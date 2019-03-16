Военная база США в Германии стала местом обитания волков

То, что находящиеся под угрозой исчезновения волки выбрали нашу тренировочную базу в качестве среды обитания, является свидетельством того, насколько усердно мы работаем над защитой окружающей среды. Кроме того, мы постоянно и настойчиво информируем членов нашего сообщества о подтвержденных перемещениях хищников для того, чтобы обеспечить безопасность каждого

Волкам достаточно еды и места: и то и другое доступны в изобилии в тренировочной зоне Графенвер. Тысячи оленей, кабанов, зайцев и бобров - отличный источник пищи

Территория рядом с военной базой США Графенвер, расположенной в Германии, стала местом прибежища волков. Командование предупреждает солдат о том, что зверей стоит опасаться.Известно, что по крайней мере одна пара животных - охраняемый вид согласно немецкому законодательству - живет в лесу, территория которого является частью базы.Армия недавно выпустила предупреждение, в котором говорится о необходимости держаться подальше от волков, которых можно встретить на полигоне, особенно сейчас, во время сезона спаривания животных.В предупреждении говорят, что исторически звери мирно делили эту область с людьми, но при этом просят местных жителей не оставлять на улице кошек или собак и не кормить волков.По словам военных, первозданное состояние лесов вокруг базы, возможно, является причиной того, что волки выбрали этот район для жизни.- заявили представители командования базы.Стефан Хертль, инженер, специалист по охране окружающей среды, говорит, что огромные пространства между полигонами дают волкам возможность бродить по лесу и охотиться.- сказал он.Бывшие учебные базы стали прекрасным местом для восстановления популяции волков по всей Германии. Пара волков живет на территории базы с 2016 года. Сообщений о нападениях не поступало.Волки были уничтожены в Германии в 19 веке. Но в 1990-х годах новые европейские законы, защищающие дикую природу и среду обитания животных, заложили основу для восстановления популяции. Военные базы – как действующие, так и заброшенные - сыграли центральную роль в восстановлении среды обитания, говорится в докладе, опубликованном в феврале Немецким институтом мониторинга и исследований волков.В документе говорится, что в семи из 16 федеральных земель Германии распространено 73 стаи волков, и их число растёт.