лопасти винта, которая подверглась коррозии, незамеченной в ходе планового ремонта в 2011-м году.После аварии военно-воздушные силы поручили независимой экспертной группе изучить процессы капитального ремонта, по результатам работы которой был разработан новый 21-этапный процесс.В январе 2019-го года была созвана старшая экспертная комиссия, которая рассмотрела результаты расследования и все действия, предпринятые после крушения KC-130T. По словам пресс-секретаря ВВС, было обнаружено, что в 23 случаях лопасти винта имели микротрещины. Все 23 лопасти более не используются.Почти все из них, кроме одной, были изготовлены до 1971 года - года, в котором ВВС перешли на другой производственный процесс.Как только в ВВС поняли, что пропеллеры, произведённые до 1971 года, имели повышенную вероятность дефекта, было выпущено распоряжение о запрете полетов C-130H с этими лопастями до момента полного изъятия данных деталей из обращения. Согласно данным пресс-службы ВВС США, технические службы начали заменять лопасти в начале февраля. Большинству подразделений удалось быстро заменить лопасти и вернуть машины в строй.- заявила Стефанек.По ее словам, снятые пропеллеры были утилизированы, однако неясно, имели ли какие-либо из них следы коррозии.Процесс замены лопастей на 55 самолетах занял около месяца. Некоторые «Геркулесы» C-130H провели необходимые процедуры на аэродромах приписки, другим пришлось пройти процедуру на ремонтной авиабазе.По словам Анны Стефанек, большинство поврежденных C-130H были из подразделений Национальной гвардии, однако несколько из них состояли вели оперативную деятельность или состояли в резерве ВВС. Самолеты были приписаны к разным подразделениям – в некоторых эскадрильях замена деталей требовалась на одной или двух машинах, в других – на пяти или шести.