Рассказы об оружии. Боевой "Пономарь:" САУ "Секстон Мk-I (II)"
Мы неоднократно писали о том, что война просто кишит чудесами и поступками, которые иногда меняют исход боя, битвы, войны в целом. А иногда война меняет общеизвестные пословицы. Примерно так произошло в жизни нашего следующего героя.
Помните классическое "если гора не идет к Магомету…"? Дальше любой ребенок скажет правильное продолжение действий этого самого Магомета. Но не в случае с историей создания известной САУ "Пономарь". Нет, Магомет, в нашем случае в лице британских офицеров, к горе все-таки пошел. Но к другой!
В предыдущей статье мы упоминали о просьбе британцев в 1942 году установить на САУ М7 английскую гаубицу. Причина такого желания была ясна. Накануне начала Второй мировой войны англичане приняли на вооружение очень неплохую 25-фунтовую пушку-гаубицу Ordnance QF 25 pounder (Royal Ordnance Quick Firing 25-pounder).
Уже с первых боев пушка-гаубица показала великолепные результаты. Забегая вперед, она, по мнению артиллерийских специалистов, вошла в список лучших орудий Второй мировой войны.
Короче говоря, очень быстро именно 25-фунтовка (калибр 87,6 мм) стала основной гаубицей британской полевой артиллерии.
Но если буксируемая пушка-гаубица "успевала" за пехотой, то догнать танковые подразделения для неё было проблематично. Основываясь на опыте боев в Северной Африке, командование британской армии задумалось над повышением подвижности орудия и оперативности применения в маневренной войне.
В этот период британцы и некоторые страны Британского Содружества активно работали с легким пехотным танком "Валентайн". Именно эту машину и решили использовать как шасси для новой САУ. Но понимая, что возможности промышленности не безграничны, британское командование начало переговоры и с американцами. Англичане просили изучить возможность перевооружить М7 на 25-фунтовку. США имели возможности нарастить выпуск шасси М3 "Ли".
Популярность и потребность армии и союзников в "Валентайнах", а также невозможность английской промышленности увеличить выпуск шасси сыграли злую шутку с планами британских офицеров. От САУ с этим шасси британцы вынуждены были временно отказаться.
Однако машины на шасси "Валентайнов" все-таки увидели свет в середине 1942 года. Самоходку назвали "Арчер". "Лучник" не выстрелил...
Вторая попытка. Ограниченная серия. Всего 149 единиц, но они были. Специалистам эта проблемная машина известна под официальным наименованием Ordnance QF 25-pdr on Carrier Valentine 25-pdr Mk 1. Или ещё более известное название — Bishop («Епископ»). Использовано шасси "Валентайна II". В целом машина провальная.
А вот американцы собрали весьма достойную машину. Правда, в единственном экземпляре. В июле 1942 года опытный экземпляр САУ под индексом Т51 был направлен на Абердинский артиллерийский полигон для испытаний. Естественно, что машина с гаубицей меньшего калибра, чем у М7 "Прист", испытания прошла на «ура».
Но американцы отказались перевооружать уже испытанного "Священника". Называлось несколько причин. Истинной причиной отказа были все те же возможности промышленности. В США попросту не хватало заводов для выпуска ещё одной машины. Серийное производство в Америке организовать было невозможно, по крайней мере, пока.
И тут британцы вспомнили о Канаде. Эта страна формально находится под управлением Великобритании, так как входит в Британское Содружество. Почему Канада? Дело в том, что американцы (ох уж эта деловая хватка) передали лицензию на производство "Генерала Ли" северным соседям. Естественно, канадцы на основе М3 создали "свой" танк "Рэм". Фактически копию М3 "Ли".
Только за то время, что Канада создавала производственные мощности для серийного производства "Рэма", США начали серийный выпуск М4 "Шерман". Фактически сводя все усилия Канады к нулю, потому что «Рэм» устарел сразу после начала серийного выпуска. Именно поэтому этого танка и нет среди участников Второй мировой войны.
Но шасси-то были! Их и решили использовать британцы. Дальше началось то, что всегда вызывает улыбку у специалистов. Читатели, которые знакомы с историей создания "Священника", нас поймут.
Итак, британский Генеральный штаб разработал требования к новой машине. Если писать корректно, требования очень напоминали требования к американской машине М7. Так сказать, ощущалось американское влияние.
Разработку новой машины вели две сразу две компании. Проектно-конструкторская служба Управления снаряжения и снабжения канадской армии и, внимание, КБ компании "Монреаль Локомотив Уоркс" (канадский филиал American Locomotive Company). Канадские железнодорожники, по примеру их южных соседей, занимались производством танков и САУ. Небезуспешно и результативно.
В апреле 1943 года новая машина прибыла на армейскую базу Петавава для испытаний в 19-м полку полевой артиллерии армии Канады. Ещё несколько машин были отправлены в Англию для испытаний и проверки всех узлов и агрегатов. А по результатам — для решения вопроса о серийном выпуске САУ.
САУ приняли на вооружение 6 сентября 1943 года. Официальное обозначение: SP 25pdr Gun Mk I Sexton (самоходное 25-фунтовое орудие марки один «Пономарь»).
Тут необходимо чуть отойти от основной темы и ответить на один часто встречающийся вопрос.
Почему британцы так любят церковь? Почему "Священник" (М7), "Епископ" (Ordnance QF 25-pdr on Carrier Valentine 25-pdr Mk 1)? Теперь вот "Пономарь".
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Поэтому мы можем выдвинуть только собственную версию такой странной приверженности англичан-артиллеристов к церкви. Скорее всего, это приверженность традиции. Церковные названия в британской армии распространялись на большинство самоходных орудий "общей поддержки". Примерно то же самое, как наш современный артиллерийский "цветник".
Переходим к нашему любимому занятию. Смотреть, щупать и дергать.
Машина по своей компоновке схожа с американской М7. Впереди трансмиссия, отделение управления.
В середине корпуса — боевое отделение. В корме моторное отделение. Коренным отличием этой машины от "Священника", именно по компоновке, является смещение артиллерийской установки влево от продольной оси танка.
Это вызвано тем, что в Великобритании принято левостороннее движение. Поэтому отделение управления (водителя) английские военные решили сдвинуть вправо. Да и само отделение управления фактически объединено с боевым.
Орудие устанавливалось в сварной боевой рубке. Причем рубку можно было накрыть брезентовым тентом при непогоде. Пушка-гаубица патронного заряжания. Затвор клиновый с ручным управлением.
Кстати, мы редко это делаем, но в этот раз просто рекомендуем не пройти мимо видео. Нам сильно повезло, и снимаемый экземпляр «Пономаря» из коллекции Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме оказался с полностью рабочим механизмом гаубицы. Кроме ствола, естественно. Так что мы постарались показать все так, как оно было.
Ствол является ещё одним признаком, по которому легко отличить "Приста" от "Секстона". У канадской машины ствол снабжен двухкамерным дульным тормозом. На казеннике орудия крепился противовес, служивший для уравновешивания ствола. В люльке под стволом устанавливались противооткатные устройства гидропневматического типа. Место наводчика орудия слева, отсюда и расположение маховиков.
Ещё одно отличие "Секстона" от "Приста" состоит в том, что в канадской машине артиллерийская часть монтируется на специально разработанном для этой машины станке. Причем сама установка вынесена по отношению к лобовому листу. Бронирование амбразуры как бы выпячивается вперед.
Канадцы учли недостаток "Приста" — небольшой угол вертикального возвышения. Противооткатные устройства специально модифицированы так, чтобы обеспечивать постоянную длину отката. Причем разница между буксируемой и самоходной гаубицей в этом отношении приличная. 508-915 мм для буксируемой гаубицы и 305 для самоходной!
То, что орудие модернизировалось специально под данную рубку, обеспечило возможность стрельбы под максимальными углами возвышения и сектор горизонтального обстрела в 40 градусов!
В самом названии орудия заложено наличие двух прицелов. Для стрельбы прямой наводкой на "Секстоне" использовался оптический прицел перископного типа. При переходе на гаубичную стрельбу с закрытых позиций использовали артиллерийскую панораму.
Вдоль бортов боевой рубки располагался боекомплект пушки-гаубицы. Выстрелы 25-фунтовки были составлены из порохового заряда в гильзе и снаряда. Причем транспортировались они отдельно друг от друга. Всего на машину полагалось 87 фугасных выстрелов и 18 бронебойных.
Снаряды были разных типов, в зависимости от предназначения. Основные — осколочно-фугасные гранаты с головным взрывателем. Противотанковые — бронебойно-трассирующие снаряды. Причем, если в начальный период использования бронебойные снаряды были сплошные, то с появлением цементированной брони они получили мягкий бронебойный наконечник.
Кроме основных выстрелов, для этого орудия были разработаны и другие снаряды. Были дымовые, агитационные и осветительные. Но использовались они только по мере необходимости.
Интересна была и конструкция порохового заряда. В соответствии с используемым снарядом можно было варьировать и заряд. Сам заряд состоял из трех разноцветных пакетов. Заряд первого номера включал в себя красный пакет. Заряд второго номера состоял уже из красного и белого пакетов. Третий номер был уже разноцветный — красный, белый и голубой.
Кроме этого, САУ имела возможность вести стрельбу и увеличенным зарядом. Когда к трем пакетам добавляли ещё один. Для этого специально был усилен казенник и затвор пушки-гаубицы. На практике противотанковая стрельба почти всегда велась именно увеличенным зарядом. Скорость бронебойного снаряда в этом случае составляла до 609,5 м/с. А бронепробиваемость до 70 мм на дальности 365 метров.
Вспомогательное вооружение было традиционным: 12,7-мм зенитный пулемет М2НВ "Браунинг" на вертлюжной установке. Но была и своя изюминка. Дело в том, что боевая рубка позволяла не только с комфортом размещаться расчету, но и возить пару дополнительных пулеметов "Брэн" калибра 7,71 мм. Да ещё и до 50 магазинов к этим пулеметам. То есть артиллеристам было, если что, чем отмахаться от особо назойливых пехотинцев противника.
По шасси "Секстон" тоже имел собственные разработки. Но касались они гусениц. Машина использовала гусеницы канадской разработки шириной 394 мм. Вроде бы ерунда. Однако, канадские гусеницы не только проще в производстве и дешевле, но и превосходят американские по живучести и сцеплению с грунтом.
На машинах второй модификации использовались уже американские 420-мм гусеницы от "Шермана" М4.
Судьба "Пономаря" повторила судьбу "Священника" в смысле модификации. По мере того, как канадские железнодорожники перешли на выпуск следующего "собственного" танка "Гризли", "Секстон" пересел на новое шасси. Уже от канадского медведя. "Гризли" — клон американского "Шермана". Новый "Пономарь" стал Мk II.
Мk II имел несколько отличий от Mk I. С шасси все понятно. Описано уже множество раз. Будем говорить о том, что можно пощупать.
Прежде всего на второй серии увеличили боеукладку. Но и этого количества боеприпасов англичанам показалось мало. Потому на корме появилось приспособление для буксировки прицепа с выстрелами.
В кормовой части машины появился дополнительный генератор. Необходимость этого была продиктована появлением у экипажа британской радиостанции "№19", которая работала в ультракоротком и коротком диапазонах, а также танкового переговорного устройства и репродуктора "Тэнной".
С конца 1943 года довольно часто можно было встретить безоружные "Секстоны". Точнее, машины без пушки-гаубицы. Это командирская машина. Точнее, GPO (Gun Position Officer) — машина старшего командира батареи. Оборудовалась она примерно так же, как и аналогичные машины М7.
Имелся и третий вариант этой САУ. "Секстон" Мk III. Это практически вторая серия машин, но вместо пушки-гаубицы на ней устанавливалась 105-мм гаубица.
Боевое крещение "Секстоны" получили осенью 1943 года в Италии. САУ получили полки полевой артиллерии бронетанковых и механизированных дивизий 8-й британской армии. Причем, машины так понравились артиллеристам, что уже в 1944 году они полностью заменили М7 "Прист", стоявшие на вооружении первоначально.
Участвовали эти САУ и в высадке десанта в Нормандии. Да и во всех последующих боях. "Секстоны" воевали в Бельгии, Голландии, Германии. Причем, при высадке десанта в Нормандии их даже пытались сделать плавающими по типу японских танков. Но идея так и осталась идеей.
А вот стрельба с десантных плашкоутов в ходе высадки — это действительно было в исполнении "Пономарей". Они начинали прикрывать пехоту "на плаву". Правда, эффективность такой стрельбы была минимальной. Но тут важнее, пожалуй, моральный стимул для морпехов.
Машину любили за высокую скорострельность и дальнобойность. За возможность работать практически в любом режиме, и противотанковой пушки, и гаубицы с одинаковым успехом. Это была реально артиллерийская установка огневой поддержки пехоты. Кстати, броня машины выдерживала не только огонь из стрелкового оружия, но и осколки артиллерийских снарядов.
Служба этих САУ закончилась тоже по собственному сценарию. Они ушли не потому, что устарели или стали ненужными армии. Они ушли из-за стандартизации калибров в рамках блока НАТО. По нашему мнению, эти машины, при некоторой модернизации. могли бы служить даже сегодня. и служить достойно.
Ну и традиционные тактико-технические характеристики героя материала второй, улучшенной серии (Мk-II):
Габаритные размеры:
— длина корпуса: 6120 мм
— ширина корпуса: 2720 мм
— высота: 2440 мм
— клиренс: 435 мм.
Боевая масса: 25,9 т.
Бронирование: от 13 до 107 мм.
Вооружение:
— британская пушка-гаубица Ordnance QF 25 pounder (87.6 mm) Mk II
— пулемет 12,7-мм М2НВ «Browning»
— пулемет 7,7-мм «Bren» — 2.
Боекомплект: 117 выстрелов, к пулеметам 300 патронов 12,7-мм, 1500 патронов 7,7-мм.
Силовая установка: радиальный карбюраторный 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Continental R-975 мощностью 400 л.с.
Максимальная скорость: до 40 км/ч (по шоссе).
Запас хода: 200 км (по шоссе).
Экипаж: 6 человек.
Помните классическое "если гора не идет к Магомету…"? Дальше любой ребенок скажет правильное продолжение действий этого самого Магомета. Но не в случае с историей создания известной САУ "Пономарь". Нет, Магомет, в нашем случае в лице британских офицеров, к горе все-таки пошел. Но к другой!
В предыдущей статье мы упоминали о просьбе британцев в 1942 году установить на САУ М7 английскую гаубицу. Причина такого желания была ясна. Накануне начала Второй мировой войны англичане приняли на вооружение очень неплохую 25-фунтовую пушку-гаубицу Ordnance QF 25 pounder (Royal Ordnance Quick Firing 25-pounder).
Уже с первых боев пушка-гаубица показала великолепные результаты. Забегая вперед, она, по мнению артиллерийских специалистов, вошла в список лучших орудий Второй мировой войны.
Короче говоря, очень быстро именно 25-фунтовка (калибр 87,6 мм) стала основной гаубицей британской полевой артиллерии.
Но если буксируемая пушка-гаубица "успевала" за пехотой, то догнать танковые подразделения для неё было проблематично. Основываясь на опыте боев в Северной Африке, командование британской армии задумалось над повышением подвижности орудия и оперативности применения в маневренной войне.
В этот период британцы и некоторые страны Британского Содружества активно работали с легким пехотным танком "Валентайн". Именно эту машину и решили использовать как шасси для новой САУ. Но понимая, что возможности промышленности не безграничны, британское командование начало переговоры и с американцами. Англичане просили изучить возможность перевооружить М7 на 25-фунтовку. США имели возможности нарастить выпуск шасси М3 "Ли".
Популярность и потребность армии и союзников в "Валентайнах", а также невозможность английской промышленности увеличить выпуск шасси сыграли злую шутку с планами британских офицеров. От САУ с этим шасси британцы вынуждены были временно отказаться.
Однако машины на шасси "Валентайнов" все-таки увидели свет в середине 1942 года. Самоходку назвали "Арчер". "Лучник" не выстрелил...
Вторая попытка. Ограниченная серия. Всего 149 единиц, но они были. Специалистам эта проблемная машина известна под официальным наименованием Ordnance QF 25-pdr on Carrier Valentine 25-pdr Mk 1. Или ещё более известное название — Bishop («Епископ»). Использовано шасси "Валентайна II". В целом машина провальная.
А вот американцы собрали весьма достойную машину. Правда, в единственном экземпляре. В июле 1942 года опытный экземпляр САУ под индексом Т51 был направлен на Абердинский артиллерийский полигон для испытаний. Естественно, что машина с гаубицей меньшего калибра, чем у М7 "Прист", испытания прошла на «ура».
Но американцы отказались перевооружать уже испытанного "Священника". Называлось несколько причин. Истинной причиной отказа были все те же возможности промышленности. В США попросту не хватало заводов для выпуска ещё одной машины. Серийное производство в Америке организовать было невозможно, по крайней мере, пока.
И тут британцы вспомнили о Канаде. Эта страна формально находится под управлением Великобритании, так как входит в Британское Содружество. Почему Канада? Дело в том, что американцы (ох уж эта деловая хватка) передали лицензию на производство "Генерала Ли" северным соседям. Естественно, канадцы на основе М3 создали "свой" танк "Рэм". Фактически копию М3 "Ли".
Только за то время, что Канада создавала производственные мощности для серийного производства "Рэма", США начали серийный выпуск М4 "Шерман". Фактически сводя все усилия Канады к нулю, потому что «Рэм» устарел сразу после начала серийного выпуска. Именно поэтому этого танка и нет среди участников Второй мировой войны.
Но шасси-то были! Их и решили использовать британцы. Дальше началось то, что всегда вызывает улыбку у специалистов. Читатели, которые знакомы с историей создания "Священника", нас поймут.
Итак, британский Генеральный штаб разработал требования к новой машине. Если писать корректно, требования очень напоминали требования к американской машине М7. Так сказать, ощущалось американское влияние.
Разработку новой машины вели две сразу две компании. Проектно-конструкторская служба Управления снаряжения и снабжения канадской армии и, внимание, КБ компании "Монреаль Локомотив Уоркс" (канадский филиал American Locomotive Company). Канадские железнодорожники, по примеру их южных соседей, занимались производством танков и САУ. Небезуспешно и результативно.
В апреле 1943 года новая машина прибыла на армейскую базу Петавава для испытаний в 19-м полку полевой артиллерии армии Канады. Ещё несколько машин были отправлены в Англию для испытаний и проверки всех узлов и агрегатов. А по результатам — для решения вопроса о серийном выпуске САУ.
САУ приняли на вооружение 6 сентября 1943 года. Официальное обозначение: SP 25pdr Gun Mk I Sexton (самоходное 25-фунтовое орудие марки один «Пономарь»).
Тут необходимо чуть отойти от основной темы и ответить на один часто встречающийся вопрос.
Почему британцы так любят церковь? Почему "Священник" (М7), "Епископ" (Ordnance QF 25-pdr on Carrier Valentine 25-pdr Mk 1)? Теперь вот "Пономарь".
Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Поэтому мы можем выдвинуть только собственную версию такой странной приверженности англичан-артиллеристов к церкви. Скорее всего, это приверженность традиции. Церковные названия в британской армии распространялись на большинство самоходных орудий "общей поддержки". Примерно то же самое, как наш современный артиллерийский "цветник".
Переходим к нашему любимому занятию. Смотреть, щупать и дергать.
Машина по своей компоновке схожа с американской М7. Впереди трансмиссия, отделение управления.
В середине корпуса — боевое отделение. В корме моторное отделение. Коренным отличием этой машины от "Священника", именно по компоновке, является смещение артиллерийской установки влево от продольной оси танка.
Это вызвано тем, что в Великобритании принято левостороннее движение. Поэтому отделение управления (водителя) английские военные решили сдвинуть вправо. Да и само отделение управления фактически объединено с боевым.
Место механика водителя справа-внизу от орудия.
Орудие устанавливалось в сварной боевой рубке. Причем рубку можно было накрыть брезентовым тентом при непогоде. Пушка-гаубица патронного заряжания. Затвор клиновый с ручным управлением.
Кстати, мы редко это делаем, но в этот раз просто рекомендуем не пройти мимо видео. Нам сильно повезло, и снимаемый экземпляр «Пономаря» из коллекции Музея военной техники УГМК в Верхней Пышме оказался с полностью рабочим механизмом гаубицы. Кроме ствола, естественно. Так что мы постарались показать все так, как оно было.
Ствол является ещё одним признаком, по которому легко отличить "Приста" от "Секстона". У канадской машины ствол снабжен двухкамерным дульным тормозом. На казеннике орудия крепился противовес, служивший для уравновешивания ствола. В люльке под стволом устанавливались противооткатные устройства гидропневматического типа. Место наводчика орудия слева, отсюда и расположение маховиков.
Ещё одно отличие "Секстона" от "Приста" состоит в том, что в канадской машине артиллерийская часть монтируется на специально разработанном для этой машины станке. Причем сама установка вынесена по отношению к лобовому листу. Бронирование амбразуры как бы выпячивается вперед.
Канадцы учли недостаток "Приста" — небольшой угол вертикального возвышения. Противооткатные устройства специально модифицированы так, чтобы обеспечивать постоянную длину отката. Причем разница между буксируемой и самоходной гаубицей в этом отношении приличная. 508-915 мм для буксируемой гаубицы и 305 для самоходной!
То, что орудие модернизировалось специально под данную рубку, обеспечило возможность стрельбы под максимальными углами возвышения и сектор горизонтального обстрела в 40 градусов!
В самом названии орудия заложено наличие двух прицелов. Для стрельбы прямой наводкой на "Секстоне" использовался оптический прицел перископного типа. При переходе на гаубичную стрельбу с закрытых позиций использовали артиллерийскую панораму.
Вдоль бортов боевой рубки располагался боекомплект пушки-гаубицы. Выстрелы 25-фунтовки были составлены из порохового заряда в гильзе и снаряда. Причем транспортировались они отдельно друг от друга. Всего на машину полагалось 87 фугасных выстрелов и 18 бронебойных.
Снаряды были разных типов, в зависимости от предназначения. Основные — осколочно-фугасные гранаты с головным взрывателем. Противотанковые — бронебойно-трассирующие снаряды. Причем, если в начальный период использования бронебойные снаряды были сплошные, то с появлением цементированной брони они получили мягкий бронебойный наконечник.
Кроме основных выстрелов, для этого орудия были разработаны и другие снаряды. Были дымовые, агитационные и осветительные. Но использовались они только по мере необходимости.
Интересна была и конструкция порохового заряда. В соответствии с используемым снарядом можно было варьировать и заряд. Сам заряд состоял из трех разноцветных пакетов. Заряд первого номера включал в себя красный пакет. Заряд второго номера состоял уже из красного и белого пакетов. Третий номер был уже разноцветный — красный, белый и голубой.
Кроме этого, САУ имела возможность вести стрельбу и увеличенным зарядом. Когда к трем пакетам добавляли ещё один. Для этого специально был усилен казенник и затвор пушки-гаубицы. На практике противотанковая стрельба почти всегда велась именно увеличенным зарядом. Скорость бронебойного снаряда в этом случае составляла до 609,5 м/с. А бронепробиваемость до 70 мм на дальности 365 метров.
Вспомогательное вооружение было традиционным: 12,7-мм зенитный пулемет М2НВ "Браунинг" на вертлюжной установке. Но была и своя изюминка. Дело в том, что боевая рубка позволяла не только с комфортом размещаться расчету, но и возить пару дополнительных пулеметов "Брэн" калибра 7,71 мм. Да ещё и до 50 магазинов к этим пулеметам. То есть артиллеристам было, если что, чем отмахаться от особо назойливых пехотинцев противника.
По шасси "Секстон" тоже имел собственные разработки. Но касались они гусениц. Машина использовала гусеницы канадской разработки шириной 394 мм. Вроде бы ерунда. Однако, канадские гусеницы не только проще в производстве и дешевле, но и превосходят американские по живучести и сцеплению с грунтом.
На машинах второй модификации использовались уже американские 420-мм гусеницы от "Шермана" М4.
Судьба "Пономаря" повторила судьбу "Священника" в смысле модификации. По мере того, как канадские железнодорожники перешли на выпуск следующего "собственного" танка "Гризли", "Секстон" пересел на новое шасси. Уже от канадского медведя. "Гризли" — клон американского "Шермана". Новый "Пономарь" стал Мk II.
Мk II имел несколько отличий от Mk I. С шасси все понятно. Описано уже множество раз. Будем говорить о том, что можно пощупать.
Прежде всего на второй серии увеличили боеукладку. Но и этого количества боеприпасов англичанам показалось мало. Потому на корме появилось приспособление для буксировки прицепа с выстрелами.
В кормовой части машины появился дополнительный генератор. Необходимость этого была продиктована появлением у экипажа британской радиостанции "№19", которая работала в ультракоротком и коротком диапазонах, а также танкового переговорного устройства и репродуктора "Тэнной".
С конца 1943 года довольно часто можно было встретить безоружные "Секстоны". Точнее, машины без пушки-гаубицы. Это командирская машина. Точнее, GPO (Gun Position Officer) — машина старшего командира батареи. Оборудовалась она примерно так же, как и аналогичные машины М7.
Имелся и третий вариант этой САУ. "Секстон" Мk III. Это практически вторая серия машин, но вместо пушки-гаубицы на ней устанавливалась 105-мм гаубица.
Боевое крещение "Секстоны" получили осенью 1943 года в Италии. САУ получили полки полевой артиллерии бронетанковых и механизированных дивизий 8-й британской армии. Причем, машины так понравились артиллеристам, что уже в 1944 году они полностью заменили М7 "Прист", стоявшие на вооружении первоначально.
Участвовали эти САУ и в высадке десанта в Нормандии. Да и во всех последующих боях. "Секстоны" воевали в Бельгии, Голландии, Германии. Причем, при высадке десанта в Нормандии их даже пытались сделать плавающими по типу японских танков. Но идея так и осталась идеей.
А вот стрельба с десантных плашкоутов в ходе высадки — это действительно было в исполнении "Пономарей". Они начинали прикрывать пехоту "на плаву". Правда, эффективность такой стрельбы была минимальной. Но тут важнее, пожалуй, моральный стимул для морпехов.
Машину любили за высокую скорострельность и дальнобойность. За возможность работать практически в любом режиме, и противотанковой пушки, и гаубицы с одинаковым успехом. Это была реально артиллерийская установка огневой поддержки пехоты. Кстати, броня машины выдерживала не только огонь из стрелкового оружия, но и осколки артиллерийских снарядов.
Служба этих САУ закончилась тоже по собственному сценарию. Они ушли не потому, что устарели или стали ненужными армии. Они ушли из-за стандартизации калибров в рамках блока НАТО. По нашему мнению, эти машины, при некоторой модернизации. могли бы служить даже сегодня. и служить достойно.
Ну и традиционные тактико-технические характеристики героя материала второй, улучшенной серии (Мk-II):
Габаритные размеры:
— длина корпуса: 6120 мм
— ширина корпуса: 2720 мм
— высота: 2440 мм
— клиренс: 435 мм.
Боевая масса: 25,9 т.
Бронирование: от 13 до 107 мм.
Вооружение:
— британская пушка-гаубица Ordnance QF 25 pounder (87.6 mm) Mk II
— пулемет 12,7-мм М2НВ «Browning»
— пулемет 7,7-мм «Bren» — 2.
Боекомплект: 117 выстрелов, к пулеметам 300 патронов 12,7-мм, 1500 патронов 7,7-мм.
Силовая установка: радиальный карбюраторный 9-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения Continental R-975 мощностью 400 л.с.
Максимальная скорость: до 40 км/ч (по шоссе).
Запас хода: 200 км (по шоссе).
Экипаж: 6 человек.
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