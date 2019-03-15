Новости

Лондон потребовал "немедленно" освободить украинских моряков

51
Великобритания сегодня потребовала от России "немедленно освободить" украинских моряков, незаконно задержанных при прохождении Керченского пролива. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Лондон потребовал "немедленно" освободить украинских моряков



В документе приводятся слова главы министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который в честности заявил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.

Великобритания глубоко обеспокоена безопасностью и условиями содержания украинских моряков, противозаконно удерживаемых в России под стражей. Россия должна немедленно освободить их, вернуть украинские корабли и обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море


- приводит британский МИД слова Ханта.

Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что Британия в пятницу совместно с ЕС, США, Канадой и Австралией ввела новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.

Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину


- заявил Джереми Хант.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Пролив на двоих. Разрешен многолетний приграничный спор между Россией и Украиной
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти