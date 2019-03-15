Лондон потребовал "немедленно" освободить украинских моряков

Великобритания глубоко обеспокоена безопасностью и условиями содержания украинских моряков, противозаконно удерживаемых в России под стражей. Россия должна немедленно освободить их, вернуть украинские корабли и обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море

Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину

Великобритания сегодня потребовала от России "немедленно освободить" украинских моряков, незаконно задержанных при прохождении Керченского пролива. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Соединенного Королевства.В документе приводятся слова главы министерства иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, который в честности заявил, что Россия должна немедленно освободить 24 задержанных украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда.- приводит британский МИД слова Ханта.Также глава внешнеполитического ведомства Великобритании подчеркнул, что Британия в пятницу совместно с ЕС, США, Канадой и Австралией ввела новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе.- заявил Джереми Хант.