Лондон потребовал "немедленно" освободить украинских моряков
Великобритания сегодня потребовала от России "немедленно освободить" украинских моряков, незаконно задержанных при прохождении Керченского пролива. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.
В документе приводятся слова главы министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который в честности заявил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.
- приводит британский МИД слова Ханта.
Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что Британия в пятницу совместно с ЕС, США, Канадой и Австралией ввела новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
- заявил Джереми Хант.
В документе приводятся слова главы министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который в честности заявил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.
Великобритания глубоко обеспокоена безопасностью и условиями содержания украинских моряков, противозаконно удерживаемых в России под стражей. Россия должна немедленно освободить их, вернуть украинские корабли и обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море
- приводит британский МИД слова Ханта.
Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что Британия в пятницу совместно с ЕС, США, Канадой и Австралией ввела новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.
Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину
- заявил Джереми Хант.
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