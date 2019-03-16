Военная база США в Германии стала местом обитания волков
Территория рядом с военной базой США Графенвер, расположенной в Германии, стала местом прибежища волков. Командование предупреждает солдат о том, что зверей стоит опасаться.
Известно, что по крайней мере одна пара животных - охраняемый вид согласно немецкому законодательству - живет в лесу, территория которого является частью базы.
Армия недавно выпустила предупреждение, в котором говорится о необходимости держаться подальше от волков, которых можно встретить на полигоне, особенно сейчас, во время сезона спаривания животных.
В предупреждении говорят, что исторически звери мирно делили эту область с людьми, но при этом просят местных жителей не оставлять на улице кошек или собак и не кормить волков.
По словам военных, первозданное состояние лесов вокруг базы, возможно, является причиной того, что волки выбрали этот район для жизни.
- заявили представители командования базы.
Стефан Хертль, инженер, специалист по охране окружающей среды, говорит, что огромные пространства между полигонами дают волкам возможность бродить по лесу и охотиться.
- сказал он.
Бывшие учебные базы стали прекрасным местом для восстановления популяции волков по всей Германии. Пара волков живет на территории базы с 2016 года. Сообщений о нападениях не поступало.
Волки были уничтожены в Германии в 19 веке. Но в 1990-х годах новые европейские законы, защищающие дикую природу и среду обитания животных, заложили основу для восстановления популяции. Военные базы – как действующие, так и заброшенные - сыграли центральную роль в восстановлении среды обитания, говорится в докладе, опубликованном в феврале Немецким институтом мониторинга и исследований волков.
В документе говорится, что в семи из 16 федеральных земель Германии распространено 73 стаи волков, и их число растёт.
Известно, что по крайней мере одна пара животных - охраняемый вид согласно немецкому законодательству - живет в лесу, территория которого является частью базы.
Армия недавно выпустила предупреждение, в котором говорится о необходимости держаться подальше от волков, которых можно встретить на полигоне, особенно сейчас, во время сезона спаривания животных.
В предупреждении говорят, что исторически звери мирно делили эту область с людьми, но при этом просят местных жителей не оставлять на улице кошек или собак и не кормить волков.
По словам военных, первозданное состояние лесов вокруг базы, возможно, является причиной того, что волки выбрали этот район для жизни.
То, что находящиеся под угрозой исчезновения волки выбрали нашу тренировочную базу в качестве среды обитания, является свидетельством того, насколько усердно мы работаем над защитой окружающей среды. Кроме того, мы постоянно и настойчиво информируем членов нашего сообщества о подтвержденных перемещениях хищников для того, чтобы обеспечить безопасность каждого
- заявили представители командования базы.
Стефан Хертль, инженер, специалист по охране окружающей среды, говорит, что огромные пространства между полигонами дают волкам возможность бродить по лесу и охотиться.
Волкам достаточно еды и места: и то и другое доступны в изобилии в тренировочной зоне Графенвер. Тысячи оленей, кабанов, зайцев и бобров - отличный источник пищи
- сказал он.
Бывшие учебные базы стали прекрасным местом для восстановления популяции волков по всей Германии. Пара волков живет на территории базы с 2016 года. Сообщений о нападениях не поступало.
Волки были уничтожены в Германии в 19 веке. Но в 1990-х годах новые европейские законы, защищающие дикую природу и среду обитания животных, заложили основу для восстановления популяции. Военные базы – как действующие, так и заброшенные - сыграли центральную роль в восстановлении среды обитания, говорится в докладе, опубликованном в феврале Немецким институтом мониторинга и исследований волков.
В документе говорится, что в семи из 16 федеральных земель Германии распространено 73 стаи волков, и их число растёт.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ВС США
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